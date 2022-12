Hlavní důvod, proč jednání ztroskotala, je osoba Hřiba, říká Benda o sestavování vládní koalice v Praze

Ani dva a půl měsíce po komunálních volbách nemá hlavní město sestavenou vládní koalici. Vítězné uskupení Spolu oznámilo, že se nedomluvilo s Piráty a v jednáních pokračovat nebude. Místo toho zahájí rozhovory o podpoře menšinové rady a osloví všechny strany v zastupitelstvu s výjimkou SPD. Český rozhlas se na situaci ptal předsedy pražské organizace ODS a člena vyjednávacího týmu Spolu Marka Bendy. Rozhovor Praha 21:35 6. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda pražské organizace ODS a člen vyjednávacího týmu Spolu Marek Benda | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Pane Bendo, na čem jednání s Pirátskou stranu a Starosty ztroskotala, že jste se rozhodli je ukončit? Je pravda to, co říká pan Hřib z Pirátské strany, že Spolu neustoupilo ani o píď ze svých požadavků?

Já si myslím, že hlavní důvod na čem jednání s Pirátskou stranou ztroskotala, je osoba pana Hřiba. Ano, to je ten problém.

„Základní blokační problém, je v tom, že skutečně Spolu vůbec neustoupilo ani o píď ze svých požadavků a nadále si představují, že s výsledkem méně jak 25 % hlasů budou vládnout celému městu sami. “ primátor Prahy Zdeněk Hřib

Dokonce v řadě jednání, kdy pan Hřib nebyl přítomen nebo byl, řekněme, mlčenlivější, tak se věci posouvaly dopředu. Ale mám pocit, že pan Hřib nemá žádný zájem uzavřít v Praze koalici, že nemá žádný zájem na tom, aby došlo k výměně stávající rady.

My ho tu nemáme, aby na to reagoval osobně.

My jsme ustoupili v celé řadě věcí.

V čem jste ustoupili?

Jasně jsme říkali od začátku, že chceme šest mandátů v radě, to jsme říkali naprosto jasně ze samého počátku, už proto, že jsme koalice složená ze tří subjektů. I ten nejsilnější subjekt ODS bude mít v radě jenom tři zástupce.

Piráti si celou dobu kladou nějaké požadavky. Nesmí tam být trestně stíhaný Wolf, nekompetence, taky jsme jim nakonec vyšli vstříc ve všech silových resortech, o které si řekli.

To jsou které? Protože pan Hřib říká, že v gescích zůstaly Pirátům jenom provozní záležitosti, na kterých se ani nelze politicky profilovat.

To je ten problém, že pan Hřib se potřebuje hlavně někde fotit.

Pražské SPOLU nám slíbilo vstřícnou nabídku jako preferovaným partnerům do nové pražské koalice. A protože jsme sami udělali řadu ústupků, očekávali jsme férový návrh dohody, který bude odpovídat výsledkům voleb. To se ale opět nestalo. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) December 6, 2022

Prosím, nechme stranou tyto osobní záležitosti.

Oni si řekli, že chtějí dopravu, dostali dopravu, řekli si, že chtějí majetek, dostali majetek, řekli si, že chtějí životní prostředí, dostali životní prostředí. Řekli si, že chtějí školství, dostali školství. Tato nabídka byla v plném rozsahu toho, co si řekli za kompetence.

To, že jsme řekli: ano, od nějaké částky musí investice, ale napříč zastupitelstvem, nejde jenom o jejich resorty, procházet nějakou oponenturou a není možné připustit, abychom se dostali do dalších dozimetrů. To je pravda, že jsme řekli.

Jestli to panu Hřibovi připadá jako strašlivá neústupnost, tak jsme možná byli strašně neústupní. Ale já si to opravdu nemyslím.

Všechny klíčové resorty, které si řekli, dostali.

Hledání průsečíku

Uvedli jste, že kvůli podpoře menšinové vlády oslovíte všechny strany v zastupitelstvu kromě SPD. Ale od koho můžete reálně dostat hlasy ke schválení rady? Je ještě jiná možnost než od hnutí ANO?

Myslím, že možnosti jsou stále ještě otevřené. Máme tady jak hnutí STAN, se kterým se určitě budeme bavit a které oslovíme první, ti neodmítli zásadním způsobem nabídku, kterou jsme jim dali.

Ve snaze odblokovat situaci jsme se po včerejší jednomyslné dohodě s našimi zastupiteli rozhodli nabídnout našim potenciálním koaličním partnerům finální nabídku na rozložení sil v Radě hlavního města Prahy včetně obsazení jednotlivých gescí. Abychom podpořili vznik koalice (1/3) pic.twitter.com/xvoyHoExdU — Bohuslav Svoboda (@Svoboda_Slavek) December 6, 2022

Jsou tady Piráti, je tady Praha sobě. Budeme samozřejmě jednat s ANO, a já děkuji Patriku Nacherovi za ten relativně velkorysý krok, který činí.

A myslím, že všichni cítíme, že nemůžeme jednání o Praze táhnout do nekonečna. Měl jsem obrovskou trpělivost, všichni naši vyjednavači měli obrovskou trpělivost. Ale za nějakou chvíli získáte pocit, že si s vámi druhá strana jenom hraje a nemá na tom žádný zájem.

Vy tedy říkáte, že jsou tu Piráti, je tu hnutí Praha sobě, Starostové. S Piráty jste teď ukončili jednání, tak to nevypadá úplně jednoznačně, že by vás podpořili. Praha sobě bych řekl, že také ne, tam jsou vztahy dost vyhrocené. Starostové mají málo hlasů, takže zbývá hnutí ANO. Kandidát na post primátora Bohuslav Svoboda z ODS po volbách k případnému spojenectví s hnutím ANO řekl, cituji: „Neuděláme koalici s někým, kdo má rozdílný program a u koho se nám nepodaří prosadit to, co považujeme za zásadní podmínky.“ Nepojmenoval dobře rizika, která z takové spolupráce plynou?

Z každé povolební spolupráce plynou nějaká rizika. Vždycky máte nějaké rozdílnosti v programu. Když byste je neměli, tak budete kandidovat jako jeden subjekt.

Tady kandidovala jako jeden subjekt hnutí Spolu, respektive spojení stran ODS, TOP 09 a KDU, a pak kandidovali i některé další subjekty a hledají se průsečíky.

Nepovažujete to za něco jako opoziční smlouvu?

Já si myslím, upřímně řečeno, že z hlediska politické vzdálenosti je opoziční smlouvou mnohem spíše naše spojování s Piráty, protože to je skutečně strana, která je úplně na levé straně politického spektra.

Ale v komunální politice se snažíte najít nějaký průsečík. My jsme se ho upřímně snažili najít dva měsíce na vládní úrovni.

A když jsme získali pocit, že to nejde, tak říkáme ano, pokusíme se postavit menšinovou radu a budeme jednotlivé materiály posléze vyjednávat s nějakým dalším subjektem, který nám bude ochoten je podpořit, tak se vládne velmi často.