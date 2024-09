ONLINE: Volby do krajů i Senátu se prolínají s následky povodní, někde se tak bude improvizovat

Za několik hodin se začnou Češi rozhodovat o novém vedení krajů a v některých koutech republiky taky o tom, kdo zasedne v Senátu. Volby začnou ve dvě hodiny odpoledne a hlasovat se bude do desíti hodin večer. Místnosti se pak otevřou ještě v sobotu od osmi hodin ráno a zavřou se ve dvě hodiny odpoledne. Radiožurnál a iROZHLAS.cz přichází s přehledem všeho, co je potřeba k úspěšnému odvolení. Praha 8:00 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby do poslanecké sněmovny 2021 | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Volby jsou dvoje. Ve všech krajích vyjma Prahy se hlasuje o vedení kraje, tedy o zastupitelích a nepřímo taky o hejtmanovi. A některé obvody volí ještě senátory.

Kraje zřizují střední školy nebo krajské nemocnice a zodpovídají za dostupnost pohotovostí nebo sociální péče. Taky staví a udržují silnice druhé a třetí třídy. Po sečtení za všechny regiony tak kraje hospodaří se skoro 400 miliardami korun.

Senát pak posuzuje každý nový zákon po té, co ho schválí poslanci. Sepsat může taky vlastní a poslat ho do Sněmovny. A bez horní komory by Česko nemělo ani ústavní soudce, k jejich jmenování totiž prezident potřebuje právě souhlas Senátu.

První věc, která je k odvolení potřeba, je průkaz totožnosti. Tím pádem pas nebo občanský průkaz, s řidičským průkazem volit nejde. Ten průkaz taky nesmí mít propadlou platnost. A letos vůbec naposledy nebude možné se prokazovat eObčankou v mobilu.

Volební místnosti se většinou nemění, takže kdo už volil, pravděpodobně ví, kam má jít. Kdo ne, může si to ověřit na vývěsce nebo webu obecního či městského úřadu. Změna adresy volební místnosti se pak nevyhne některým zaplaveným obcím, voličům by to v takovém případě měl dát vědět starosta.

Aby se hlas počítal, musí být hlasovací lístek v úřední, tedy orazítkované, obálce, kterou volič dostane od volební komise. V té může být vždy jen jeden hlasovací lístek, čitelný a nepřetržený.

„Přednostní hlas jde udělit až čtyřem kandidátům a udělá se to tak, že se zakroužkuje pořadové číslo před jménem kandidáta,“ vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Kroužkování se v těchto volbách týká jen krajských kandidátek, protože u senátních má každý kandidát svůj vlastní lístek. Hlasovací lístky není potřeba nosit s sebou, protože jich bude dostatek ve volební místnosti. To samozřejmě platí i pro obyvatele zatopených obcí, kterým voda mohl hlasovací lístky odnést nebo minimálně poškodit.

Ministerstvo vnitra spočítalo, že problémy se zajištěním voleb bude mít asi třicítka obcí a měst, hlavně v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Podle ministra Víta Rakušana z hnutí STAN ale většina z nich zvládne volby zajistit sama.

„Maximálně se posunou o pár metrů do jiné učebny nebo tělocvičny a děláme vše pro to, aby se uskutečnily,“ řekl Rakušan.

Někde se ale volby neobejdou bez improvizace. Ministerstvo úplně převezme organizaci asi u pěti obcí, kde zajistí volební místnost i komisi. Jednou takovou obcí je Kobylá nad Vidnavkou.

„Bude tu stánek a zařídí nám volební komisi i lístky,“ potvrdila iROZHLASu její starostka Miroslava Rybáriková.

Tam kde velká voda poškodila silnice anebo odnesla mosty, lidé budou moct využít přenosné volební urny. Je ale potřeba si ji objednat. A to tak, že volič s dostatečným předstihem zvolá volební komisi, případně na obecní úřad.

Mapa volebních okrsků do Senátu v roce 2024 | Zdroj: ČSÚ