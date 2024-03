Před Barrandovským mostem vznikají kolony na desítky minut, začala poslední fáze rekonstrukce

Řidiči v Praze mohou očekávat dopravní komplikace kolem Barrandovského mostu, na kterém v pondělí silničáři zahájili poslední část jeho kompletní opravy. Kolony se tvoří zejména na Strakonické ulici na příjezdu k mostu, už za Lahovickým mostem. V důsledku oprav je v tomto směru uzavřena rampa, na mostě se navíc může jezdit pouze ve třech namísto čtyř jízdních pruhů. Aktualizujeme Praha 7:19 11. 3. 2024 (Aktualizováno: 7:35 11. 3. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opravné práce na Barrandovském mostě | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Kolona ze Strakonické ulice byla v 7.30 dlouhá zhruba 25 minut. Stojí se také v opačném směru na jižní spojce před mostem, kde je ve směru na Smíchov kolona zhruba na 15 minut.

Vzhledem k uzavření rampy směrem na jižní spojku se auta musí otáčet kolem Lihovaru. Řidičům, kteří jedou směrem na Chodov, se doporučuje objížďka přes Pražský okruh. Podle Zelené vlny Radiožurnálu se ucpávají i objízdné trasy.

Silničáři v závěrečné fázi oprav zrekonstruují severní část mostu ve směru z Braníku na Smíchov. Práce potrvají do konce letních prázdnin. Kromě uzavření pruhu a rampy ze Strakonické ulice bude po část prací také snížen počet pruhů v tzv. myší díře, kudy jezdí auta na Barrandov či Strakonice.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku opravili silničáři loni a předloni a spodní část v roce 2021.

Silničáři dnes zahájí opravy v pravém jízdním pruhu ve směru na Smíchov. Zhruba v červnu se přesunou do levého jízdního pruhu. Po dobu oprav budou pro případ nehody na obou koncích mostu připravena odtahová auta. K dispozici bude kvůli případným změnám počasí rovněž jeden sypač.