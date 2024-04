Naschvál posunuté kolíky? Správa železnic omylem navrtala plynovod, obec ji na něj přitom upozorňovala

Nově se tam plánuje trať pro rychlovlaky. Má to však jeden háček. Na pozemcích jen půl kilometru od středočeských Paběnic, kam ji Správa železnic umístila, vedou pod zemí vysokotlaké plynovody. Obec na to železničáře upozorňovala. Ovšem bez výsledku. Když kopli do země, jeden prorazili a začal unikat plyn. Státní organizace tvrdí, že o námitce věděla a pracovala v místech, kde plynovody být neměly. Mají proto podezření, že někdo kolíky posunul. Původní zpráva Paběnice (Kutná Hora) 6:20 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo, kde došlo k provrtání plynovodu u obce Paběnice | Foto: Václav Kunášek

„Na těchto pozemcích nemůže být vysokorychlostní železnice, protože tudy vedou tři vysokotlaké plynovody.“ Zhruba tak vypadala, jak zjistily server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, jedna z námitek, kterou zasílala v květnu 2022 obec Paběnice na krajský úřad Středočeského kraje.

Jen 500 metrů od okraje vsi se dvěma sty obyvateli totiž Správa železnic nově naplánovala trať pro rychlovlaky.

Průzkumné vrty Správa železnice pokračuje v přípravě plánů a budování vysokorychlostní tratě (VRT), která by v budoucnu měla spojit Prahu s Brnem. V současné době tak dodavatelská společnost Sudop Praha pracuje ve Středočeském kraji například na geologických průzkumech v místech, kudy by rychlovlaky mohly jezdit. Slouží jim k tomu výzkumné sondy, které vrtají po několika stovkách metrů na plánované trase.

I přes toto upozornění ale došlo v polovině března letošního roku přesně na těchto pozemcích k nehodě. Společnost Sudop Praha, která průzkumné vrty na objednávku Správy železnic provádí, jednu z rour prorazila, jak informoval i Kutnohorský deník.

„Došlo k navrtání vysokotlakého plynovodu třetí stranou poblíž obce Paběnice. Při události nikdo nebyl zraněn a nedošlo k přerušení dodávek zemního plynu zákazníkům,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu Vojtěch Meravý, mluvčí společnosti Net4Gas, která podzemní trubky vlastní.

Ornou půdou v těchto místech prochází pod zemí tři plynovody vysokého tlaku, na nich jsou navíc umístěné inženýrské sítě. Protože jde o tranzitní plynovody, je kolem nich vyhrazené čtyřmetrové ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo pak až 200 metrů.

Oprava provrtaného plynovodu u Paběnic | Foto: Václav Kunášek

Obec námitku podávala právě kvůli tomu, že Správa železnic chce v těchto místech oproti plánu posunout trať zhruba o 1,5 kilometru blíž k obci Paběnice. K tomu ale stavitelé potřebují po Středočeském kraji schválit aktualizaci Zásad územního rozvoje.

Zásady jsou mapy, které mají vyšší váhu než územní plány a obsahují pravidla pro rozvoj daného území, především pak plánované dopravní stavby. Ke schválení těchto zásad ale zatím nedošlo a Správa železnic se tak od nich významně odchýlila, jak vykresluje i přiložená mapa.

Současné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje počítají koridorem pro železniční dopravu blíže obci Červené Janovice, zhruba 1,5 kilometru od místa provrtání plynovodu | Zdroj: Koláž iROZHLAS, Středočeský kraj

Správa železnic se brání tím, že provádí průzkum podle trasy, kterou v roce 2022 schválilo ministerstvo dopravy. „Ve většině délky odpovídá územní rezervě (což neplatí v okolí obce Paběnice, jak je vidět z přiložené mapy - pozn. red.), která je v krajském i obecních územních plánech zanesena dlouhou dobu,“ napsala mluvčí správy Nela Eberl Friebová.

Před kopnutím do země si navíc podle mluvčí vyžádala všechny potřebné dokumenty i od společnosti Net4Gas a tedy o plynovodech na pozemku průzkumníci věděli.

„Před zahájením geologického vrtu jsou geodetem vytyčena místa, kde se nachází podzemní vedení. Zároveň jsou přesně vytyčena místa určená pro vrtání, aby k poškození podzemních vedení nedošlo,“ pokračuje Eberl Friebová.

Posouval někdo kolíky?

A protože všechny tyto úkony předcházely samotnému průzkumu, má správa „důvodné podezření“, že někdo neoprávněně manipuloval s vytyčovacími kolíky, které označují místa pro vrtání.

Stejnou teorii má i společnost Sudop Praha, která měla umístění výzkumné sondy na starost. „Co se týče sítí, tak o jejich existenci samozřejmě velmi dobře víme. V rámci standardních postupů vždy komunikujeme přímo s jejich správci. Nicméně máme velmi silné (a daty podložené) podezření, že s vyznačenou trasou bylo neodborně manipulováno,“ uvedl Jakub Ptačinský.

Kdyby se jejich podezření potvrdilo, znamenalo by to, že někdo mohl schválně posunout zaměřené kolíky tak, aby k nehodě došlo.

Server iROZHLAS.cz zná přesné souřadnice místa, kde měla být sonda umístěna podle dokumentu, který zasílala Správa železnic majiteli pozemku na podzim loňského roku. Následně redakce překryla územní plán s katastrální mapou, z čehož vyplynulo, že vrt byl skutečně zamýšlen mimo ochranné pásmo, asi dvanáct metrů od plynovodu.

Červený trojúhelníček značí, kde společnosti plánovaly vrtat, žlutě označený plynovod byl pak od tohoto místa vzdálen zhruba 12 metrů | Zdroj: iROZHLAS.cz

I z toho důvodu se případem začali zabývat kutnohorští kriminalisté, kteří provádějí výslechy všech zúčastněných osob a čekají na výsledky zadaných posudků. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení a to pro podezření ze spáchání zločinu obecného ohrožení z nedbalosti, nicméně žádná konkrétní osoba zatím obviněna nebyla,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Ochranné pásmo Ochranné pásmo je v bezprostřední blízkosti plynovodu, mělo by zajistit spolehlivý provoz a předejít případným nehodám. Nesmí se tak až na výjimky v něm stavět nebo provádět zemní práce.

Starosta obce Paběnice, jejíž domy leží jen zhruba 500 metrů od místa nehody, ale navrtání plynovodu přisuzuje „laické přípravě“. „Bylo velké štěstí, že se nic nestalo. Ty trubky jsou tam tři vedle sebe a na nich jsou uložené optické kabely. V podstatě je to vrtání načerno. I kdyby se netrefili přímo do toho plynovodu a vyvrtali to někde vedle, tak stejně jsou v ochranném pásmu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Hlavní jeho výtka pak směřuje k tomu, že správa připravuje trať v místech, kde pouze počítá s tím, že by se mohla v budoucnu schválit. „Dělají průzkumy na trase, která není nikde schválená, není v územní rezervě. V podstatě není ničím podložená,“ myslí si.

Místo nehody, kde došlo k provrtání plynovodu u obce Paběnice | Foto: Václav Kunášek