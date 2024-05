Peníze ze Sokola musely mizet sofistikovaně. Nyní už by se to stát nemohlo, věří nový starosta obce

Česká obec sokolská se usilovně připravuje na svůj červencový slet. Přitom se vypořádávají s dopady úvěrového a bankovního podvodu, který spáchala asistentka bývalé starostky. „Bývalá starostka se v tomto samozřejmě cítí nevinná, protože ona ty finanční prostředky nezneužívala,“ vysvětluje Martin Chlumský, nově zvolený starosta sokolské obce. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:05 1. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Chlumský byl zvolený novým starostou, jeho funkční období zatím bude do roku 2025 | Zdroj: Česká obec sokolská

Peníze ze Sokola mizely v době, kdy jste byl prvním místostarostou České obce sokolské. Do této funkce jste byl zvolený v červnu roku 2022. Jak je možné, že jste si ničeho nevšiml?

To je dobrá otázka. Nad tím uvažuji celou dobu od 20. ledna, kdy ty věci vyšly na povrch, což pro mě byl obrovský šok. Musím říct, že jsem si ničeho přímo nevšiml. Ta činnost byla nepochybně prováděna sofistikovaně a bez vědomí předsednictva.

„Hana Moučková i Josef Těšitel tvrdí, že rozhodně příkazy prostřednictvím bankovní identity neprováděli. Nicméně pro mě je podstatné, co je uvedeno na konkrétní úvěrové smlouvě," popisuje Martin Chlumský, nově zvolený starosta sokolské obce.

Na druhé straně ta bývalá asistentka, která spáchala sebevraždu a je podezřelá z toho, že se podvodů dopustila, už byla v minulosti, před vstupem do České obce sokolské, odsouzena za podvody, byla v insolvenci. Přesto podle svědků i podle televizních reportáží žila celkem luxusní život, měla drahé oblečení, drahé kabelky. To opravdu nikomu z vás nepřišlo divné?

Já můžu hovořit za sebe. Vedle té kolegyně jsem samozřejmě také pracovně působil, ale upřímně, já jsem si to opravdu nevšiml. Já tohle úplně nepoznám, jestli to oblečení… nevěnuji tomu takovou pozornost. Pro mě to není zásadní věc.

Samozřejmě když ta kolegyně nastupovala, tak jsme neměli informaci o její, řekněme, historii. Zejména důležité je říct, že pozice asistentky nemá z pozice pracovní náplně jakoukoliv souvislost s bankovními převody nebo s přístupem do banky, takže mě upřímně tato souvislost ani nenapadla.

A teď už by se něco takového stát nemohlo?

Teď by se to stát určitě nemohlo. Za prvé jsme o velký kus práce dál, jednak jsme v návaznosti na tu kauzu a ta zjištění přijali celou řadu opatření. Abych byl konkrétní, jednak jsme zcela zásadně změnili přístup k internetovému bankovnictví, jednak jsme zavedli další interní dohledové a schvalovací systémy na platební příkazy.

Samozřejmě kontrola při najímání nových zaměstnanců teď bude mnohem důslednější s vědomím toho, že je to mnohem podstatnější sledovat.

Vymáhání škody

Vy jste v sobotu po vašem zvolení řekl, že bankovní smlouvy, na základě kterých si bývalá asistentka starostky půjčila desítky milionů korun, byly opatřeny elektronickými podpisy starostky Sokola a jednatele Sokola. Dodal jste, že nevíte, jestli identitu použili opravdu oni. Ptal jste se na to Hany Moučkové nebo Josefa Těšitele?

Samozřejmě jsem se na to ptal. Jejich vyjádření jsou opravdu taková, že rozhodně tyto příkazy prostřednictvím bankovní identity neprováděli. Nicméně pro mě je podstatné, co je uvedeno na konkrétní úvěrové smlouvě.

Z pohledu toho, co je v internetovém bankovnictví a ve smluvní dokumentaci uvedeno, skutečně tam je digitální podpis, nebo řekněme klíč těchto dvou osob. V tu chvíli to pro mě znamená, že musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, protože se domníváme, že ty smlouvy prostě jsou podepsány…

To znamená, že po nich budete škodu vymáhat?

Přesně tak.

Jak na toto oznámení reagovala paní Moučková?

Ta reakce je asi přirozená. Bývalá starostka se v tomto samozřejmě cítí nevinná, protože ona ty finanční prostředky nezneužívala. Cítí se v této věci podvedena a stejně tak se cítí i bývalý jednatel, což je lidsky pochopitelné.

Vůdcovský princip

Starosta pražské Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka František Beneš v březnu mluvil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu o tom, že Sokol v posledních letech fungoval na vůdcovském principu. Velkou chybou podle něj bylo, že někteří členové předsednictva byli současně zaměstnanci České obce sokolské a že Hana Moučková jako starostka rozhodovala o jejich platech, o přidělování peněz úsekům, v jejichž čele stáli. Souhlasíte s touto kritikou?

Já s tím úplně takto nesouhlasím…

Takže to tak nefungovalo?

Ne, ne, já bych to vysvětlil tím způsobem, že Hana Moučková byla velmi silnou lídryní, která měla výsledky, byly za ní jednoznačně vidět. Vezměte si, že když nastoupila, tak Sokol byl po situaci, kdy padla Sazka. Byl ještě v mnohem větším finančním problému.

Zároveň se jí podařila celá řada věcí úspěšně dotáhnout do konce – změna vizuálního stylu, Památný den sokolstva a podobně. K tomu, aby toto probíhalo, spolek nepochybně potřebuje silného lídra, který dokáže vizi prosadit do akce. To je nepochybné.

Samozřejmě někdo to může vnímat i negativně. Já za posledních pět let, kdy jsem členem předsednictva, to vnímám tak, že diskuse na poli předsednictva byly velmi otevřené a snahou předsednictva bylo – pokud není shoda, diskutovat tak dlouho, než je shoda nalezena.

Takže v řadě případů máme hlasování, kde jsme se všichni po dlouhé diskusi shodli. A ano, jsou i některé jiné příklady, kde ke shodě nedošlo. Hlasovali jsme a je to i výsledkem v zápisu vidět.

Všesokolský slet

Kauza, o které jsme mluvili, přišla jen několik měsíců před největší sokolskou událostí, která se koná jednou za šest let – Všesokolský slet, který začne 30. června. Ovlivňuje kauza přípravy na slet?

Kauza podle mého mínění přípravy na slet neovlivňuje. Za prvé, příprava probíhá už poslední tři roky. V podstatě všechno, co je pro slet potřeba učinit, ať už z pohledu žup, jednot i cvičenců, už je rozjeté.

I z pohledu organizace sletu jako takového, myslím toho hlavního sletového týdne, je nastavená tak, že v tuto chvíli nás to neovlivňuje.

Vy jste zmiňoval, že Sokol má 160 000 členů. Kolik z nich nacvičuje hromadné skladby?

Celkově se sletu účastní, když započítáme i regiony, župy a kraje, až 100 000 členů. Reálně v Praze počítáme s účastí 20 000 cvičenců.

Je vyprodáno?

V tuto chvíli máme 70 procent vstupenek na hromadná tělocvičná vystoupení prodaných, takže zbývá opravdu posledních 30 procent. Pokud si dobře pamatuji, nikdy v historii jsme tak velký zájem a tak brzo před konáním akce nezaznamenali.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.