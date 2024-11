Rekordní ceny másla? ‚Tuk není,‘ hájí se potravináři. ‚Kdyby Babiš řekl, může zlevnit,‘ říká ministr

Ceny másla v českých obchodech lámou rekordy. Zejména v době, kdy lidé nakupují na vánoční pečení, se to nesetkává s pochopením. O drahém másle se už mluvilo i na vládě. Podle ministra zemědělství a předsedy KDU-ČSL Marka Výborného vinu nenesou producenti, ale obchodníci. „Cena másla ale roste v celé Evropě, zvýšení v Česku je srovnatelné s ostatními trhy,“ reaguje pro Český rozhlas Plus prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Pro a proti Praha 15:44 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Naprosto rozhodující pro cenu másla je cena smetany, tuku,“ říká Večeřová | Foto: rodeopix | Zdroj: Pixabay

Pane ministře, je podle vás jednoznačné, že takový růst cen másla není ospravedlnitelný?

Výborný: Troufnu si tvrdit, že to tak skutečně je. Protože když se podíváme na výkupní ceny základní komodity, to znamená kravského mléka, tak to se v České republice aktuálně vykupuje kolem 12 korun za litr.

Za poslední půl rok výkupní cena vzrostla o několik desítek haléřů. A když se podíváme na růst ceny másla, tak meziměsíčně, to znamená mezi zářím a říjnem, vzrostla o 44,5 procenta. V tuto chvíli jsme na špičce Evropy. Já pro to žádné odůvodnění nemám.

Paní Večeřová, vy argumentujete tím, že mezi důvody růstu ceny másla patří vyšší ceny mléka.

Večeřová: Cena mléka roste. A je to v pořádku, protože zemědělci si zaslouží férovou cenu za svůj produkt.

Nicméně naprosto rozhodující pro cenu másla je cena smetany, tuku. A tady je potřeba si říct, že se výrazně zvýšila výroba tučných výrobků. V České republice jsme se dostali do negativní tukové bilance. Už někdy v létě začalo být jasné, že chybí 2000 tun tuku.

A proč došlo ke zdražení másla? Na začátku roku stálo kilo smetany 58 korun, v současné době stojí 105 korun. Tuk chybí na celém evropském trhu.

Ceny rostou i jinde v Evropě

A jak je to s mezinárodním srovnáním? Protože vy, paní Večeřová, říkáte, že v Česku jsou ceny másla stejné jako jinde v Evropě.

Večeřová: Je to tak. Já jsem se dívala na ten graf, který používá ministerstvo zemědělství, a vůbec nevím, kde berou data. My máme data ze statistického úřadu jiná. Třeba ve Francii, která má v Evropě nejvyšší spotřebu másla, vychází cena podle tamních statistik v přepočtu na 400 korun za kilo.

Pane ministře, vy máte nějaké jiné statistiky? Jak vám vychází evropské srovnání?

Výborný: Mám oficiální evropské statistiky z 10. listopadu. A když vezmeme cenu v eurech na 100 kilogramů másla, tak průměrná cena v Evropě je 760 eur, v České republice je to 890 eur (asi 22 500 korun).

Může za to Babiš?

Farmáři jsou z obliga, ti nezdražují nadmíru. Nevyužívají situace ale zpracovatelé a obchodníci?

Výborný: To jste popsal správně. Náš trh je soustředěný. Mluvíme o čtyřech, respektive pěti velkých producentech, kteří ovládají 90 procent trhu.

Já jako ministr nechci a ani nemůžu být soudce nebo rozhodčí, který by pískal spor mezi obchodníky a mlékárnami. Stát je tu od toho, aby využil veškeré nástroje, které má – včetně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jestli někdo nezneužívá monopolní postavení.

Večeřová: Naopak, náš trh je velmi konkurenční. Běžně se dováží kolem pětačtyřiceti procent spotřeby másla.

Zároveň jsem viděl, paní Večeřová, na webových stránkách, že za růstem cen je i citelné zdražování na straně obchodníků.

Večeřová: Řetězce říkají, že dříve měly dokonce zápornou marži. Bohužel k navýšení cen másla došlo v tu nejnešťastnější dobu.



Pane ministře, očekáváte, že případné zneužití situace ze strany oligopolu rozkryje kontrola Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)?

Výborný: To se ptáte na špatné adrese, já antimonopolní úřad neřídím.

Takže to, co se teď děje, je něco jako přírodní jev? Něco, na co se prostě musíme připravit a na co si máme zvyknout? Jak docílit snížení cen, nebo aspoň jejich stabilizaci?

Výborný: Kdyby platilo, že všichni zúčastnění, farmáři, mlékárny, obchodníci mají přiměřený zisk, tak neřeknu ani popel. Ale znovu zopakuji, a to jsou tvrdá data, že cena másla se v České republice zvýšila rekordním tempem v rámci celé Evropy.

Ale abych odpověděl na vaši otázku, lze toho docílit veřejným tlakem. Stačilo by, aby předseda opoziční strany dal jediný pokyn, aby na cenu nedoplácel zákazník.

Buďme konkrétní. Myslíte předsedu ANO Andreje Babiše a koncern Agrofert?

Výborný: Ano. Kdyby měl zisk přiměřený, pak si myslím, že je všechno v pořádku. Ale berte to jako řečnickou výzvu.

Večeřová: Tady veřejný tlak nic nezmůže, protože reagujeme na vnější podmínky. Na jednotném evropském trhu je méně mléka i tuku.

Je možné, že cena másla opět klesne? A máme na trhu se základními potravinami zdravé konkurenční prostředí? Poslechněte si celý pořad Pro a proti.