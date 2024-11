Bílý kůň a ‚fiktivní‘ pohledávka? Bulovka nemusí platit 50 milionů podnikateli s vazbami na Krejčíře

Nemocnice Bulovka nemusí platit údajnou padesátimilionovou pohledávku za úklid, rozhodl o tom nepravomocně Obvodní soud pro Prahu 8. Podle verdiktu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, se firmě Sparex Assest podnikatele Petra Gremlicy nepodařilo vysvětlit, jak údajná pohledávka vznikla a byla vyčíslená, ani to, že ji získal v souladu se zákonem. Firma se chce proti rozsudku odvolat. Praha 5:00 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nemocnice Bulovka uspěla před Obvodním soudem pro Prahu 8 ve sporu o údajnou padesátimilionovou pohledávku za úklid, kterou po ní vymáhá firma Sparex Assets přerovského podnikatele Petra Gremlicy. Ta měla pohledávku získat od firmy Alfedus servis, která v nemocnici třináct let uklízela a aktuálně se nachází v insolvenci.

O co ve sporu jde? O celém sporu, jeho počátcích i stanoviscích obou stran jsme podrobně psali ZDE.

Podle zatím nepravomocného rozsudku, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, se soud ztotožnil s argumentací nemocnice v tom, že není jasné, jak firma k požadované částce došla a z čeho přesně pohledávka vychází. V účetnictví úklidové firmy podobná položka neexistuje. A existenci pohledávek neprokázaly ani svědecké výpovědi, ani postupní smlouva, která je podle soudu příliš široce formulovaná.

„Za situace, kdy tvrzené pohledávky za mnoho let zpět nikdy nebyly vyfakturovány, ani se nepromítly v žádných účetních či jiných dokladech, je prakticky nezjistitelné, jaké pohledávky jsou vymáhány,“ konstatoval ve verdiktu soudce Tomáš Kubec, který žalobu nakonec zamítl a nařídil žalující firmě uhradit veškeré náklady řízení přesahující 300 tisíc korun.

Alfedus servis Na úklid certifikovaná firma Alfedus servis uklízela v Nemocnici Bulovka od roku 2006 na základě rámcové smlouvy, kterou zpřesnily čtyři následně podepsané dodatky. Pátý dodatek ke smlouvě byl nemocnicí vypracován, nikdy ale nebyl podepsán.

Alexandr Rusevský byl součástí firmy do srpna 2020, kdy byl z jejího vedení odvolán a nadále v ní už nefiguruje. Majitelem firmy se 10. srpna 2020 stala americká společnost Real Estate Iinternational LLC se sídlem v San Diegu.

Na konci srpna 2021 byl na firmu podán insolvenční návrh od faktoringové dceřinné společnosti ČSOB. Od té doby je firma v insolvenčním řízení.

Soudce zároveň zdůraznil, že i kdyby požadované pohledávky za neuhrazený úklid existovaly, hraje proti firmě výpověď jejího svědka Jiřího Procházky.

Ten podle závěrů soudu v případu patrně figuruje jako „bílý kůň“. Jde o přítele bývalého majitele úklidové společnosti Sparex Assets Alexandra Rusevského, skrze kterého měla Gremlicova společnost pohledávky získat. Kdyby nebylo těchto „převodních“ smluv, neexistovaly by podle soudu důvody po nemocnici cokoliv vymáhat, protože ani insolvenční správkyně úklidové firmy Alfedus servis žádnou podobnou pohledávku v účetnictví firmy neeviduje.

Procházka sice před soudem potvrdil, že nějaké dokumenty podepisoval, že jde o převody pohledávek, ale netušil. „Svědek vypověděl, že nevěděl nic o účtování a provádění úklidových prací pro nemocnici. K podpisu nebyl panem Rusevským přímo nucen, ten mu ale řekl, že je nutné listiny podepsat, aby mohli spolupracovat v dalších věcech. Vzhledem k tomu, že s panem Rusevským byli přes dvacet let přátelé, důvěřoval mu a nenapadlo ho, že by mu podstrčil k podpisu něco špatného. O společnosti Sparex svědek nikdy neslyšel,“ stojí v rozsudku.

