‚Bazén plný koster‘. Po výpovědi je nutná rekonstrukce kaple, říká ředitel Správy hřbitovů

Podle zjištění Radiožurnálu a Deníku N bylo důvodem výpovědi to, že církev mimo jiné v kryptě pod kaplí pořádala hostiny. Kdy jste na tuto skutečnost přišli?

Zjistili jsme to z fotky, kterou jsme dostali před několika týdny.

K jakým účelům měla pravoslavná církev kryptu využívat?

Jenom upřesním – jedná se o stavbu té kaple, která má nadzemní část a pak podzemní – kryptu. Smlouva zahrnovala vypůjčení obou částí, a nebyla úplně precizně formulovaná. Nestanovila přesný výčet k tomu, k čemu má krypta sloužit.

Odkdy smlouva platila?

Od roku 2016.

Je kaple poškozena?

Celá stavba vykazuje postupující degradaci, a to i proto, že byl provoz v kapli čím dál větší. Souvisí to s tím, že počet pravoslavných věřících se neustále zvětšuje. Před 15 lety ty věci, které jsme řešili v posledních letech, zdaleka nebyly tak markantní, ale v posledních letech kaple čelila náročnému provozu.

Odnesly to například fresky, které jsou jedním z nejcennějších prvků, ty úplně zčernaly. Když přijdete dnes do kaple, tak nejsou skoro rozpoznatelné. Prakticky každý moment v kapli hoří olejové svíce a z těch zplodin vzniká mastný povlak, kvůli kterému ty fresky de facto zmizely.

Týká se to i hrobů či přímo ostatků pohřbených?

Naštěstí ne, v tomto byla krypta nedotčená.

Krypta Chrámu zesnutí pravoslavné Bohorodice na Olšanských hřbitovech | Foto: Zdeněk Sluka | Zdroj: Foto archiv SPH

Jaký je stav krypty?

Momentálně tam je problém s nedostatečnou hydroizolací. Sondou jsme zjistili, že tam teče spodní voda, a právě hrobka, ve které se nachází ostatky vojáků, je momentálně bazén plovoucích koster. Ale za to samozřejmě nemůžou nájemci.

Při místních šetřeních za účastí památkářů se zjistilo, že některé prvky stavby jsou v havarijním stavu. Kromě zmíněných fresek a spodní vody se taky zjistilo, že podlaha krypty nad hrobkou je asi 3 centimetry tlustá betonová slupka, která není ničím armovaná, takže každou chvíli hrozilo propadnutí osob do vody. To je záležitost, na které teď pracujeme – projektová dokumentace, restaurátorské záměry. Památkáři nás vyzvali, ať to urgentně začneme řešit.

Fotka z hostiny členů pravoslavné obce, konající se v kryptě kaple Zesnutí přesvaté Bohorodice. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Významné pietní místo

Proč je kaple tak cenná?

Jedná se o kapli Zesnutí přesvaté Bohorodice spravovanou pravoslavnou církví, která má tři důležité hodnoty. Jedna je památková, je to samozřejmě historická stavba.

Druhá je architektonická, kaple je unikátní příklad pravoslavné architektury, tomuto slohu se říká pskovsko-novgorodský, a i když byla stavba vybudována až v 20. století, tak tento historický sloh důsledně kopíruje. A takových památek v západní Evropě zas tolik není. Podíleli se na ní umělci z řad ruské emigrace, která tady žila. U některých to je jejich jediná realizace na našem území.

A krypta je taky pietní místo, to je hodnota nejsilnější. Jsou v ní pochovány ostatky řady osobností, často zmiňovaným je Karel Kramář. A moc se neví, že pod podlahou krypty jsou pochovány ostatky stovek válečných hrdinů první světové války, krypta totiž původně sloužila jako válečný hrob.

Kontrolované aktivity

Proběhla s pravoslavnou církví po incidentech nějaká jednání?

S hlavou pravoslavné obce, která od nás měla hrobku vypůjčenou, jsem se domlouval, že dojde k setkání, kde budeme budoucí užívání řešit. Tak, aby, pokud možno, jsme došli k nějakému konsenzu, který by vyhovoval oběma stranám.

Pravoslavný chrám Zesnutí sv. Bohorodice na Olšanských hřbitovech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Takže nadále počítáte s pronajímáním kaple pravoslavné obci?

Počítáme s tím, že kaple bude sloužit pravoslavným obřadům. Původní účel kaple bylo pohřbívání, z kaple byly vypravovány průvody věřících. Z mého pohledu je nejlogičtější cesta se k tomuto účelu vrátit, navíc tu není nikdo jiný, kdo by uměl a chtěl sloužit pravoslavné pohřební obřady, než je jejich církev.



Ale zároveň budou aktivity kontrolovány Správou hřbitovů?

Přesně tak, aktivity budou pod větším dohledem.

Kolik památkových objektů na hřbitovech ve vaší správě je?

Ve správě máme velkou řadu hřbitovů a řada z nich je chráněných jako celek. Potom se přímo v některých nacházejí objekty, které jsou prohlášeny za nemovitou památku nebo dokonce i jako kulturní památku národní. Olšany jsou prohlášeny jako celek nemovitou kulturní památkou, vojenské pohřebiště a některé další části jsou pak právě památkou národní kulturní.

Pronajímáte objekty na hřbitovech i dalším církvím či uskupením?

Ve chvíli, kdy chce církev, většinou katolická, využít objektu na hřbitovech k obřadům, například na dušičky, tak si objekty nemusí pronajímat. Stačí, když si od správce onoho hřbitova vypůjčí klíč a nutné pomůcky a po obřadu je zase vrátí.