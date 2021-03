PŘEHLEDNĚ: Začíná celostátní sčítání lidu. Kde a kdy ho můžete vyplnit a na co se statistici ptají?

V Česku se po deseti letech opět koná sčítání lidu. Celostátní akce začíná o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá až do 11. května. Lidé budou moci své údaje vyplnit online nebo tradičně prostřednictvím papírového tiskopisu. Podle předsedy Českého statistického úřadu Marka Rojíčka jim to zabere průměrně kolem 15 minut. Na základní dotazy kolem Sčítání lidu, domů a bytů 2021 přináší odpovědi server iROZHLAS.cz. OTÁZKY A ODPOVĚDI Česko 7:03 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kdy a kde mohu vyplnit sčítací formulář?

Sčítací formuláře můžete vyplnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit listinný sčítací formulář.

Na stránkách Českého statistického úřadu se můžete podívat, jak vypadá vyplněný vzor formuláře pro domácnost a pro osobu, i najít návod, jak s ním pracovat a orientovat se v něm.

Najdete tam také překlady sčítacího formuláře do cizích jazyků, a to konkrétně do angličtiny, němčiny, polštiny, ruštiny, romštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny.

online (27. 3. — 9.4. 2021)

Online lze své údaje vyplnit prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře, který je dostupný přes webové rozhraní nebo i přes mobilní aplikace pro Android a iOS.

Elektronické sečtení je podle statistiků jednodušší. Odpovědi totiž není nutné vypisovat, stačí jen vybírat z nabídky. Zvládnou to tak údajně i lidé se základní znalostí internetu.

tištěný formulář (17. 4. — 11. 5. 2021)

Papírové tiskopisy budou k vyzvednutí na většině pošt nebo je doručí v předem oznámeném termínu sčítací komisaři. Vyplněný formulář v odpovědní obálce následně vhodíte do kterékoliv poštovní schránky nebo odevzdáte na určených kontaktních místech.

„I tento způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů pouze zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem, podobně jako při doručování doporučených poštovních zásilek,“ popisuje Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoje a technologií České pošty.

„Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a bude vybaven respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test na koronavirus.“

Je sčítání povinné?

Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky. Sečíst se je zákonnou povinností každého občana a cizince, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.

Formulář je potřeba vyplnit i v případě, že byl člověku v Česku udělen azyl. Koho se sčítání naopak netýká, jsou turisté a zahraniční diplomaté.

Pokud někdo formulář nevyplní, bude sečten v omezeném rozsahu podle údajů dostupných v databázích státu. Za neposkytnutí údajů nebo jejich nepřesný či neúplný zápis hrozí podle zákona pokuta do výše 10 tisíc korun.

Mohu formulář vyplnit za své blízké?

Za kohokoli, kdo to sám nezvládne (ať už jde o nezletilé, starší osoby, osoby ve zdravotnickém zařízení nebo osoby nezpůsobilé k právním úkonům), by měl sčítací formulář vyplnit někdo jiný. Stačí se jen domluvit.

Je potřeba ale znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, tedy jejich jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu a datum narození.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Jde o největší statistické šetření, které se na našem území koná už od roku 1869. Stejně jako všechna předchozí sčítání v historii samostatné České republiky zajišťuje i sčítání v roce 2021 Český statistický úřad.

Stačí mi vyplnit jeden formulář na domácnost?

Ano, za jednu domácnost vyplníte jeden sčítací formulář, který obsahuje společnou část s otázkami o bydlení a složení domácnosti.

Ve druhé části se pak vypisují údaje o jednotlivých členech domácnosti. Za nezletilé je vyplní dospělí. Online formulář je v tomto ohledu přizpůsobený tak, že na základě zadaných informací nebude u dítěte nabízet například otázky na zaměstnání.

Na co budu při sčítání odpovídat?

Tentokrát se bude vyplňovat zhruba o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Český statistický úřad totiž řadu informací získá z veřejných rejstříků a registrů.

