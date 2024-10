Projev prezidenta byl důstojný a věcný, míní Bartoš. Podle Okamury se Pavel vymezil vůči opozici

Pondělní projev prezidenta Petra Pavla před slavnostním předáváním státních vyznamenání na Pražském hradě byl důstojný a věcný. Uvedl to končící šéf Pirátů Ivan Bartoš. Ocenil podporu občanské společnosti. Podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury prezident pochválil vládu a vymezil se proti opozici. Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X uvedl, že ho těší, že slavnost je opět důstojným svátkem České republiky, a poblahopřál vyznamenaným. Praha 23:06 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury prezident pochválil vládu a vymezil se proti opozici | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Pavel mimo jiné řekl, že pro vedení země by se měly hledat osobnosti, které se zabývají skutečnými problémy a mají vize a plány, nikoli ty, které staví vzdušné zámky a vedou prázdné souboje.

Tradiční oslava státního svátku a předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Těší mě, že tato slavnost je opět důstojným svátkem naší republiky, a blahopřeji všem vyznamenaným. pic.twitter.com/Cgv8ppWiP2 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 28, 2024

Uvedl také, že Česko potřebuje reformu důchodů, změny ve zdravotnictví, v justici, ve školství, v ochraně životního prostředí, v digitalizaci, v daních, ve veřejné správě nebo v uspořádání země.

„Dnešní projev prezidenta Pavla byl důstojný a věcný. Nemohl jsem si nevšimnout silného apelu na nutnost zásadních reforem v celé řadě oblastí, které se nedějí, nebo jsou stále odkládány, zejména pak vzdělávání a školství, ale i zdravotnictví,“ uvedl Bartoš.

Sympatické podle něj bylo vyjádření, že hlava státu nebude podporovat politiky, kteří nabízejí snadná řešení a jdou cestou nejmenšího odporu. „Myslím, že to nebyl vzkaz pouze pro populistickou opozici, ale i současnou vládu. V řadě oblastí se totiž mění pouze parametry, zatímco potřebné reformy, jako je třeba zákon o podpoře bydlení, či reforma antimonopolního úřadu, jsou zdržovány a blokovány,“ podotkl Bartoš.

Souhlasí s tím, že je potřebné, aby lidé nebyli apatičtí a zapojili se do veřejného dění, pokud mohou. „Podpora občanské společnosti je i pro Piráty jedním ze základních pilířů rozvoje demokratické společnosti. To je důležité si připomínat a vytvářet pro to prostor každý den,“ dodal.

„Prezident nám přečetl projev, kde pochválil Fialovu vládní koalici a vymezil se proti opozici. Žádné nové myšlenky do projevu poradci panu prezidentovi nepřipravili, všichni víme, na čí je straně,“ sdělil Okamura.

„Navíc si prezident pak ještě protiřečil, když nejdřív řekl, že je přirozené, když lidé mají různé názory a že nic není černobílé, ale hned poté řekl, že nebude podporovat politiky, potažmo názory, které jsou jiné, než má on,“ doplnil.

Předseda opozičního ANO a expremiér Andrej Babiš na síti X napsal, že ho mrzí, že vyznamenání neobdržel spisovatel Milan Kundera. „Bezpochyby si to zaslouží, proto ho znovu navrhnu i příští rok,“ uvedl.

Mrzí mě, že opět nebyl vyznamenán Milan Kundera. Bezpochyby si to zaslouží, proto ho znovu navrhnu i příští rok. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 28, 2024