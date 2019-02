Přehled tisku: Babišův dopis Hřibovi, pochybné praktiky seznamek a lepší LED světla

Ve středečním tisku se dočtete, že premiér a šéf ANO Andrej Babiš odmítl podmínky pražského primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů pro stavbu vládní čtvrti. Píše o tom Deník. Mf Dnes upozorňuje na pochybné praktiky seznamek v Česku. A Čeští vývojáři vymysleli unikátní způsob, jak zvýšit výkonnost a odolnost LED světel, informují Hospodářské noviny. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib (vlevo) a premiér Andrej Babiš | Zdroj: Úřad vlády ČR

E15

Nejničivějším živlem loňského roku byl oheň. V deníku E15 se dočtete, že to vyplývá z předběžných údajů České asociace pojišťoven. Plameny loni v Česku způsobily škody za 2,6 miliardy korun. Napáchaly tak třetinu všech majetkových škod. Oproti roku 2017 ale byly loňské škody po požárech o 300 milionů menší. Nicméně hasiči loni řešili meziročně o 23 procent požárů víc. Vyjížděli k téměř 21 tisícům případů.

Mf Dnes

Česká obchodní inspekce varuje před pochybnými praktikami některých seznamek, všímá si toho Mf Dnes. Přibývá totiž případů, kdy si lidé stěžují na automatické prodlužování placeného členství. O prodloužení klienti nevědí předem. V Česku podle Evropského spotřebitelského centra funguje deset až patnáct problematických seznamek. Placené členství kromě Be2 automaticky prodlužují třeba seznamky Academic Singles, Žhavé noci nebo eDarling, informuje Mf Dnes.

Hospodářské noviny

Čeští vývojáři vymysleli unikátní způsob, jak zvýšit výkonnost a odolnost LED světel. Hospodářské noviny píšou, že na vývoji nové technologie spolupracovala turnovská firma Crytur s vědci z Akademie věd. Výhodou krystalu z Turnova je oproti dosud využívaným materiálům to, že je průhledný i průsvitný. Autoři technologie získali po čtyřletém výzkumu a vývoji český patent. Navíc podali evropskou, americkou a japonskou patentovou přihlášku.

Deník

Premiér Andrej Babiš odmítl podmínky pražského primátora Zdeňka Hřiba pro stavbu vládní čtvrti v Letňanech, zjistil to Deník, který cituje z Babišova dopisu pro Hřiba. Praha by na výstavbu přistoupila jen v případě podpory klíčových investic ze státní pokladny. Podle předsedy vlády a šéfa hnutí ANO by ale stát kvůli splnění požadavků musel porušit platné právní úpravy.

Právo

Polovina rodičů by dala své děti raději do soukromých alternativních škol, vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro soukromou základní školu Poznání. Deník Právo upozorňuje, že ministerstvo školství vzniku soukromých škol s netradičním přístupem brání. V Česku jsou nyní více než čtyři tisíce základních škol, 189 z nich je soukromých.