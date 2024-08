Další překážka v přípravě pozemků pro gigafactory v Dolní Lutyni? Právní analýza ukazuje, že harmonogram schvalovacích procesů neodpovídá očekáváním investora. A je tak nepravděpodobné, že by se za stávajících podmínek podařilo projekt dotáhnout. Proto právníci navrhují například obejít posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), a tak schvalovací proces výrazně urychlit. Že by se k tomu reálně schylovalo, ale resort průmyslu odmítá. Dokumenty Dolní Lutyně/Praha 5:00 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cedule označující vstup do evropsky významné lokality v Dolní Lutyni. I proto je klíčovým tématem při jednáních o gigafactory na Karvinsku právě příroda | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rychlejší příprava pozemků pod gigafactory? Obejděte EIA, radí právníci. Vláda i agentura to zatím odmítají

„Byť projekt (gigafactory – pozn. red.) slibuje významné ekonomické a sociální přínosy pro Česko, pokud by byly realizovány schvalovací procesy ve standardním režimu, vzhledem k investorem jasně deklarovaným očekáváním by pravděpodobně nebylo možné projekt vůbec realizovat.“

Tak shrnuli Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS) najatí právníci situaci okolo přípravy pozemků pro chystanou gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku. Jako řešení nabízejí jediné – najít možnosti, jak celý povolovací proces zkrátit.

„Relevantní prostor ke zkrácení, které by vedlo k zamýšlenému cíli, lze dle našeho právního názoru za současné právní úpravy vidět zejména v části týkající se posouzení vlivů na životní prostředí (EIA),“ píšou právníci.

Právě posuzování vlivu na životní prostředí přitom mělo být podle vlády, která svůj záměr na přilákání investora na jaře letošního roku představila, klíčovou součástí celého procesu. „Platí, že pokud průzkum a další studie ukážou, že příprava záměru není současně s ochranou místní přírody možná, zavázali jsme se od realizace investice upustit,“ řekl při představování projektu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Přehled majetkových vztahů u pozemků v okolí Dolní Lutyně, na kterých by mohla vzniknout nová gigafaktory | Foto: Jan Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Že by se ministerstvo chystalo tento příslib porušit, odmítl mluvčí resortu Marek Vošáhlík. „Vylučujeme, že bychom obcházeli vyhodnocení vlivů na životní prostředí,“ napsal s tím, že vláda standardní EIA obejít neplánuje.

Chráněná území u Dolní Lutyně Natura 2000 je soustava chráněných území, které společně vytvářejí členské státy Evropské unie. Záměrem je chránit biologickou rozmanitost a jednotlivá území podle přesně stanovených kritérií. „Monitoring oblastí probíhal od roku 2000, kdy se scházeli odborníci a vytipovávali jednotlivé lokality,” říká Lukáš Choleva z Ostravské univerzity. K ochraně těchto území se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie.

Natura 2000 je tvořená dvěma typy území – ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Oba typy se nachází u Dolní Lutyně.

Podle něj právní analýza pouze shrnuje již dříve zveřejněné informace a platný právní rámec. „Vláda byla o výsledcích této analýzy informována a nepřijala v tomto směru žádné další rozhodnutí. I nadále počítáme se standardním posuzovacím procesem. Nadále platí, že odpovědnost vůči okolí projektu je prioritou,“ doplnil.

V podobném duchu se vyjádřil za SIRS také manažer vnějších vztahů Jan Elger, který doplnil, že projekt gigafactory je stále ve hře. Jestli stihne státní agentura případně připravit pozemky pro investora včas, není možné říci, protože agentura zatím nezná přesný plán investora. „Harmonogram projektu nemůže být stanoven dřív, než padne rozhodnutí investora o výběru lokality,“ napsal Elger.

