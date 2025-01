Požár restaurace v Mostě se šířil nezvykle rychle. Hasiči přijeli do šesti minut, popisuje ředitel sboru

63 hasičů ze 13 jednotek má za sebou mimořádně náročný zásah v Mostě. Hodinu před půlnocí vyhořela tamní restaurace U Kojota, zemřelo 6 lidí, dalších 8 je zraněných, z toho 6 těžce. Policie tragický požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. „Celý prostor začal hořet velmi rychlé. Taková situace pro nás není úplně obvyklá,“ popsal zásah Radiožurnálu generální ředitel hasičského záchranného sboru, generál Vladimír Vlček. Praha /Most 13:37 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 63 hasičů ze 13 jednotek má za sebou mimořádně náročný zásah v Mostě | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Co vypovídají zničené prostory restaurace o rozsahu a postupu nočního požáru?

To, co pro nás není úplně obvyklé, je situace, kdy opravdu došlo velmi rychle k zachvácení celého prostoru. To znamená zejména venkovního přístřešku a na druhé straně se požár přenesl i do vnitřních prostor. Tak rychlý rozsah požáru je něco, s čím se úplně denně nesetkáváme.

Vy už jste uvedl, že rozvoj požáru byl nestandardní, možná až nevídaný. Vidíte to právě v rychlosti rozšíření?

Bezesporu. Předmětem zkoumání samozřejmě může být to, jestli zde nebyla nějaká látka, což klidně může být zkapalněný plyn, která urychlila šíření požáru. Ale tím nechci vůbec předbíhat závěry šetření.

Jak rychlý byl zásah hasičů a jak postupovali při likvidaci požáru?

My jsme první informaci dostali 23.17 a hasiči byli na místě za 6 minut od vyhlášení poplachu. Do toho musíme započítat dvě minuty, které hasiči mají na výjezd z vlastní stanice. To znamená, že nasazení sil a prostředků bylo velmi rychlé. Jak přicházely další informace a souvislosti, tak se posílaly další jednotky a byl vyhlášen druhý stupeň.

Vyšetřování příčiny je pochopitelně teprve na počátku. Nakolik pravděpodobně se ale zatím jeví verze, podle níž mohl požár způsobit převržený plynový ohřívač a exploze propanbutanové lahve?

Já v tuto chvíli opravdu nechci spekulovat. Musíme detailně projít požářiště a zjistit všechny indicie. Na druhou stranu je pravděpodobná možnost, že uniklý plyn mohl přispět k rychlému šíření požáru jako takového.

Jaká platí z bezpečnostního požárního hlediska základní pravidla pro používání plynových ohřívačů vzduchu v restauračních prostorech?

Principiálně vždycky vycházet z takzvaného požárně bezpečnostního řešení stavby.

To říká k jakému účelu má stavba být užívána, ale také, jaké jsou spotřebiče, které mohou být v daném prostoru užívány. U těchto spotřebičů, které jste zmínil, je rozhodující to, jestli mohou být užívány pro venkovní či vnitřní prostor. Tyto záležitosti nám samozřejmě principiálně upravuje předpis výrobce, ale taky Česká státní norma, která hovoří o zásadách bezpečnosti při skladování, rozvodu a používání takovýchto nádob.

Jsou tam určité principy nejen ve vztahu k zařízením, ale i ve vztahu například ke skladování prázdných a plných nádob, k větrání takovýchto prostor, k tomu, že nesmí být skladovány v podzemních prostorách atd. To jsou všechno aspekty, které se budou vyhodnocovat v rámci šetření této mimořádné události.

Kontrolují hasiči pravidelně dodržování předpisů, které jste teď jmenoval v objektech, které jsou právě jako restaurace? Případně zaznamenávají jich porušování?

Z hlediska kontrol se vychází z prostor nebo staveb, které jsou požárně velmi nebezpečné. Jestliže nastane takováto mimořádná událost, tak to bezesporu vede k tomu, že se dělají celoplošné namátkové kontroly. Myslím si, že se ve velmi krátké době musíme zaměřit na to, jestli v takovýchto prostorách jsou plošně dodržovány předpisy, které mají být.

Ví se, jestli požár vznikl ve vnějších prostorách anebo uvnitř?

V tuto chvíli se to ještě nedá jednoznačně určit, ale pravděpodobnost, že k rozšíření došlo z vnějších prostor následně do vnitřních prostor je velmi vysoká.

Může dát sobotní mostecká tragédie nějaký nový podnět ke zpřísnění příslušných regulí a dohledu na jejich dodržování?

To bezesporu ano. Já si myslím, že se na to musíme zaměřit ve spolupráci se stavebními úřady.