Chtěla jsem přinést i trošku naděje, říká Vídenová, která složila skladbu na benefiční koncert ‚Rok poté‘

„Rok poté" – tak se jmenuje benefiční koncert, který uctí památku obětí tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tuto sobotu zazní v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora i skladba absolventky fakulty, muzikoložky Martiny Vídenové. Pojmenovala ji In perpetuum, tedy Navždy, a složila ji pro oběti, jejich rodiny a blízké. Praha 10:15 16. prosince 2024

Mezi zpěváky 15 minutové skladby jsou podle autorky Martiny Vídenové i absolventi filozofické fakulty.

Ano, částečně ano. Jedná se o Pražský komorní sbor a součástí tohoto sboru pro účel našeho koncertu jsou i studenti, absolventi Hudební vědy.

Skladbě jste dala název In perpetuum, tedy navždy, jak byste ji popsala jako autorka?

Snažila jsem se o to, aby nebyla příliš temná, abych přinesla tou skladbou i trošku naděje a chtěla jsem touto skladbou nejen uctít památku obětí, ale důležitá je pro mě také výzva té kompozice nebýt lhostejný vůči sobě navzájem.

Je to skladba pro sólistku a sbor, pro řadu hudebních nástrojů, varhany, kontrabasy, smyčcové nástroje, bude tam slyšet zvonkohra, kolik vás dohromady bude?

Skoro 40 muzikantů, což bylo poměrně náročné v té předvánoční době zkoordinovat.

Na co vy jste při skládání myslela?

Myslela jsem samozřejmě na oběti, na to, že bych chtěla důstojným způsobem uctít jejich památku a právě vnést nějakou naději do budoucna.

Vám je 39 let, jste absolventkou filozofické fakulty, aktuálně jste doktorandka Ústavu hudební vědy. Ten obor má učebny ve čtvrtém patře filozofické fakulty. Vedla ho Lenka Hlávková, která se stala obětí loňské střelby. Vy jste se znaly, ona vás učila.

Ano, byla to moje pedagožka od roku 2008.

Muzikoložka Martina Vídenová

Vy jste toho 21. prosince 2023 na fakultě měla být, nakonec jste byla nemocná.

Naštěstí jsem byla nemocná.

Tam se měly zrovna zpívat koledy?

Ano, to pořádal náš Ústav hudební vědy.

Ten koncert je benefiční. Podpořit má neziskovou organizaci SOFA, která se zaměřuje na péči o duševní zdraví dětí. Je tam nějaká souvislost?

Určitě. Zároveň nechci, aby tohle bylo špatně interpretováno. Trpět duševním onemocněním neznamená, že je člověk nebezpečný pro své okolí, ale zrovna zmíněná nezisková organizace v rámci svých širokých aktivit v oblastech péče o duševní zdraví dětí má vypracované učební materiály, které se snaží integrovat do učebních osnov na středních a základních školách, kde by měly děti díky tomuhle speciálním předmětu možnost učit se emoční gramotnosti a v případě potřeby požádat pedagoga o pomoc. Problémy by se podchytily včas, což považuji za velmi důležité.