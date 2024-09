Vltava klesá, ale průtok je stále vysoký. Praha protipovodňová opatření v nejbližších dnech nezruší

Protipovodňová opatření v Praze budou platit i nadále, rozhodla v úterý magistrátní povodňová komise. Uzavřeny zůstanou náplavky, mimo provoz bude nadále lodní doprava, a to kvůli stále vysokému průtoku vody na Vltavě, sdělil po úterním zasedání komise mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Vedení města také shromažďuje materiální pomoc pro kraje postižené povodněmi. Povodňová komise by měla opět zasednout nejpozději ve středu ve 14.00. Praha 18:52 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplavená pražská náplavka, voda vrátila některé věci, které dříve odnesla | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V centru jsou uzavřeny i vrata na Čertovce a vystavěna je část protipovodňových opatření. Mimo provoz je lanovka na Petřín i přívozy.

„Město zůstává v pohotovosti a sleduje situaci na Vltavě v souvislosti s aktuální situací v jižních Čechách. Komise konstatovala, že veškerá opatření zůstávají v platnosti a podle předpovědí by tento stav měl trvat zřejmě do konce tohoto týdne, bude však záležet na aktuálních předpovědích,“ uvedl Provazník. Ačkoli v současnosti průtok ve Vltavě klesá, stále je vysoký a minimálně na prvním stupni ze tří, tedy povodňové bdělosti, zůstane metropole nejspíše po celý týden. „Situace se stále zlepšuje, ale přesto musím znovu požádat, abychom se všichni chovali odpovědně,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Praha už nabídla pomoc ostatním krajům, které jsou povodněmi nejvíce zasaženy. Nyní hlavní město podle Provazníka shromažďuje veškeré požadavky a v co nejkratší době zajistí dopravu materiálu na místa nejvíce postižená povodněmi. „Jedná se například o topidla, vysoušeče, pracovní pomůcky, lopaty a další materiál, který lidé využijí k odklizení trosek a dalším pracím,“ uvedl Provazník. Primátor řekl, že složky IZS i technika, kterou Praha disponuje, už jsou na cestě například do Opavy. „Věříme, že společnými silami odstraníme následky přírodní katastrofy co nejrychleji,“ dodal.

Hlavní město apeluje na obyvatele, aby se nepřibližovali k vodním tokům, protože terén v okolí Vltavy a menších toků je v souvislosti s dešti podmáčený a může tam hrozit nebezpečí. Lidé by měli také omezit venkovní aktivity a dbát opatrnosti při akcích, kterých se v následujících dnech zúčastní.

Lidé by se v následujících dnech měli podle magistrátu vyhnout ulici V Holešovičkách a Liberecké ulici, které jsou z důvodu havárie částečně uzavřeny. Uzavřena je také silnice v Břežanském údolí, kde se sesunula půda. Průjezd tam zůstane uzavřen i v následujících dnech. Omezen je i vstup a výstup ze stanice metra Muzeum, podle pražského dopravního podniku by se měly zprovoznit ve středu 18. září. Ve středu otevře i zoo.

Povodňová situace v Česku se zvolna uklidňuje. Extrémní nebezpečí již nikde nehrozí. Nejhorší situace je na jihu Čech, kde začal přetékat rybník Rožmberk. Předpověď počasí na další dny je v České republice dobrá. Pršet má už pouze výjimečně. Dnes bude kulminovat soutok Vltavy a Labe u Mělníka, někde ještě hladiny porostou do středy. Několik dnů pak budou místy přetrvávat třetí, tedy nejvyšší stupně povodňové aktivity.