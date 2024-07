Přehrada Plumov je už na začátku léta plná sinic. Znečišťují ji okolní obce bez kanalizace i bahno z polí

„Chodívám se psem, tak to vidím, že ta voda už od začátku sezony je špatná,“ říká Břetislav Kocourek, který venčí svého psa na stezce vedoucí podél Plumlovské přehrady až k Podhradskému rybníku. „Jsem místní, ale koupat bych se tam nešel,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kvůli silným bouřkám steklo do přehrady v Plumlově bahno, které znečišťuje vodu. Vedení města chystá opatření

Podle něj za špatnou kvalitou vody v přehradě může to, že přitékající voda není dostatečně vyčištěná. Podle lidovecké starostky Plumlova Gabriely Jančíkové se městu podařilo dokončit v uplynulých letech kanalizaci ve všech místních částech. Teď se chce jeho vedení zaměřit na pozemkové úpravy.

„Pozemkové úpravy řeší protierozní opatření, různé zasakovací jámy, remízky, výsadbu zeleně, která by měla vodu nějakým způsobem v krajině udržet,“ popisuje Jančíková.

To vše má zabránit splavování zeminy z polí do přehrady. Letos investuje město do výsadby stromů v místní části Soběsuky. „V poslední době proběhla spousta jednání, co se týče přehrady s Povodím Moravy a probíhají jednání s pozemkovým úřadem,“ dodává starostka.

Naposledy vedení města jednalo o úpravách minulý týden. Povodí Moravy iniciativu Plumlova vítá. „Splachy z polí, eroze půdy jsou problematické zvláště v období přívalových srážek a bleskových povodní, se kterými se setkáváme v poslední době,“ uvádí mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Hlavní zdroj znečištění je jinde

Hlavním zdrojem znečištění jsou ale podle Chmelaře obce v okolí, které stále nemají kanalizaci. „To bych označil jako ten primární důvod, bez jehož řešení dobré kvality vody ve vodní nádrži nikdy nedosáhneme,“ zmiňuje Chmelař.

Podle Gabriely Jančíkové jde například o obce Malé Hradisko a Seč, kde už ale stavbu připravují.