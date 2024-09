Hasiči mají jiné úkoly, než tahat hlupáky z vody, kritizuje povodňovou turistiku starosta Frýdlantu

Nejvážnější situace v souvislosti s povodňovou aktivitou a vydatnými dešti je kromě Moravskoslezského a Olomouckého kraje také na Frýdlantsku v Libereckém kraji. Na třetím stupni je řeka Smědá ve Frýdlantě, Raspenavě, Hejnicích a v obci Višňové. Starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS) odrazuje od tzv. povodňové turistiky. „Lidé velice podceňují černou vodu a vyjíždějí do částí, kde řeka přelévá části komunikace,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Frýdlant 18:24 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasič na mostě ve Višňové ve Frýdlantském výběžku | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je aktuální situace ve Frýdlantu a v okolí?

U nás ve Frýdlantu voda kulminuje už od půlnoci, teď (kolem 13.00, pozn. red.) jsme na 180 centimetrech a na třetím stupni povodňové aktivity. V současné době je nejhorší situace na území obce Višňová, kde jsou části jednotlivých osad odříznuty od světa a dá se tam dostat jen těžkou technikou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se starostou Frýdlantu Danem Ramzerem (ODS).

O tom, že do Višňové na Frýdlantsku se nedá dostat, informujeme už od rána. Jsou v okolí Frýdlantu ještě nějaké další neprůjezdné komunikace?

Nevíme teď o tom. Víceméně je to tak, že kvůli rekonstrukci komunikací se nelze dostat přes Oldřichov a Míšek, protože tam je uzavřený most. Neprůjezdná je i komunikace 2/290 v části obce Hejnice mezi hasičskou zbrojnicí a restaurací Dělnický dům.

Liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj dopoledne vyzval motoristy, aby do oblasti Frýdlantska vůbec nejezdili. Předpokládám, že k téhle výzvě se připojujete i vy.

Osobně jsem o to na krizovém štábu požádal, protože největším nebezpečím je povodňová turistika. Lidé velice podceňují takzvanou černou vodu a vyjíždějí do těch částí, kde řeka Smědá přelévá jednotlivé komunikace.

Já osobně jsem byl svědkem toho, kdy člověk na zádech přenášel přes vodu jiného člověka, ne-li dítě, a myslím si, že tento hazard je naprosto zbytečný a je to tak, že zbytečně zatěžujeme příslušníky integrovaného záchranného systému, kteří v současné době mají úplně jiné úkoly, než tahat hlupáky z vody.

To, co popisujete, to je dnešní zážitek? Znamená to, že už dnes (v sobotu) zaznamenáváte povodňové turisty?

Ano. Toto konkrétně nebyli turisté, ale lidé, kteří nepočkali a nebyli ochotní vyčkat toho, až je převezou hasiči nebo těžká technika.

S pěší povodňovou turistikou jsme se potkali ve Frýdlantě, kdy v noci, kdy řeka kulminovala a hasiči stavěli protipovodňovou hráz, tak se tam chodili lidé z horní části města koukat, jak jim to jde, a vůbec netušili, jaké nebezpečí jim hrozí třeba pádem větví ze stromu v městském parku anebo při pádu, zaškobrtnutí nebo při sklouznutí na břehu řeky Smědé.

Předpověď na víkend

OBRAZEM: Pytle s pískem a protipovodňové stěny. Česko bojuje s velkou vodou Číst článek

Vy jste říkal, že řeka Smědá už kulminuje od noci. Znamená to, že to nejhorší máte za sebou, nebo modely ukazují, že může přijít další vlna nebo že přijde další vlna?

Já si vůbec nedovolím říkat, že něco máme před sebou nebo za sebou, protože ten model, který nám byl představen, byl zhruba o 20 až 30 procent horší. Kulminace neprobíhala nějakých 10 až 12 hodin, ale necelé tři hodiny. Z prvního do třetího stupně jsme byli za 2 hodiny 50 minut, což bylo hodně markantní.

Naštěstí od rána tady v podhůří Jizerských hor neprší a tok Smědé je zásobován dešti a srážkami na severním úbočí Jizerských hor. Jsem rád, že toky Řasnice, Bulovského potoka a Lomnice už tak markantně Smědou nezásobují.

Pořád je to ale tak, že Višňová, která je úplně nejníže na toku, a Černousy jsou permanentně ohroženy, protože to vypadá tak, že další srážkový úhrn by měl být víc než 60 mm za následujících deset hodin. Jsem moc rád, že už tady dole neprší, začal foukat trochu vítr, není to zase tak nebezpečné a že se zvedly mraky a přestalo pršet právě na těch místních tocích, že si ta krajina pod Jizerskými horami trošku uleví.

Potřebujete v tuto chvíli něco? Hejtman Olomouckého kraje mluvil o tom, že v některých oblastech není dostatek pytlů s pískem, ale že to je samozřejmě řešitelné. Je něco, co byste vy v tuto chvíli potřebovali?

My bychom teď potřebovali to, co jsem říkal na začátku. To je tedy posečkání, klid na práci a respekt. Vážíme si veškeré nabídky pomoci, kterou v případě potřeby určitě využijeme, ale teď děláme všechno pro to, abychom ochránili majetek lidí, abychom zbytečně nehazardovali s lidskými životy a aby lidé mohli být v komfortu.

Byl bych rád, aby lidé respektovali veškerá upozornění příslušníků integrovaného záchranného systému a povodňových komisí, tak, jak je vydávají průběžně na webech nebo na sociálních sítích.

Nouzové linky Krizová telefonická Linka seniorů Elpida: 800 200 007

SMS tísňová linka pro neslyšící: 603 111 158

Krizová informační linka pro Pražany: 800 100 000

Infolinka Dopravního podniku hlavního města Prahy v nepřetržitém režimu: 296 191 817

Středočeský kraj, krizová linka: 800 440 430

Olomouc, bezplatná povodňová linka: 800 606 800

Ostrava, zelená linka Městské policie: 800 199 922

Opava, telefonní povodňová linka pro občany: 553 756 621

Prostějov, krizová linka: 605 236 431, 605 343 348

Jeseník, krizová linka: 584 401 260 nebo 702 014 008

Český Krumlov, krizová linka povodňové komise: 771 505 065

Povodí Vltavy, linka pro mimořádné události: 257 329 425, 724 067 719

Povodí Odry, nepřetržitá služba: 596 612 222

Povodí Labe, nepřetržitá služba: 495 088 720

Povodí Moravy, povodňová a havarijní pohotovost: 541 211 737