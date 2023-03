S nižší valorizací v principu souhlasím. Nemohu ale souhlasit s něčím protiústavním, říká senátor Canov

Poslanecká sněmovna projednává na mimořádné schůzi návrh vlády na snížení červnové valorizace důchodů. Pokud poslanci návrh podpoří, bude o něm rozhodovat Senát. Může v horní komoře vládní návrh narazit? Je vládní novela snižující valorizaci důchodů v souladu s Ústavou. A je v pořádku ji přijímat ve stavu legislativní nouze? Tomáš Pancíř se ptal senátora Michaela Canova ze Starostů pro Liberecký kraj. Praha 21:00 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Canov | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Vládní návrh má snížit červnovou valorizaci důchodů v průměru o 1000 korun měsíčně oproti tomu, jak navyšování penzí upravuje současný zákon. Pokud sněmovna tento návrh schválí, bude se mu věnovat Senát. Vy pro tento vládní návrh ruku nezvednete. Platí to stále?

Platí. Vidím tam totiž poměrně zřetelně a jasně dvě protiústavnosti. Vadí mi stav legislativní nouze a retroaktivita.

S tou věcnou podstatou návrhu tedy problém nemáte?

S věcnou podstatou, tedy že průměrný důchod by měl být 50 % hrubé mzdy, bych byl souzněn. Je to skutečně hodně. Problém bych s tím ale neměl, kdyby se návrh schvaloval včas. To znamená hluboce a dalece před 1. lednem.

I snížení valorizace v průměru o 1000 korun měsíčně je z vašeho pohledu adekvátní?

Možná bych diskutoval o tom, jestli zvolený model 400 korun plus 2,3 není v rozporu s nálezem Ústavního soudu, tedy že důchody mají být diferencovány podle zásluhovosti. Ale v principu bych byl pro. Nicméně muselo by to být podáno včas, to znamená v listopadu, v říjnu, v Senátu nejdéle v lednu.

Na druhé straně, pokud s tím věcně souhlasíte, není správné to udělat alespoň teď? Je opravdu takový problém, že návrh přišel až po konci ledna?

Naprosto zásadní, protože já jako senátor slibuji na Ústavu, že ji budu dodržovat, a tady bych ji vědomě porušil. Opravdu jsem přesvědčen, že ty dvě protiústavnosti jsou tam zcela zcela zřejmé a zcela jednoznačné.

Někteří ústavní právníci mluví o tom, že ale otázka retroaktivity je na hraně ústavnosti. Nebylo by za této situace správné nechat to projít Parlamentem a rozhodnutí nechat na Ústavním soudu?

Pokud zákon projde, tak to u Ústavního soudu stejně skončí. Nemyslím si ale, že by politici měli cíleně dělat věci, u kterých jsou si vědomi, že jsou minimálně na hraně, ne-li za ní. Já tvrdím, že jsou za ní. A pak se modlit za to, aby Ústavní soud rozhodoval dlouho. Ústavních soudců teď bude málo, spousta míst bude prázdných, kdo ví, kdy se rozhodne. Myslím si, že by se mělo posuzovat jasně, bezpečně a včas.

Na druhé straně, když už se to stalo, měla se pozornost obrátit na valorizace dopředu, měl se třeba změnit valorizační vzorec, ale dopředu na budoucí valorizace. Například by se růst mohl mírnit tak dlouho, než by důchody z 50 % klesly třeba na 40 % průměrné hrubé mzdy.

Vy máte připomínky také k tomu, že Poslanecká sněmovna projednává novelu ve stavu legislativní nouze. Vláda se přitom odvolává na to, že v případě nesnížení valorizace hrozí státu značné hospodářské škody. Vy rozdíl 20 miliard v letošním rozpočtu a desítek miliard v rozpočtech příštích let nepovažujete za značnou hospodářskou škodu?

Ne, nepovažuji. Jde asi o jedno procento z rozpočtu. V současnosti bohužel máme rozpočty deficitní v řádu stovek miliard opakovaně. V tomto ohledu to tedy určitě nepovažuji za značnou hospodářskou škodu. Naopak je to kapka v moři.

Podstatný ale je, že musí jít o mimořádnou, neočekávanou situaci. A toto všichni očekávali. Vždyť jde o mandatorní výdaj podle zákona, který platí několik desítek let. To se přece nedá nazývat mimořádnou událostí, a ještě ve spojení s tou škodou. Ono je vůbec otázka, jestli se dají nároky na důchodce nazývat vůbec slovem škoda.

Proč až teď?

Čím si vysvětlujete, že to vláda nepředložila dřív? Máte pocit, že to zanedbala?

Vláda zaspala už podruhé. V Libereckém kraji jsme velmi kritizovali, jak se vláda postavila k energetické krizi. Pak se vláda vzpamatovala a začala to řešit. A teď se stalo něco podobného. Prostě tam spali a nevšímali si, že inflace každý měsíc roste. Oni si ale do rozpočtu pro rok 2023 nedali na mimořádnou valorizaci, pokud vím, ani korunu.

Opozice prodlužuje sněmovní jednání obstrukcemi. Nejsou tyto sněmovní obstrukce vlastně zpětně potvrzením, že stav legislativní nouze je namístě? Nedokazují, že vláda nemá jinou možnost?

Podle mě obstrukce nikam nevedou. Vedou k jednomu dvěma přespáním ve sněmovně, jinak nikam. Vláda to byla povinna zkusit, kdyby to chtěla změnit. Kdyby to udělala v listopadu, chtěl bych vidět, jak by tam na Ježíška přespávali. Nepochybně by to prošlo. Osobně se až divím opozici, že se obstrukcemi tak chlubí. Podle mého názoru je to slepá cesta. I kdyby to trvalo týden, tak k čemu to je? Jenom se to posune.

Naopak se může stát, že by Ústavní soud konstatoval, že to bylo protiústavní, ale vzhledem k tomu, že se pak o tom mluvilo několik dní a nocí, tak tato protiústavnost byla jako by vyrušena protiústavností opozice, že ty obstrukce vedla až k nefunkčnosti sněmovny.

