Před čtyřmi měsíci se nedomluvila, teď malá gymnastka Polyna slaví se sestavou v Havířově úspěch

Poslední díl časosběrného seriálu o devítileté ukrajinské gymnastce Polyně se symbolicky věnuje slavnostní akademii havířovského sportovního klubu. Radiožurnál byl u toho, když tam začínala, působila zakřiknutě a nevěděla, jak se dorozumí s trenérkou i ostatními děvčaty. Její matka Larysa tehdy hlavně chtěla, aby Polyna co nejdříve pokračovala v tréninku, jak byla zvyklá, než je z rodné země vyhnala ruská agrese. Havířov 19:16 3. července 2022

Po čtyřech měsících už Polyna česky rozumí i trochu mluví, směje se, dovádí v tělocvičně a s kamarádkou Klaudií secvičila společné vystoupení, které předvedly plné sportovní hale.

Poslechněte si, jak se malým gymnastkám Klaudii a Polyně povedlo závěrečné vystoupení:

Polyna s Klaudií se v šatně už připravují. Mají na sobě nádherné dresy, všechno se blýská. Vlasy mají pečlivě sčesané do drdolů.

„Na dresech se mi líbí, jak jsou na nich barvy smíchané dohromady,“ říká malá česká gymnastka Klaudie. Polyně se líbí nejvíce růžovočerné prvky. Obě dívky jsou před svým vystoupením trochu nervózní.

„Chci vidět dotažené nožičky, špičky,“ dává trenérka Lucie Hýžová Polyně s Klaudií poslední pokyny před vystoupením. „Jste převlečené, holky?“

„Ano!“ odpovídají obě svorně.

„Tak jdeme,“ zavelí trenérka, „Klaudi, Poly, honem, za chviličku nástup!“

Už to začíná. Hala ztichla a holky začínají cvičit. Trenérka potvrzuje, že nedělají žádné velké chyby: „Mají to krásné, jedou čistě. To zvládnou, jsou to šikulky.“

I dramaturgie sestavy je pěkná. „Opravdu si to vymyslely moc hezky. Na to, že jsou ještě dost malé, je to opravdu nádhera,“ chválí děvčata trenérka.

Vystoupení je za nimi. Lucie Hýžová je z výkonu holek nadšená. Diváci ostatně také, potlesk je velký. Holky říkají, že se jim to spolu secvičovalo dobře.

„Poly všechno vymýšlela,“ prozrazuje Klaudie, ale Polyna skromně odmítá: „Ne, i Klaudi!“

„Na Polynce i její mamince jde vidět, že jsou šťastné a spokojené. Je to něco úplně jiného, než když jsme tu Polynu viděli poprvé. Teď je z ní čertice a je samá legrácka, má kamarádky. Myslím si, že ten posun je veliký,“ popisuje svůj dojem z Polyny trenérka Hýžová.

Pokud zůstane Polyna v Havířově, má s ní trenérka plány. „Chtěli bychom, aby jí třeba bylo umožněno startovat na mistrovství České republiky, pokud by se vyřídily nějaké dokumenty. Jinak bude absolvovat alespoň pohárové závody, což za náš klub může.“

Polynina maminka Larysa říká, že je šťastná, protože všechny matky na celém světě jsou šťastné, když jsou šťastné jejich děti. I ona sama už rozhodně působí spokojeněji, častěji se usmívá a sama připouští, že teď je všechno lepší než v březnu. Vidí i na dětech, že jsou spokojenější. Polynu v gymnastickém oddíle pěkně přijali.

Larysa za přijetí Čechům a lidem z Havířova moc děkuje. Je vděčná, že jim dali tuto možnost a k jejich rodině se chovali vždycky pěkně. Je na ní vidět, že nemá slov, jak emoce vyjádřit.

Gymnastický oddíl se chystá Polynu vzít na obvyklé soustředění do Jeseníků.