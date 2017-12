Krádež tří iPhonů hnal až k Ústavnímu soudu. Neúspěšně, trest pro exúředníka Prahy 7 platí

Nevyšla mu ani poslední možnost, jak se bránit podmínce za krádež tří iPhonů. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého úředníka Prahy 7 Radomíra Botka, který podle rozsudku účelově odepsal mobilní telefony z majetku městské části. Server iROZHLAS.cz to zjistil ze soudní databáze. Telefony u něj našla policie při domovní prohlídce, a to včetně krabiček. Praha 6:00 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý vedoucí oddělení informatiky na Praze 7 Radomír Botek. | Zdroj: MČ Praha 7

„Ústavní soud dospěl k závěru, že stížnost je zjevně neopodstatněná,“ stojí v odůvodnění usnesení. Bývalý vedoucí oddělení informatiky Botek tak musel zaplatit majetkovou škodu 23 tisíc. Soud mu dále uložil podmínku na rok a půl, zároveň musí „žít řádný život“.

Obvodní soud pro Prahu 7 Botka nejprve v lednu 2016 obžaloby zprostil. Státní zástupce se tehdy odvolal a Městský soud v Praze rozsudek zrušil a nařídil věc znovu projednat. Loni v květnu byl odsouzen za krádež k trestu odnětí svobody v délce šesti měsíců se zkušební dobu na 1,5 roku a sedmé městské části musel také uhradit 23 tisíc korun. Botek se proti rozsudku odvolal, nadřízený městský soud ale rozhodnutí potvrdil. Neuspěl ani s dovoláním u Nejvyššího soudu.

Městský soud v Praze uznal Botka loni v polovině září vinným z krádeže tří mobilních telefonů značky iPhone. Podle rozsudku je nechal účelově odepsat z majetku městské části a následně je odvezl k likvidaci, což podle soudu nikdy nedělal.

To vše – svolaná škodní komise, vyřazování majetku – se stalo přesně v den, kdy se na Praze 7 měnila politická garnitura. Jak na základě výpovědí členů škodní komise popsal už dříve server Lidovky.cz, celé jednání bylo „podezřelé“, „poměrně rychlé“ a „nestandardní“.

Například jeden z mobilů, které chtěl Botek vyřadit, byl starý jen deset měsíců. Ale znalecký posudek, který si Botek nechal připravit, tvrdil, že je iPhone neopravitelný a morálně zastaralý. Navíc: škodní komise neměla vyřazovaný majetek k dispozici, rozhodovala se jen podle zmíněného posudku.

Nezvykle se angažovat

„Soud shledává celý průběh věcí určených k likvidaci v podstatě za účelový, obžalovaný se v něm nezvykle angažoval a vše proběhlo nezvykle rychle,“ konstatoval tehdy soud.

Mobilní telefony, které byly podle oficiálních dokumentů zlikvidovány, nakonec policie našla u Botka při domovní prohlídce. Detektivové zjistili, že telefony jsou stále v provozu: podle výpisu komunikace je používala čísla, která patří Botkovi a jeho manželce.

A právě – mimo jiné – i tím se Botek snažil u Ústavního soudu argumentovat. Tedy: tím, že policie použila lokalizační a provozní údaje mobilních telefonů, porušila jeho právo na soukromí. S tím ale Ústavní soud nesouhlasil.

„Informace, které policie získala, se vztahovaly pouze k tomu, zda v určitém období byly dané mobilní telefony využívané, popřípadě kterým telefonním číslem,“ píše předsedkyně senátu Kateřina Šimáčková. Z těchto údajů nelze podle jeho názoru prolomit Botkovo soukromí.

