Spor o květiny v Praze 3. 'Nepřípustná privatizace veřejného prostoru,' říká o záhoncích starostka

„Když procházím ulice Prahy 3, všimla jsem si provizorních oplocení stromů nebo celých pásů zeleně, kde si lidé vysazují kytičky a snaží se zahradničit. Tato privatizace veřejného prostoru je naprosto nepřípustná, kdyby se takto choval každý, veřejný prostor by přestal být veřejným,“ napsala v Radničních novinách starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09), její sloupek ve středu vyšel i na webových stránkách městské části.

Pěstováním květin k lepším sousedským vztahům. Street gardeningu se v Praze daří Číst článek

Proti jejím slovům se následně ohradil Tomáš Plesník z neziskové organizace Street Gardening, ta obyvatele Prahy ve vysazování zeleně do veřejného prostoru podporuje.

„Spontánní výsadba to určitě je. Nikdo pouliční zahradníky neřídí, neříká jim, co mají sázet. My se je v tom snažíme motivovat, protože nám přijdou ulice plné květin krásnější než šeď města,“ napsal Plesník na facebooku organizace.

Zároveň uvedl, že spolek lidem radí, jak květiny správně sázet, aby vydržely a hlavně nepoškodily stromy. „Protože ty jsou pro nás důležitější než pár kytek,“ dodal. Nesouhlasí také s označením zahradničení v ulicích za „privatizaci“.

„Privatizace je pro mě spíše zabrání ulice či parku pro soukromé účely, kde se zamezí vstupu ostatním. Ale privatizace zaplivaného koutku města proto, aby tam lidé zasadili květiny, je pro mě opravdu nevhodně použité slovo. Pouliční záhonky jsou pro všechny, kdokoliv si tam může přisadit kytku, zalít je, vyplet je. Je to pravý opak privatizace."

Pospíšil: Víc takových občanů

Starostčina kritika takzvaného street gardeningu vyvolala rozruch mezi obyvateli Prahy 3 a uživateli sociálních sítích. S negativní reakcí na slova Hujové přišel i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Musím přiznat, že mě vyjádření paní starostky Hujové dost nemile překvapilo. Toto není politika TOP 09. Topka vždy chtěla a chce aktivní občany, kterým není jedno, co se děje kolem nich nebo jak vypadá jejich čtvrť,“ napsal Pospíšil na svém facebooku.

'Černá zahrádka'

Vladislava Hujová se kritice brání tím, že radnice podobné aktivity podporuje, vadí jí však, pokud probíhají nekontrolovaně.

„My zahrádky kolem stromů podporujeme, a dokonce i financujeme. Ale tak jako existuje černý výlep, černá skládka apod., bohužel existuje i černá zahrádka kolem stromu,“ vzkázala kritikům Hujová.

Nespokojeným příznivcům pouličního zahradničení následně starostka ve čtvrtek nabídla jiný projekt, který pracovně nazvala „adopce stromů“.

„Vytipujeme stromy v Praze 3, které občanům nabídneme, tzv. k adopci. Konkrétně to bude znamenat, že půjde o stromy, kolem nichž si lidé budou moci vytvořit malou zahrádku dle svých představ a starat se o ní,“ napsala na svých sociálních sítích.