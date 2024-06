První bioplynové stanice přijdou o podporu od státu. Části provozovatelů se bez dotací výroba nevyplatí

Prvním bioplynovým stanicím v Česku na konci příštího roku skončí provozní podpora od státu. Do roku 2031 o ni přijde více než polovina bioplynek. Podle analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno se jejich majitelům vyplatí investovat do přestavby na biometan. Ten má potenciál nahradit část dováženého zemního plynu. Pro některé provozovatele to ale není řešení. České Budějovice 19:53 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bioplynová stanice | Zdroj: Shutterstock

V Česku v současnosti funguje celkem 600 bioplynových stanic. Jen pro některé je ale přestavba na biometan reálná.

O budoucnost bioplynových stanic na jihu Čech se zajímá Jitka Cibulová Vokatá

„Přechod na biometan je možný u padesáti až šedesáti procent zařízení, ale to je údaj jenom z toho pohledu, že jsou v dostatečné vzdálenosti od sítě. Nic to nevypovídá o tom, jaké mají skutečné předpoklady. My máme dneska schválený jenom rámec do roku 2025, potom musí přijít nový systém podpory. Ten zatím není, takže těžko říct, jaká bude budoucnost,“ říká Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu.

Bez podpory bioplynových stanic zemědělcům hrozí, že přijdou o významný zdroj příjmů. Zrušení bioplynek navíc připraví některé obce o levnější zdroj tepla.

‚Uvažujeme, že skončíme‘

„Před námi stojí tři nádrže, vedle nich kogenerační jednotka. Tato bioplynová stanice je spojena s lázněmi Aurora, zhruba od dubna do září jsme schopni je zásobit ze sta procent teplem,“ ukazuje v areálu společnosti Bioplyn Třeboň jednatel Aleš Kačerovský.

„Podpora bioplynové stanice nám končí v roce 2030. Poté, pokud by byla zajímavá podpora na výrobu biometanu, máme možnost se připojit na plynovod, který je v blízkosti. Uvidíme, jestli tuto možnost využijeme,“ dodává.

Dvě bioplynové stanice provozuje na jihu Čech společnost Bioprofit. „V Chrobolech nám končí provozní podpora od státu za dva a půl roku. V tuto chvíli uvažujeme, že stanici uzavřeme, protože se nám nevyplatí ji dále provozovat,“ uvádí jednatel Tomáš Dvořáček.

„Na druhé stanici ve Strunkovicích nad Blanicí o připojení na plynovodní síť a výrobě biometanu uvažujeme, ale v tuto chvíli jsou informace o podpoře velmi nejasné a zmatečné. Budeme se rozhodovat až na konci roku. Pokud nebude provozní podpora garantována v určité výši, nejsme potom vůbec schopni vyhodnotit efektivitu toho provozu,“ doplňuje.