Jednání o gigafactory na Karvinsku pokračují, navzdory výsledku referenda. Čeká se na studie území

Osmaosmdesát procent účastníků obecního referenda v Dolní Lutyni před týdnem zavázalo obec, aby podávala připomínky proti plánované výstavbě gigafactory v jejím sousedství. Jednání o celém projektu přesto pokračují. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) tomu výsledek referenda nebrání. Zástupci projektu se dohodli s obcí na pravidelných schůzkách, přesto počítají s tím, že připomínky Dolní Lutyně mohou plánovaný projekt zbrzdit. Dolní Lutyně / Praha 7:00 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Dolní Lutyni v obecním referendu odmítli výstavbu gigafactory, průzkum území ale i nadále pokračuje | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Čekal jsem, že referendum takto dopadne. Připomínky bychom sice podávali tak jako tak, teď máme ale celou záležitost navíc podloženou i vůlí občanů,“ konstatuje k výsledkům obecního referenda Pavel Buzek (STAN), starosta Dolní Lutyně, v jejímž sousedství chce stát umístit strategickou investici – takzvanou gigafactory.

Jak ale referendum jednoznačně ukázalo, místní továrnu na baterie do elektroaut ve své obci nechtějí. A její vedení proto referendem zavázali, aby projektu bránila. Není ovšem jasné, jak výsledek referenda přípravu oblasti pro strategickou investici ovlivní.

„To se všechno uvidí. Měli jsme tu zástupce projektu (zástupce státních firem CzechInvest, SIRS, Moravskoslezského kraje - pozn. red.) a dozvěděli jsme se, že se stále pracuje na posouzení území, kde by měl ten projekt vzniknout,“ popsal serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu v polovině června starosta Buzek.

Referendum o gigafactory v Dolní Lutyni. Do školní tělocvičny ve Věřňovicích proudí desítky lidí. Mnozí přijeli na kole, přišli i invalidé o francouzských holích. Komisaři odhadují vysokou účast. @iROZHLAScz pic.twitter.com/kMDLZj9sot — Andrea Canova (@AndreaOstrava) June 7, 2024

„Ve chvíli, kdy budou tyto věci hotové, budeme je moci připomínkovat. Na to se chystáme. Budeme určitě spolupracovat s nějakou právní kanceláří, kterou ještě musíme vybrat,“ podotýká. Připomínky obce mají směřovat zejména vůči aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje, kterou připravuje hejtmanství. A která by měla na základě výsledků průzkumu území u Dolní Lutyně případně změnit jeho využitelnost ze zemědělské plochy na průmyslovou zónu. Tomu bude chtít obec bránit.

Jednání mohou pokračovat

Negativní postoj k výstavbě továrny byl – zejména u lidí v těsné blízkosti připravovaného projektu – očekávatelný i podle Davida Petra, ředitele developmentu Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), která za projektem parku Dolní Lutyně stojí.

Obyvatelé Dolní Lutyně v referendu odmítli gigafactory. Obec doufá, že se jí podaří stavbě zabránit Číst článek

„Nicméně je třeba i zmínit, že zhruba dalších 50 procent občanů té obce k referendu vůbec nepřišlo. Pokud jsem proti, je ta motivace přijít se vyjádřit určitě větší. Samozřejmě respektujeme výsledek referenda, ale zároveň oceňujeme, že neznemožňuje další jednání o celém projektu,“ říká Petr pro iROZHLAS.cz s tím, že je třeba záměr dopracovat a až pak rozhodnout, zda ho schválit či odmítnout.

Obec bude podle závazku v referendu podávat v rámci jednotlivých řízení připomínky, jestli se ale s nimi zástupci projektu řádně vypořádají a potvrdí to i všechny úřady, bude projekt pokračovat dál. „Jde o standardní proces dle právního řádu České republiky. Jiná situace by nastala ve chvíli, kdy by obec měla majetkoprávní vztahy přímo uvnitř té zájmové lokality,“ dodává Petr.

Jenže jak už dříve informoval web iROZHLAS.cz, v místě přípravy projektu je dominantním vlastníkem stát a dále soukromý zemědělec Miroslav Slowiaczek. Obec v daném místě pozemky nevlastní.

Přehled majetkových vztahů u pozemků v okolí Dolní Lutyně, na kterých by mohla vzniknout nová gigafaktory | Foto: Jan Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Že jednání o projektu mohou pokračovat, ostatně avizoval krátce po referendu také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Připustil ale, že připomínky, ke kterým je obec zavázána, mohou přípravu oblasti zpomalit.

Čas hraje v případě rozhodování investora svou roli. Vyrábět by chtěl už v roce 2028. „Meritum věci leží v přípravě veškerých dokumentací, průzkumů a analýz, aby vypořádání připomínek bylo co nejefektivnější,“ popisuje Petr s tím, že je zatím předčasné přemýšlet o tom, co by bylo, kdyby se projekt současného investora připravit nestihl.

Chyba komunikace?

