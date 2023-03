Ekonomka Švihlíková: Pětikoalice ovládá všechny mocenské struktury, k legislativní nouzi nemá důvod

Státní rozpočet je podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) natolik robustní, že se do něj vejde i případná valorizace důchodů, pokud koalice neuspěje s návrhem na její snížení. Téma se teď řeší ve Sněmovně. „Zjevilo se to – jistě ne náhodou – po prezidentských volbách. A proto teď vláda zběsile vyhlašuje stav legislativní nouze, ke kterému nemá žádný důvod, protože ovládá veškeré mocenské struktury v Česku,“ říká ekonomka Ilona Švihlíková. Praha 15:40 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít senior, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

To, že vláda k omezení mimořádné valorizace penzí přistoupila v legislativní nouzi, vypovídá podle Švihlíkové, děkanky Vysoké školy obchodní, o kabinetu samotném:

„Vzpomeňme si, jak strany pětikoalice kritizovaly Babišovu vládu za legislativní nouzi v době pandemie. Teď ale žádnou pandemii nemáme, přesto vláda dělá totéž. Před volbami o tom vláda nechtěla mluvit.“

„A za druhé, změna valorizačního schématu skutečně ukazuje, že vláda nemá situaci vůbec pod kontrolou. Vůbec. Zběsile jí to ujíždí na všech stranách, a proto se zoufale snaží něčeho zachytit,“ tvrdí Švihlíková v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Senioři přitom patří mezi skupiny, které jsou nejvíce ohrožené nouzí, zejména pokud žijí sami.

Mimořádná valorizace důchodů by podle ministra Stanjury měla vyjít na 27 miliard korun. Další miliardy bude stát pomoc domácnostem: na 17,4 miliardy korun vyjde úsporný tarif na energie a 10,9 miliardy stojí zvýšené sociální dávky.

V kontextu českého státního rozpočtu ale nejde podle Švihlíkové o žádné velké částky:

„Problém je v tom, že stav českých veřejných financí dlouhodobě sténá na straně příjmů, které byly velmi nerozumně osekány v předchozích obdobích, zejména v rámci pandemických opatření. To je ten strukturální deficit 200 miliard.“

Druhá věc, která vládu nyní dobíhá, je vysoká inflace. Ta totiž seniory zasáhla vzhledem ke struktuře jejich výdajů mnohem silněji než jiné skupiny, připomíná ekonomka:

„Seniory inflace zasahuje víc než jiné domácnosti vzhledem k tomu, že se jich více týká zdražování nezbytných položek.“

„Neustále tu máme pádivou inflaci, která do ekonomiky prosakuje různými kanály, mimo jiné třeba inflačními doložkami. Takže hrozí, že se tu usadí, a pak s tím bude obtížné něco udělat. A seniory inflace zasahuje víc než jiné domácnosti vzhledem k tomu, že se jich více týká zdražování nezbytných položek, jako jsou potraviny, léky, bydlení a energie.“

Penzijní systém má podle Švihlíkové právě chránit zranitelné seniory před cenovými výkyvy: „Tato úvaha tady ale nenastupuje. Místo toho tady nastupuje velmi hloupé účetnictví.“

Předvolební sliby

Švihlíková je přesvědčená, že se sama vláda zahnala do kouta, když před volbami slibovala nezvyšování daní.

„To nás teď dobíhá plnou silou. Vláda před tím různě kličkuje tak, že sice nebude zvyšovat daňovou kvótu, ale že sjednotí DPH a podobně. Jsou to prostě návrhy nekoncepční, nevím, kde vznikají, nemá to ani hlavu, ani patu. V rozpočtu chybí 200 miliard, to je strukturální deficit. A teď zjišťuje, že inflace nepřináší jenom příjmy, ale z druhé strany je to i otázka valorizací.“

Podle ní by ale peníze na navýšení penzí ve veřejných financích byly, kdyby se neustále nedělala špatná rozhodnutí na příjmové straně. „Rozpočtový dopad má samozřejmě zrušení EET i zrušení daně z nabytí nemovitosti. Jak to tak ale bývá, vlády tohoto typu se pak vždycky hojí na těch nejbezbrannějších.“

