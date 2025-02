Presumpci neviny si každý musí vyhodnotit sám. Věřím, že soud uzná naše argumenty, říká Půta

Má být v čele kraje nepravomocně odsouzený politik? Za co vlastně soud prvního stupně potrestal roční podmínkou libereckého hejtmana? A může kauza poškodit hnutí STAN v letošních sněmovních volbách? „Náš klub v tuto chvíli nevidí žádný důvod, aby navrhoval výměnu hejtmana,“ řekl pro Radiožurnál hejtman Libereckého kraje a předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martin Půta. Dvacet minut Radiožurnálu Liberec 21:25 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Před týdnem vás Krajský soud v Liberci nepravomocně odsoudil k roční podmínce a peněžitému trestu. Podle soudu jste formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého. Vy jste se na místě odvolal. Od té doby opakujete, že nevidíte důvod k rezignaci na hejtmanský post. Platí to stále?

Platí. Celých deset a půl roku, kdy kauza trvá, se cítím být nevinný a pevně věřím, že odvolací soud uzná naše argumenty. Přiznám se, že jsem byl z rozsudku a z argumentace pana soudce mimořádně překvapený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O mém setrvání ve funkci rozhodnou krajští zastupitelé. Přistupuji k tomu s pokorou a respektem, tvrdí nepravomocně odsouzený hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)

Médiím neustále odpovídáte na otázku, zda rezignujete na post hejtmana. V posledním únorovém týdnu by o vašem osudu mělo jednat krajské zastupitelstvo. Neoslabuje to vaše přesvědčení, že chcete zůstat ve funkci?

O setrvání ve funkci má rozhodnout krajské zastupitelstvo, a to především proto, že mě do funkce hejtmana před třemi měsíci krajští zastupitelé zvolili. Právě hlasování krajských zastupitelů a také tajná volba, ve které může každý uplatnit svůj názor, je asi nejlepším způsobem, jak buď důvěru potvrdit, anebo naopak pochopit, že ji už nemám.

Jste si jist, že dostanete dost hlasů?

Nejsem si tím jist. Přistupuji k tomu ale s pokorou, s respektem a jsem rád, že jsme se domluvili i na našem klubu, na klubu Starostů, že půjde o tajné hlasování, ve kterém může každý vyjevit svůj názor.

Jednání koalice

V úterý večer jednala o situaci krajská koalice, tedy Starostové pro Liberecký kraj a koalice Spolu. Zatímco zprvu si zástupci Spolu neuměli v čele Libereckého kraje představit nepravomocně odsouzeného hejtmana, po jednání byli připraveni vás na postu podpořit. Proč změnili názor?

My jsme informovali o tom, že náš klub v tuto chvíli nevidí žádný důvod, aby sám navrhoval výměnu hejtmana a že podpoříme projednávání tajného hlasování. Bylo nám oznámeno, že v našem zastupitelském klubu nevzniknou žádné pochybnosti o mé podpoře, jsou připraveni nás podpořit.

Spolu podpoří Půtu ve funkci hejtmana. Podle předsedkyně libereckých starostů neměl náhradníka Číst článek

Hypoteticky, pokud 25. února nedostanete nadpoloviční počet hlasů v tajné volbě, co bude potom?

Pak budeme jednat o pokračování koalice v jiném personálním složení. Pro oba politické subjekty v koalici je ale udržení fungující koalice hlavním politickým cílem.

Už víte, kdo by vás nahradil? Zřejmě se nabízí jméno vašeho zástupce v čele Starostů, náměstka hejtmana pro dopravu Jana Svitáka. Byl by to on?

Jednání o novém personálním složení bude namístě ve chvíli, když hlasování dopadne odvoláním. Personální záležitosti má smysl řešit ve chvíli, kdy jsou nějaké funkce k dispozici, a ty v tuto chvíli volné nejsou.

Opakovaně také hovoříte o principiálním dodržování presumpce neviny směrem k politikům. Vnímáte to tedy tak, že třeba David Rath neměl odstupovat, byť ho zatkli s krabicí plnou peněz?

Případy nelze porovnávat. Myslím si, že v zemi, ve které se může stát, že vás deset roků stíhají za něco, co jste neudělal, a soud vás dvakrát nepravomocně osvobodí, tak tvrdit, že má fungovat presumpce viny, je podle mého názoru minimálně sporné.

Na druhé straně vezměme třeba kauzu Dozimetr. Pan Hlubuček z hnutí STAN skončil na postu náměstka pražského primátora. Vaší logikou tedy měl pokračovat?

Bylo to na jeho rozhodnutí, na jeho úvaze, na jeho postoji k celé situaci. Navíc tady ho k tomu vyzvalo i vedení hnutí STAN. Mohl bych jmenovat desítky jiných kauz, kde se nakonec ukázalo po deseti a více letech, že policie nikdy neměla žádné důkazy vůči obviněným a obžalovaným, a také tam padaly prvoinstanční rozsudky, některé i významně tvrdší, než je ten v mé kauze.

Navíc presumpce neviny je součástí právního řádu, a proto si to každý musí vyhodnotit sám. Já jsem od prvního dne přesvědčený o své nevině a můj postoj, tedy že nejsem připravený rezignovat a budu respektovat rozhodnutí zastupitelů, je prostě jen a jen moje reakce na kauzu, která se od roku 2014 táhne všemi procesními postaveními...

Proč se Martin Půta nerozhodl rezignovat alespoň na post v dozorčí radě ČEZ? A jak moc mění kauza vztahy uvnitř koalice? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu v úvodu článku.