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje mohlo vést k negativním náladám v obci, které vyústily až v negativní výsledek referenda vůči strategické investici, i to, že stát nebyl schopný dostatečně komunikovat a nastavit kompenzace pro lidi, kteří budou případnou investicí v Dolní Lutyni nejvíce dotčeni. Tedy těch, v jejichž těsném sousedství by továrna na baterie do elektroaut vznikla.

Gigafactory na Karvinsku? Jestli tuhle investici promarní, nemohou žádat další podporu, říká Rafaj Číst článek

Že chybí jasně daný systém motivace obcí k podpoře investorů, připouští i ředitel developmentu Petr. Ten ale dodává, že projekt je v úvodní fázi a je tak předčasné některé věci komunikovat dopředu. Přesné kompenzace je pak třeba ještě konkrétněji spočítat.

„Myslím si, že ty hlavní přínosy investice jsou od začátku komunikovány jasně. Snažíme se i o poměrně silný participativní přístup a sbírání zpětné vazby v jednotlivých fázích přípravy celé koncepce, což dříve u podobných projektů běžné nebylo. Myslím si, že k tomu přistupujeme velmi odpovědně,“ uvedl pro iROZHLAS.cz s tím, že koncept přímých kompenzací stát teprve připravuje, nebylo je tedy možné s lidmi zatím řešit.

I proto se zástupci projektu s vedením obce a spolku Zachovejme Poolší, který záměru na výstavbu gigafactory u Dolní Lutyně oponuje, dohodli na pravidelných schůzkách. Ty by měly podle Petra probíhat co dva až tři týdny a mají se na nich řešit jednotlivé aspekty zvažované investice. „Například ve středu (12. 6.) jsme řešili koncepci dopravní obsluhy tohoto záměru,“ dodává Petr.

Věřňovice | Foto: Klára Filipová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Klíčová investice

Stát svůj záměr, přilákat na Karvinsko investora s gigafactory, avizoval v březnu letošního roku. Slibuje si od něj významný přínos pro českou ekonomiku, a zejména bývalý hornický region Karvinsko, který dlouhodobě bojuje s vysokou nezaměstnaností.

Stát chce na Karvinsku gigafactory za 200 miliard. Místo není pro průmysl vhodné, ozývá se od starostů Číst článek

Do oblasti Dolní Lutyně se záměr na umístění továrny na baterie do elektroaut přesunul poté, co CzechInvest neuspěl u investora s nabízeným brownfieldem v oblasti Karviná Doly, u kterého před nedávnem uzavřela investiční společnost Panattoni smlouvu o smlouvě budoucí kupní s jeho dosavadním vlastníkem, firmou Asental Land Zdeňka Bakaly.

„Snažili jsme se tento pozemek i s CzechInvestem investorovi nabízet, ale když tu plochu viděl, viděl ten stav, v jakém ten pozemek je, řekl, že tam teď investovat nechce. A že Česká republika musí nabídnout něco jiného, nebo v té soutěži nebude pokračovat,“ vysvětlil už dříve serveru iROZHLAS.cz Petr.

Vláda dnes rozhodla, že v Dolní Lutyni vyroste Strategický podnikatelský park. Pokud si nějaká oblast @KrajMsk, který zastupuji jako poslanec ve @snemovna, zaslouží příchod velkého investora, je to bezesporu Karvinsko. Pro ekonomiku půjde o zásadní investici do technologického… — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) March 6, 2024

Zemědělské pozemky mezi obcemi Dolní Lutyně a Věřňovice zvažovala před lety pro svou investici jihokorejská automobilka Hyundai.

Na rozdíl od deset kilometrů vzdáleného brownfieldu u dolu Barbora nevyžadují miliardové investice do terénních úprav. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jde navíc o jedno z mála míst v Česku, které odpovídá náročným požadavkům investora a lze ho relativně rychle pro investici připravit.

„Tato lokalita má dostatečnou velikost, je v blízkosti elektrárny Dětmarovice, což umožňuje dostatečný přívod technické infrastruktury. Zároveň je díky těsné blízkosti dálnice a železnice velmi dobře dopravně dostupná,“ vysvětlil důvody už dříve mluvčí resortu Vojtěch Srnka.

Kritici investice ale unisono s ochranáři poukazují na nedalekou chráněnou oblast Natura 2000, kterou by mohla výstavba továrny znehodnotit, což zkoumají aktuálně prováděné studie. Přímo obec se pak obává nárůstu hluku, dopravy a tlaku na kapacity občanské vybavenosti.

Označení „Evropsky významná lokalita“ u Dolní Lutyně na Karvinsku | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Aktuální snaha přilákat významného investora, který by v Česku vystavěl gigafactory, není pro stát premiérou. Už před rokem Česko jednalo s německým koncernem Volkswagen, který zvažoval výstavbu své baterkárny v Líních na Plzeňsku. Ale stejně jako první záměr na výstavbu gigafactory na Karvinsku firmou LG, ani jednání o německé investici nakonec úspěchem neskončila. Předseda koncernu Volkswagen Oliver Blume to zdůvodnil pomalejším náběhem elektromobility, než se očekávalo