Veřejný zájem

Analýza právních kanceláří Rowan Legal a Cerha Hempel Kališ & Partners nabízí v zásadě tři možnosti, jak schvalovací proces urychlit. Buď se EIA úplně obejde, nebo se využije výjimka a posouzení vlivu na životní prostředí se provede v alternativní (zkrácené) podobě, nebo dojde ke změně legislativy.

Zcela vyjmout projekt gigafactory z procesu EIA by bylo podle právníků možné, pokud by veřejný zájem na její výstavbu výrazně převýšil zájem na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. A to je podle analýzy v případě Moravskoslezského kraje splněno – s ohledem na nezaměstnanost, plánovaný definitivní konec těžby a třeba i ukončení činnosti významných regionálních zaměstnavatelů, jakými je třeba ostravská huť Liberty.

Podobný investiční projekt by totiž mohl vést podle nich významně ke „snížení rozdílů mezi jednotlivými kraji z hlediska hospodářského blahobytu, příjmů a nezaměstnanosti“.

„Výjimka ze zákona je dle našeho názoru jedinou relevantní cestou, jak schvalovací proces EIA projektu urychlit. Zákon totiž nestanoví, jak konkrétně má (pokud vůbec) v případě záměru vyňatého z procesu EIA proběhnout posouzení jeho dopadů na životní prostředí,“ konstatují právníci s tím, že kdyby se EIA nerealizovala, ušetřilo by to více než rok času.

Jedním dechem ale varují, že tento přístup s sebou nese riziko napadení rozhodnutí u Soudního dvora Evropské unie jiným unijním členským státem či vnitrostátní žalobou.

Přečtěte si celé znění „manažerského shrnutí“, jak urychlit povolovací proces „projektu Lutyně“:

Investice za 200 miliard?

O záměru přilákat do Moravskoslezského kraje zahraničního investora s gigafactory, informoval server iROZHLAS.cz na začátku března. Stát zvolil pro umístění továrny rozsáhlé zemědělské pozemky mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi, hned u polské hranice. Toto území se dříve zvažovalo pro výstavbu automobilky Hyundai, která si nakonec vybrala oblast v Nošovicích.

„Lokalita v Dolní Lutyni splňuje náročná kritéria uvažovaného koncového investora projektu. Má dostatečnou velikost, je v blízkosti elektrárny Dětmarovice, což umožňuje dostatečný přívod technické infrastruktury. Zároveň je díky těsné blízkosti dálnice a železnice velmi dobře dopravně dostupná,“ popsal už dříve mluvčí resortu průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka výhody vytipovaného místa.

Jméno investora ale resort stále odmítá zveřejnit. Ředitel developmentu SIRS David Petr ale řekl, že požadavek investora je zahájení výroby v roce 2028. Což je termín, který na vládní agenturu vyvíjí tlak, aby pozemky pro případnou investici připravila co nejdříve.

Transparent při vstupu do kulturního domu v Dolní Lutyni | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Komplikace jí způsobují nejen omezení vyplývající z ochrany nedaleké Evropsky významné lokality a takzvané Ptačí oblasti – jaký by na ně měla výstavba továrny dopad, mají prozkoumat posudky. Proti záměru na baterkárnu se ale bouří také okolní obce.

Obyvatelé Dolní Lutyně se například v červnovém referendu rozhodli, že obec podá k posudkům území své námitky. Bojí se, že by oblast s jedním z nejhorších ovzduší v Evropě byla takto připravená i o zbytek přírody, kterou má.

Starosta obce Pavel Buzek (STAN) zároveň odmítá jednat o kompenzacích za stavbu průmyslové zóny, prohlásil, že to pokládá za korupci. Další okolní obce pak žádají, aby stát důkladně prověřil všechny podmínky pro výstavbu areálu a požadují záruky, že se v nich nezhorší kvalita života obyvatel.

Stát si naopak od 200miliardové investice slibuje snížení nezaměstnanosti v regionu, zvýšení tamní průměrné mzdy a přitáhnutí nových, navazujících investorů. Současně by tím mělo Česko získat také technologii, která v tuzemsku dosud chybí.