Statistiky zajímají údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, které tam společně žijí. Otázky se týkají toho, zda jde o bydlení vlastní nebo pronajaté, jakou plochu má byt v metrech čtverečních, počet místností, zda je vybaven plynem a vodou nebo jakým způsobem se vytápí.

Ve formuláři dále zjišťují i třeba první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy. Na co se naopak statistici neptají, jsou majetkové poměry nebo zdravotní stav.

Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii (ilustrační foto) | Zdroj: Český statistický úřad

Co budu k vyplnění potřebovat?

Než začnete sčítací formulář vyplňovat, je dobré si připravit:

občanský průkaz, cestovní pas nebo například elektronický občanský průkaz

informaci o rodném čísle a datu narození osob, za které formulář vyplňuji

informaci o obvyklém bydlišti rok před sčítáním a prvním obvyklém bydlišti po narození

informace o velikosti bytu v m2, způsob jeho vytápění a zdroj energie/druh paliva

K ověření své identity můžete využít tři způsoby:

číslo občanského průkazu, pasu nebo číslo dokladu vydaného cizincům a datum narození

prostředek elektronické identity (eidentita.cz), např. bankovní identitu nebo elektronický občanský průkaz

datovou schránku fyzické osoby

Musím formulář vyplnit celý?

Elektronický sčítací formulář můžete odeslat kompletně nebo jen částečně vyplněný. Důležité ovšem je, aby i tehdy obsahoval údaje o bydlení, domácnosti a minimálně i o osobě, která formulář založila.

Dotazy ohledně národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné, a tak záleží na vás, zda na ně odpovíte. Všechny ostatní otázky jsou povinné.

Jak budou má osobní data zabezpečena?

Při vyplňování elektronického formuláře jsou sebraná data anonymizována, což znamená, že jsou odstraněny identifikační údaje osob, jako jsou jména, čísla dokladů nebo rodná čísla.

Data budou statistici ukládat na servery Státní pokladny Centra sdílených služeb, které mají nejvíce zabezpečené kybernetické prostory v České republice. Systém by měl zvládnout i nápor respondentů ve špičkách.

„Státní pokladna Centra sdílených služeb disponuje vlastními bezpečnými datovými centry s nejmodernější architekturou. Data jsou následně v tomto zabezpečeném prostředí zpracovávána za účelem vytvoření statistických informací,“ ujišťuje mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Data ze sčítání lidu se uloží na servery šifrovaně. Přístup k nim bude mít jen malý počet lidí Číst článek

Český statistický úřad data po jejich zpracování vymaže, aby se nedala v budoucnu zneužít. Zveřejňují se pak pouze sloučené, ne individuální statistické výsledky.

Koho všeho se sčítání týká?

Letošní sčítání se nevyhne ani osobám žijícím v kasárnách a policejních objektech, osobám, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, ani lidem bez domova.

Sečtení vojáků a policistů je úkolem ministerstev obrany a vnitra. „Vojáci a policisté žijící ve vlastních domácnostech se mohou, tak jako všichni ostatní obyvatelé České republiky, sečíst buď online, nebo využít listinný formulář. Pokud dlouhodobě pobývají v resortních ubytovacích zařízeních, distribuci a sběr listinných formulářů zajišťují odpovědná ministerstva,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje sčítání lidí, kteří působí na zastupitelských úřadech. Ministerstvo spravedlnosti zase koordinuje sčítání ve věznicích. Místní personál poskytne informace o sčítání, rozdá formuláře a následně je také vybere.

Lidé bez domova získají listinné sčítací formuláře buďto prostřednictvím organizací sdružených v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, nebo přímo návštěvou kterékoli kontaktního místa sčítání. Vyplní pak pouze samostatný formulář pro osobu, který neobsahuje část údajů o bytě a složení domácnosti.

Kam se obrátit, když si nevím rady?

S otázkami a případnými problémy při vyplňování sčítacích formulářů se můžete obrátit už od 12. března na Kontaktní centrum Sčítání 2021. To je v provozu denně od 8 do 22 hodin včetně sobot, nedělí i svátků na telefonních linkách 253 253 683 a 840 30 40 50.

Dotazy lze pokládat i prostřednictvím e-mailové adresy dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.