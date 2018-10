Dvojitého agenta Skripala v Česku tajně sledovali stejní lidé, které Britové podezírají z jeho otravy

Dva Rusové, vinění britskými vyšetřovateli z otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, byli podle zjištění Radiožurnálu v říjnu 2014 tajně v Česku. V té samé době sem měl přijet i sám Skripal, aby se tu - podle důvěryhodných zdrojů ze zpravodajské komunity - setkal s českými důstojníky, jimž pomáhal i s odhalováním údajných ruských špionů. Zdroje Radiožurnálu jsou přesvědčeny, že už tehdy ho dvojice sledovala. Exkluzivně Praha 6:00 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vypadá to, že Rusové měli komando a Skripala sledovali dlouho před pokusem o vraždu,“ řekl Radiožurnálu zdroj ze zpravodajských služeb.

Jedním z podezřelých mužů je Alexandr Miškin, o němž investigativní web Bellingcat napsal, že jde o lékaře ve službách ruské vojenské rozvědky GRU. Dosud byl znám jako Alexander Petrov.

Do Česka - právě pod jménem Petrov - přicestoval v polovině října roku 2014. Přesněji: od 13. do 16. října byl ubytován v jednom z ostravských hotelů. Poté se přesunul do Prahy.

Ten druhý, vystupující pod jménem Ruslan Boširov, se ve skutečnosti podle britských médií jmenuje Anatolij Čepiga a jde o plukovníka GRU (Hlavní správy rozvědky Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace). Ten 11. října 2014 navštívil Prahu.

O jejich návštěvu se později zajímali jak čeští zpravodajci, tak i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Kvůli tomu, že po celé Evropě probíhá vyšetřování případu, nechce nikdo věc komentovat.

„BIS informace tohoto typu zásadně nekomentuje,“ řekl pouze mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. „Náš útvar nebude poskytovat žádné informace,“ reagoval na dotaz Radiožurnálu mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Stejná identita jako v Salisbury

Rusové při návštěvě Prahy použili stejnou falešnou identitu, jakou měli mít podle britských vyšetřovatelů při letošním pokusu o vraždu v anglickém Salisbury.

Dvojitý agent Sergej Skripal dlouhé roky působil jako agent ruské vojenské rozvědky. V devadesátých letech ale začal pracovat i pro britskou tajnou službu MI6. V roce 2006 ho kvůli tomu Rusko odsoudilo k 13 rokům vězení. V roce 2010 ho ale Moskva vyměnila za své špiony zadržené v USA. Poté byl kromě Velké Británie v kontaktu i se středoevropskými a pobaltskými tajnými službami. Jak napsal novinář BBC Mark Urban, Sergej Skripal v minulosti předal britské rozvědce velmi citlivé informace. Třeba o zapojení údajném zapojení exředitele ruské tajné služby FSB Nikolaje Patruševa do rozsáhlých korupčních machinací. V současné době žijí Skripal s dcerou Julijí na neznámém místě.

Sergej Skripal přijel do České republiky ve druhé polovině října 2014. Bylo to nedlouho po tom, co do země vstoupili i muži, kteří podle britských vyšetřovatelů o necelé čtyři roky později usilovali jak o život Skripala, tak jeho dcery Julije.

Ruská ambasáda se k návštěvě agentů vojenské tajné služby GRU v Česku odmítla vyjádřit.

„Otázky překročení hranice České republiky občany cizích států spadají do působnosti příslušných orgánů ČR, kterým doporučujeme adresovat Vaše dotazy. S úctou Velvyslanectví Ruské federace v České republice,“ přišlo z oficiálního e-mailu ambasády v Praze.

Tiché vyhoštění Rusů

Česko v minulosti vyhostilo několik ruských občanů. Podle serveru Neovlivni.cz nejvíc diplomatů přišlo z „bezpečnostních důvodů” o pracovní vízum v roce 2012, konkrétně jich bylo pět. V roce 2014 pak tři.

Vyhoštění vždy probíhalo v tichosti, na veřejnost se tato informace oficiálně nedostala. Zda měly na odhalení možných špionů podíl i informace poskytnuté Skripalem, není jasné.

Skripal byl - společně s dcerou Julijí - přiotráven armádním jedem Novičok v jihoanglickém Salisbury letos začátkem března. Miškin i Čepiga v zářijovém rozhovoru s ruskou televizní stanicí RT připustili, že v Salisbury v době vraždy byli, ale prý jako turisté.

Britské úřady jsou nicméně přesvědčeny, že proti nim mají dostatek důkazů. A co víc: agenti ruské vojenské rozvědky prý jednali na přímý pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina.

Rusko ale striktně odmítlo, že by otravy byly jeho dílem. „Byl to prostě špion, zrádce vlasti. Byl to prostě pacholek, to je všechno,“ popsal Sergeje Skripala ruský prezident Vladimir Putin.

A zdůraznil i jeho předchozí potrestání v Rusku. „Tenhle Skripal je zrádce, jak už jsem řekl. Dopadli ho, byl (v Rusku) potrestán, odseděl si celkem pět let ve vězení, pak jsme ho pustili. To je vše. Odjel, pokračoval ještě ve spolupráci, konzultoval jakési tajné služby. No a co?“

Alexandr Petrov a Ruslan Boširov Ruský server Fontanka začátkem září napsal, že cestovní pasy mužů podezřelých ze Skripalovy otravy se od sebe liší pouze poslední číslicí. Majitelé těchto pasů v minulosti často létali do Evropy. Fontanka tehdy upozornila, že o obou podezřelých ve veřejných zdrojích nejsou prakticky žádné informace. V pasu na jméno Petrova se uvádí, že se narodil 31. července 1979. Člověk se stejným jménem byl na seznamu zaměstnanců státního podniku Mikrogen, který se zabývá výzkumem a vývojem imunobiologických preparátů. Boširov se údajně narodil 12. dubna 1978 v metropoli Tádžikistánu Dušanbe a jako bydliště měl zapsán byt v 25patrovém domě v ulici Bolšaja Naběrežnaja v Moskvě. Obyvatelé domu ale tvrdí, že v daném bytě žije starší žena a že muže podobného Boširovovi tam nikdy neviděli. Nevyloučili ovšem, že může jít o syna této paní, který měl na této adrese registrované bydliště, ale nikdy tam nežil.