„Sama informace pouze o tom, které mobilní číslo bylo v určitém časovém intervalu použito konkrétním mobilním telefonem, není způsobilé ústavně relevantním způsobem zasáhnout do soukromí stěžovatele.“ z usnesení Ústavního soudu

U Botkovy námitky, že dochází k nezákonnému a nepřiměřenému shromažďování těchto údajů, soud konstatoval, že soudy v případě Botka sice policejní postup dostatečně nevysvětlily. „Nicméně tento nedostatek není natolik závažný, aby sám o sobě zpochybnil (Botkovo) odsouzení,“ stojí ještě v usnesení.

To na dotaz serveru iROZHLAS.cz zopakoval i Botkův advokát Jiří Novák. „V České republice dochází k plošnému a neomezenému uchovávání provozních a lokalizačních údajů. Byť není uchováván obsah komunikace, lze si z těchto údajů učinit celkem detailní přehled o soukromí toho, koho se týkají,“ myslí si.

„Například, pokud zavoláte na onkologickou kliniku, po odchodu z ní několika svým blízkým a následně se telefonicky znovu objednáváte na vyšetření ve stejné klinice, pak je jen z tohoto telekomunikačního provozu zřejmé, že zřejmě trpíte vážným onkologickým onemocněním. A to už je celkem konkrétní informace, která se nepochybně týká soukromí, a předpokládám, že dotčené osobě by nebylo příjemné, pokud by se někdo cizí tyto informace dozvěděl,“ vysvětluje s tím, že tuto praxi opakovaně kritizoval i evropský soudní dvůr.

Podle soudkyně bylo také podezřelé, že Botek po zasedání likvidační komise pomohl odnést telefony ke zničení, ačkoli se toho nikdy předtím neúčastnil. Podle soudu právě v ten moment mobily - určené k likvidaci - odcizil. Při domovní prohlídce u něj policie našla také obaly. Před soudem Botek vypověděl, že krabičky si vzal pro své děti na hraní. „Soud pouze konstatuje, že krabičky nebyly nalezeny v dětském pokoji, ale byly ve skříni, v šatně za ložnicí obžalovaného,“ kontroval na to soud.

„Ve věci pana Botka Ústavní soud dospěl k závěru, že (lokalizační údaje) byly použity jen v míře obecné, ve které si obrázek o jeho soukromí nebylo možné učinit, což je rozumný argument. Vedle toho ale denně dochází k uchovávání detailních údajů o komunikaci nás všech, což kritizuje mnoho evropských soudů,“ uzavřel Novák.

Botek v ústavní stížnosti argumentoval dále také tím, že soudní znalec měl k dispozici nikoli tři, nýbrž pouze jeden odcizený iPhone. Zároveň se podle něj neprokázalo, že odcizené iPhony byly funkční. To bylo totiž součástí jeho obhajoby: iPhony byly nefunkční a jemu se podařilo je opravit.

I tento jeho argument ale Ústavní soud odmítl. „Soudy mohly zvolit přesvědčivější způsob vyčíslení hodnoty znalcem neprozkoumaných telefonů. (...) Jejich postup nebyl excesivní do takové míry, aby způsobil protiústavnost rozhodnutí,“ stojí v usnesení.

„Ani jedna ze stěžovatelem uplatněných výhrad tak nedosahuje ústavního rozměru. Dokazování viny bylo dále natolik podrobné, že nevyvolává pochyby,“ stojí v závěru dokumentu.

Radomír Botek Radomír Botek je bývalým vedoucím oddělení informatiky na Úřadu městské části Praha 7. V listopadu 2014, přesně v den, kdy zastupitelstvo volilo nové vedení Prahy 7, byla ještě narychlo svolána škodní komise. Tam chtěl Botek podle soudu odepsat tři iPhony. Členy komise tím ale zaskočil, protože jeden z telefonů byl starý deset měsíců a druhý zhruba rok. Komise telefony při odepisování fyzicky neviděla a neidentifikovala je ani podle inventárního čísla. I tak je z majetku vyřadila. Pro škodní komisi si Botek nechal vypracovat také znalecký posudek, podle kterého byly telefony zastaralé a neopravitelné. Znalce policie podezřívala z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, případ byl nakonec odložen.