Přešlap při přípravě vysokorychlostní tratě vyšel na 10 milionů korun. Průzkumníci navrtali plynovod

Před půl rokem začala Správa železnic prozkoumávat plánovanou trať pro rychlovlaky. Půl kilometru od středočeských Paběnic ale při vrtech do země narazila na vysokotlaký plynovod, do kterého průzkumníci udělali díru. Státní společnost Net4Gas, která trubky pod zemí vlastní, vyčíslila škodu na téměř deset milionů korun. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdil Pavel Truxa, mluvčí policie, která nehodu vyšetřuje. Původní zpráva Paběnice (Kutná Hora) 15:09 7. listopadu 2024

V polovině března letošního roku začala Správa železnic prozkoumávat podloží v místech, kudy by měla vést vysokorychlostní trať z Prahy do Brna. Společnost Sudop Praha, která průzkumné vrty na objednávku provádí, tak vyrazila i ke středočeské vsi Paběnice.

Jen 500 metrů od kraje obce se dvěma sty obyvatel ale při pracích navrtali její zaměstnanci vysokotlaký plynovod, které jsou pod zemí v těchto místech tři a na nich jsou navíc umístěné inženýrské sítě.

Případ začala vyšetřovat středočeská kriminálka, nyní dostala na stůl vyúčtování oprav. „Škoda byla vyčíslená na částku téměř deset milionů korun, kriminalisté se v současné době seznamují s výsledky znaleckých posudků a nadále případ vyšetřují,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí policie Pavel Truxa.

Kriminalisté měli podezření ze spáchání zločinu obecného ohrožení z nedbalosti.

Od začátku se nabízela otázka, proč společnost vrtala zrovna v těchto místech, obec totiž už v květnu 2022 upozorňovala krajský úřad Středočeského kraje, že zde plynovody leží. Protože jde o tranzitní plynovody, je kolem nich vyhrazené čtyřmetrové ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo pak až 200 metrů.

Oprava provrtaného plynovodu u Paběnic | Foto: Václav Kunášek

Obec námitku podávala právě kvůli tomu, že Správa železnic chce v těchto místech oproti plánu posunout trať zhruba o 1,5 kilometru blíž k obci Paběnice. K tomu ale stavitelé potřebují po Středočeském kraji schválit aktualizaci Zásad územního rozvoje.

Zásady jsou mapy, které mají vyšší váhu než územní plány a obsahují pravidla pro rozvoj daného území, především pak plánované dopravní stavby. Ke schválení těchto zásad ale zatím nedošlo a Správa železnic se tak od nich významně odchýlila, jak vykresluje i přiložená mapa.

Současné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje počítají koridorem pro železniční dopravu blíže obci Červené Janovice, zhruba 1,5 kilometru od místa provrtání plynovodu | Zdroj: Koláž iROZHLAS, Středočeský kraj

Správa železnic se brání tím, že provádí průzkum podle trasy, kterou v roce 2022 schválilo ministerstvo dopravy.

Posouval někdo kolíky?

Protože jsou společnosti přesvědčené, že postupovaly správně, mají „důvodné podezření“, že někdo neoprávněně manipuloval s vytyčovacími kolíky, které označují místa pro vrtání.

„Co se týče sítí, tak o jejich existenci samozřejmě velmi dobře víme. V rámci standardních postupů vždy komunikujeme přímo s jejich správci. Nicméně máme velmi silné (a daty podložené) podezření, že s vyznačenou trasou bylo neodborně manipulováno,“ uvedl Jakub Ptačinský, mluvčí společnosti Sudop Praha. Stejného názoru byla i Správa železnic.

Kdyby se jejich podezření potvrdilo, znamenalo by to, že někdo mohl schválně posunout zaměřené kolíky tak, aby k nehodě došlo.

Server iROZHLAS.cz zná přesné souřadnice místa, kde měla být sonda umístěna, podle dokumentu, který zasílala Správa železnic majiteli pozemku na podzim loňského roku. Následně redakce překryla územní plán s katastrální mapou, z čehož vyplynulo, že vrt byl skutečně zamýšlen mimo ochranné pásmo, asi dvanáct metrů od plynovodu.

Červený trojúhelníček značí, kde společnosti plánovaly vrtat, žlutě označený plynovod byl pak od tohoto místa vzdálen zhruba 12 metrů | Zdroj: iROZHLAS.cz

Václav Kunášek, starosta obce Paběnice, jejíž domy leží jen zhruba 500 metrů od místa nehody, ale navrtání plynovodu přisuzoval „laické přípravě“. „Bylo velké štěstí, že se nic nestalo. Ty trubky jsou tam tři vedle sebe a na nich jsou uložené optické kabely. V podstatě je to vrtání načerno. I kdyby se netrefili přímo do toho plynovodu a vyvrtali to někde vedle, tak stejně jsou v ochranném pásmu,“ komentoval po nehodě.