Politolog Kubáček: Do začátku září se lidé neprovokují. Brzy nám ale politici naservírují kyselá jablka

Letní sezona vrcholí a do práce po třech týdnech vracejí i političtí představitelé. V jakém duchu se neslo léto v politice? Jaké úkoly čekají vládu a sněmovnu po letních prázdninách? A jaká témata budou dominovat krajským volbám? Politolog Jan Kubáček v audiozáznamu ještě přiblíží, jak moc atraktivní je regionální politika, i to, jak si připomínat výročí invaze ze srpna 1968. Praha 16:04 19. srpna 2024

„Během léta bylo vidět, že se politická scéna úzkostlivě snažila odvést pozornost od našich peněženek, případně od sociálně-ekonomických úvah. Všechno bylo pohodové a zalité sluncem. Teď ale přijdou kyselá jablíčka a šok. Veřejnost si bude muset uvědomit, že nás čeká řada vážných a dlouhodobých rozhodnutí, opět spojených s našimi peněženkami,“ glosuje v pořadu Jak to vidí... politolog Jan Kubáček.

Kabinet Petra Fialy čeká v září debata o státním rozpočtu na příští rok. Diskutovat se bude o prioritě školství, o zahrnutí výdajů na dopravní infrastrukturu a jednat se bude také o důchodové reformě. „Přidat k tomu můžeme i zdravotnictví, protože zdravotnický personál o sobě dává vědět a ptá se, kde je ona dotažená, všemi slíbená a panem premiérem garantovaná dohoda o zvýšení platů a řešení přesčasů. Bohužel se ukazuje, že se příliš neudálo. Blíží se ale volby, takže se dá očekávat, že zájmové organizace o sobě od září začnou dávat vědět.“

Velmi dobře si totiž podle Kubáčka uvědomují, že jestli vláda někdy dělá ústupky a slyší na obecná řešení, tak je to v čase předvolebním, protože nechce ztratit klíčové voličské skupiny, jimiž právě lidé ze zdravotnictví a školství jsou. „Pro širokou veřejnost je to zásadní téma, protože každý někdy potřebuje zdravotní péči, každý má v rodině někoho na škole. Lidé si uvědomují, že je to priorita. Ukazuje to ale i ekonomické dění okolo nás. Pořád totiž ještě platí, že jedinou cennou hodnotou je to, co máme v hlavě a v rukou. Bylo by tedy fajn, kdyby to trochu zohlednila i naše politická scéna.“

Do voleb krajských a do prvního kola voleb senátních ovšem zbývá pouhý měsíc. „Půjde o velmi expresní dobu, kterou bych svým časováním přirovnal k prezidentským volbám, kdy každý kandidující ví, že nám nesmí lézt do Vánoc. Toto je velmi podobné, protože nepsaným pravidlem je, že do 2. září se lidé neprovokují, protože se vrací z dovolených, platí složenky, nakupují školní pomůcky a připravují se na plnohodnotný pracovní ruch a návrat rodiny. Teprve potom začíná i politická sezona.“

Zatřást voličstvem

První volební den připadá ale už na 20. září, což je podle Kubáčka příslibem velmi rychlé, intenzivní, a tím pádem i velmi emoční kampaně. „Bude to tak, že se lidé vrátí a politici a političky se s nimi pokusí doslova zatřást, aby je vyburcovali k volbám. Proto počítám, že to bude kombinace emocí, kauz, vzájemného okopávání a snášení místních témat, aby se tomu dala místní vážnost a relevance.“

Co se týče témat, půjde podle Kubáčka o souboj dvou světů. „Místní kandidující se zřejmě pokusí držet hodně na místních tématech. Vybírat budou od dopravy přes zdravotnictví a školství až po sociální péči. A do toho bude vstupovat centrální sněmovní politika, kde to bude kuriózně nahrávat jak opozici, tak vládě v tom, že se pokusí to trošku pojmout jako referendum o vládě, o demokracii, o politickém uspořádání a světonázorové zahraničně politické orientaci.“

Každý politický subjekt se navíc bude pokoušet odradit část voličstva konkurence. „A na to všechno mají ani ne tři týdny. A to je novinka, na to nejsme zvyklí, proto se nabízí srovnání s prezidentskými volbami, kde mají ti, kteří kandidují, šest až osm dní na to, aby dali o sobě vědět, že kandidují...,“ dodává Kubáček.