Policie prověřuje kupčení s volebními lístky na Karlovarsku. Jeho prokázání je ale komplikované

Policie prověřovala údajné kupčení s volebními hlasy v domově pro zdravotně postižené v Rudné u Nejdku. Podnětem bylo anonymní oznámení. Policie o tom informovala na síti X. „V tuto chvíli okolnosti případu nenasvědčují tomu, že by měl být spáchán trestný čin či přestupek," uvedla policie. Karlovy Vary 12:13 21. září 2024

Případem se zabývali i úředníci Krajského úřadu Karlovarského kraje. Podle koordinátora pro krajské volby Pavla Lehockého se pracovníci úřadu dostavili na místo a okolnosti prověřovali.

„Klienti domova chodili volit po jednom a bez doprovodu. Nenašli jsme tak žádné známky, že by mělo dojít k manipulaci. Domnívám se, že asi nepůjde o porušení zákona,“ řekl Lehocký.

Prokázání kupčení s hlasy je podle něho komplikované, muselo by se prokázat, že volič za to, že vhodil konkrétní lístek, dostal úplatu. „Pokud se ale třeba manželé domluví, koho budou volit, nebo někdo voliče přesvědčí, tak to kupčení není,“ doplnil Lehocký.

Podle krajského koordinátora zatím volby v Karlovarském kraji probíhají bez problémů a úředníci krajského úřadu museli řešit jen drobné formální nedostatky.

