Karvinsko gigafactory potřebuje, míní poslanec. Je to záplavová oblast, varuje krajská zastupitelka

Jednání o gigafactory u obce Dolní Lutyně pokračují. A to i po referendu, ve kterém místní obyvatelé továrnu na baterie do elektromobilů odmítli. „Jsem jediný politik, který se lidí od začátku nejen zastal, ale sdílí i jejich obavy," říká v pořadu Pro a proti zastupitelka Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová (Piráti). „Strategický záměr, který tam je, pomůže Karvinsku, Moravskoslezskému kraji i Česku," namítá poslanec hnutí STAN Petr Letocha. Pro a proti Dolní Lutyně (Karvinsko)

„Jsem jediný politik, který se lidí od začátku nejen zastal, ale sdílí i jejich obavy, protože ten projekt je za mě špatně připravený. Lokalita není vhodná a vzhledem k tomu, jak se s občany komunikuje, tak bylo jasné, že k tomuto odporu a blokaci dojde,“ vysvětluje svůj postoj zastupitelka Klusová.

Jednání o gigafactory pokračují. Převažují skutečně přínosy nad riziky? V Pro a proti diskutují Zuzana Klusová (Piráti) a Petr Letocha (STAN)

Zároveň doplňuje, že stát v roce 2006 slíbil, že trvale přestane připravovat oblast v Dolní Lutyni a Šilheřovicích pro výstavbu.

V té době totiž vznikla smlouva, podle které se automobilka Hyundai přesune do Nošovic. „Lidé s tím už nepočítali. Z ničeho nic přijde investor, ani nevíme, kdo to je, a máme držet pusu,“ podotýká Klusová.

Poslanec Letocha, který z Karvinska pochází, považuje postoj občanů za legitimní. „Já se jejich odporu nedivím. Ať se bavíme o jakékoli investiční nebo strategické stavbě, která výrazně změní ráz obce, odpor se legitimně zvedne,“ připouští.

„Strategický záměr, který tam je, pomůže Karvinsku, Moravskoslezskému kraji i Česku. My na Karvinsko nového investora potřebujeme. Bez ohledu na to, jestli to je tento, tak je třeba připravovat plochy, které jim můžeme nabídnout,“ domnívá se poslanec. Dodává ale, že komunikace s místními neselhala.

(Ne)vhodná oblast

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ovšem až teprve nedávno schvalovalo aktualizaci zásad územního rozvoje. „Teprve se zpracovávají první studie, jestli to v té lokalitě, která je záplavová a v těsném sousedství s evropsky chráněnou lokalitou Natura 2000, je možné postavit,“ vysvětluje Klusová.

„Přesto tady kolegové Letocha a Martin Kupka (ministr dopravy z ODS, pozn. red.) nelenili a dali k zákonu o ochraně kvalitního půdního fondu přílepek, který umožňuje vyvlastňovat a obcházet standardní postupy,“ popisuje zastupitelka podle ní nevhodný postup.

Tuto novelu s pozměňovacím návrhem ministra dopravy Kupky podepsal prezident Petr Pavel. Měl k ní ale podobné námitky, protože důsledkem toho se stal podnikatelský park Dolní Lutyně strategicky investiční stavbou.

„Je to naprosto nepochopení celého legislativního procesu. Tento pozměňovací návrh znamená, že ve chvíli, kdy se shodneme a kdy na základě průzkumů zjistíme, že je tento projekt realizovatelný, tak se urychlí možnost třeba dopravní infrastruktury,“ vysvětluje Letocha. Ta by byla pro stavbu gigafactory klíčová.

Výsledky referenda ale podle poslance budou respektovat. „Pokud se jednoznačně nenaleznou kompenzační opatření, která by zejména chráněné krajinné oblasti Natura 2000 umožnila vznik biokoridoru, který by měl kompenzovat ztrátu toho území, tak se od tohoto projektu ustoupí,“ slibuje Letocha.

Poslechněte si celé Pro a proti.