I proto soudce nakonec konstatuje, že k platnému postoupení pohledávek nedošlo a další důkazy tak není třeba provádět.

Článek pokračuje pod rozsudkem. Přečtěte si jeho celé anonymizované znění:



S tímto verdiktem ale firma Sparex Assets podle jejího advokáta Lukáše Nezpěváka nesouhlasí. „Klient se s rozsudkem a závěry soudu prvního stupně neztotožňuje, když tyto nejen neodpovídají provedenému dokazování, ale soud se navíc ani v tom rozsahu, v jakém o věci v tuto chvíli rozhodl, vůbec nezabýval námi navrženými a předloženými důkazy,“ odepsal na dotaz redakce. A doplnil, že z toho důvodu podá proti verdiktu odvolání.

Kdo je Petr Gremlica Šéf firmy Sparex assets, přerovský podnikatel Petra Gremlica působil do roku 2002 v představenstvu firmy Corimex uprchlého zločince Radovana Krejčíře. Média připomínala spojení mezi oběma muži i v roce 2017, kdy podnikatel pomáhal Krejčířovu synovi Denisovi s pořízením domu v pražské Hostivaři. Gremlica pak podle otevřených zdrojů působí ve třech desítkách firem. Řada z nich je podle obchodního rejstříku předlužených nebo už přímo v likvidaci. Jiné, jako Sparex assets, ale fungují bez negativního záznamu.

Spokojený s výsledkem je naopak advokát nemocnice Jindřich Vodička. Podle něj je rozhodnutí soudu pro nemocnici zadostiučiněním, protože potvrzuje, že úklidová firma žádnou pohledávku nemá. „Sporná pohledávka nikdy nebyla fakturována vůči naší nemocnici ani neprocházela žádným účetnictvím. Jednoduše se tedy jedná o fiktivní pohledávku,“ konstatuje advokát s tím, že dojde-li k odvolání, bude se nemocnice bránit stejně i před Městským soudem v Praze.

„S péčí řádného hospodáře nechceme v žádném případě dopustit, aby veřejné finance, tedy prostředky naší nemocnice, byly naprosto bezdůvodně ochuzeny, při zahrnutí eventuálního příslušenství, až o více než 60 milionů korun,“ vysvětluje.

Spor o 50 milionů

Gremlicova firma Sparex Assets získala spornou pohledávku v roce 2020. A krátce na to začala peníze od Bulovky vymáhat.

Ve svém nároku se opírá o tvrzení někdejšího majitele úklidové firmy Alexandra Rusevského, že je požadavek na vyplacení 50 milionů korun legitimní. Jak už dříve Rusevský popsal serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, dluh měl vznikat postupně od roku 2014, kdy firma přišla na to, že jí nemocnice platí za její služby méně, než kolik by měla.

Bude muset platit Bulovka 50 milionů korun? Spor o pohledávku za úklid soud opět odročil Číst článek

Konkrétně jen za jeden ze tří prováděných úklidů. Majitel nejprve celou situaci řešil s bývalým vedením nemocnice, řediteli Andreou Vrbovskou a Františkem Novákem, kteří údajně souhlasili, že podepíší nový dodatek smlouvy, aby spolupráci narovnali.

K podpisu ale nakonec nedošlo, oba ředitelé byli zadrženi policií v rámci korupční kauzy zmanipulovaných veřejných zakázek a postupně ve dvou jejích větvích i odsouzeni.

To ostatně od začátku nahrávalo ve sporu současnému vedení nemocnice, které trvá na tom, že je třeba vycházet z platné smlouvy. A ta ujednání o navýšení ceny neobsahuje. Tvrzená pohledávka tak je podle nemocnice fiktivní a převodní smlouvy účelové.

Kdyby Bulovka spor prohrála, znamenalo by to podle jejího vedení velký zásah do nemocničního rozpočtu, který by jen prohloubil přetrvávající finanční problémy. Jak už dříve upozornily server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, dluhy nemocnice se pohybovaly v řádu stovek milionů a s jejich splacením se počítá nejdříve za dva roky.