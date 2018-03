Most (město)

1. 2. 2017 |Jan Beneš |Regiony

Most bude letos pokračovat ve změnách dopravy v jednotlivých městských částech a na sídlištích. Nechá přitom odinstalovat desítky dopravních značek. Podle BESIPu by změnám měla předcházet informační kampaň, tu ale Most neplánuje.