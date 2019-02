Přehled tisku: kontrola Haškovy rigorózní práce i omezení poplatků za předčasné splacení hypotéky

České deníky v sobotu píšou například o nejasnostech kolem závěrečných prací jihomoravského exhejtmana Michala Haška. Tématu se věnuje Mf Dnes. Deník Právo pak píše, že Česká národní banka omezí poplatky za předčasné splacení hypoték. Deník se věnuje tomu, že praktičtí lékaři budou moci sami vydávat pacientům některé léky. Přehled tisku sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Hašek (archivní fotografie) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Slovenská Vysoká škola Danubius, kde bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek získal doktorát, nechá překontrolovat jeho rigorózní práci. Podle expertů, které oslovila Mf Dnes, by totiž neobstála ani jako seminární. Škola chce do budoucna také zpřísnit podmínky.

Škola tak reaguje na zjištění deníku, který zkoumal práce nejen Haška, ale i jeho někdejší pravé ruky Zdeňka Dufka a dvou dalších jihomoravských sociálních demokratů. Ti si před lety přímo v Brně založili konzultační středisko slovenské školy, aby nemuseli k maďarským hranicím dojíždět.

Hašek už včera Českému rozhlasu řekl, že kritiku odmítá. Práci prý napsal a obhájil zcela podle pravidel. Předseda ČSSD Jan Hamáček na dotaz Mf Dnes, jestli by měl Hašek z odhalení týkajících se jeho titulu vyvodit nějaké důsledky, nereagoval. Slovenské zákony však na rozdíl od těch českých neumožňují odebrání vysokoškolského titulu.

Deník

Praktičtí lékaři zřejmě budou moct sami vydávat pacientům některé léky. Dočtete se v Deníku. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že současná praxe významně komplikuje poskytování péče. Hlavně na venkově a mimo běžnou otevírací dobu lékáren. Současná legislativa totiž nic podobného jako vydávání léků praktickým lékařům neumožňuje, píše regionální Deník.

Lidové noviny

Chemikálie z Číny, které celníci zadrželi loni v prosinci na ruzyňském letišti, měly původně putovat do Nizozemska a pak do Ameriky. Píšou to Lidové noviny, Praha měla být jen přestupní stanicí světového obchodu s pervitinem na trase mezi Čínou a zeměmi Střední Ameriky.

Lidové noviny připomínají, že nizozemští celníci již loni v listopadu své české kolegy upozornili na podezřelou dodávku z Číny. Náklad měla přijmout pražská firma, kterou si údajně najala amsterdamská společnost EW import & export. Celní správa zadržela ve dvou letadlech z Číny tři tuny chemikálií sloužících k výrobě pervitinu.

Právo

Česká národní banka omezí poplatky za předčasné splacení hypoték, píše deník Právo. Dřívější splacení úvěru na bydlení tak může klesnout až o několik tisíc korun.

Banky by si podle Práva nemohly nově účtovat třeba poplatky za provizi. Mluvčí České národní banky Markéta Fišerová vysvětlila, že do nákladů s předčasným splacením si banky už nebudou moci zahrnout i ty náklady, které se splacením přímo nesouvisí. Co naopak můžou klientům účtovat, jsou třeba náklady na katastr nemovitostí, poštovné nebo tisk dokumentů.