V očích veřejnosti jsme fakulta proruských dezolátů, varují studenti po jmenování Ševčíka proděkanem

Odvolaný děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík se vrací do jejího vedení jako proděkan. Do funkce si ho vybrala nová šéfka fakulty Adéla Zubíková a v pátek ho formálně představila fakultnímu akademickému senátu. Ten se však k navrženým jménům pouze vyjadřuje. I kdyby ale kandidáty na proděkana schvaloval, měl by Ševčík místo prakticky jisté, senát fakulty je mu stále v drtivé většině nakloněný. Praha 10:10 28. 6. 2024 (Aktualizováno: 10:24 28. 6. 2024)

Zubíková nový tým skládala od svého jmenování na začátku června. Nové obsazení vedení mělo přinést zklidnění situace na národohospodářské fakultě, jak požaduje rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák.

Ten se také v pátek dostavil i na jednání akademického senátu Národohospodářské fakulty (ASNF), kde zopakoval před hlasováním svůj kritický postoj vůči směřování fakulty a záměru nové děkanky jmenovat Miroslava Ševčíka proděkanem pro ekonomiku.

„Mám pocit, že jste se rozhodli bojovat primárně se mnou a se zbytkem školy. Senát hlasuje tak, jak já jednám, takže to nebude tak, že rektor jedná politicky a diskriminuje fakultu, i když toho budete protivníci,“ uvedl na začátku jednání, ještě před vyjádřením AS NF ke jmenování navržených proděkanů.

„Zřejmě budete bojovat, tak bojujte. Bral jsem to tak, že jsou věci, které se musí dělat. Tento krok je pro fakultu zbytečný a kontraproduktivní, je to problematické pro školu. Uvědomte si, že stále jste součástí školy. Pokud se dále budete snažit bojovat, nepovede to k ničemu dobrému,“ varoval Dvořák.

‚Fakulta proruských dezolátů‘

Proti jmenování Ševčíka proděkanem se vyjádřili při hlasování zástupci studentů.

„Mám obavy o budoucnost národohospodářské fakulty. Naše pověst je pošramocená, v očích veřejnosti jsme fakulta proruských dezolátů, která se zasekla v čase. Přitom má mnoho co nabídnout,“ vyjádřil se zástupce studentů Václav Sosna.

„O to víc mě mrzí, kam fakulta směřuje a proto pro mě bylo překvapující, když její (děkanky – pozn. red.) rozhodnutí jmenovat Ševčíka přišlo nečekaně. Podle mě je to opak toho, co by bylo v zájmu naší fakulty, a zápory tohoto rozhodnutí převažují jeho klady. Myslete na budoucnost svojí fakulty, kantory a studenty, kteří se za fakultu stydí a doufají v lepší budoucnost,” pokračoval.

Všichni děkankou navržení proděkani včetně Ševčíka však získali kladné stanovisko senátu, přičemž proti vyjádření Dvořáka i Sosny zazněly rázné výhrady.

‚Kolektivní vina‘

Zubíková výběr svých proděkanů odůvodnila tak, že se přiklonila ke kompromisu ve snaze na fakultě zároveň dělat změny, ale také zachovat kontinuitu. I proto dle svých slov nevybrala do role svého statutárního zástupce Ševčíka, ale Miroslava Macuru, který bude zároveň proděkanem pro vědu.

Navíc podle ní v případě rektorova přístupu dochází k uplatňování kolektivní viny. „Desítky zaměstnanců nevědí, co si pod sebereflexí mají představit,“ uvedla s odkazem na výzvu rektora vůči akademické obci Národohospodářské fakulty, která v minulosti zazněla na jednání akademického senátu VŠE.

Poté se také odvolala na probíhající soudní spor o legitimitě odvolání Ševčíka z pozice děkana a na své právo autonomně jmenovat proděkany dle svého uvážení.

Během jednání došlo také ke zpochybnění tvrzení Pavla Řežábka, který rezignoval jako kandidát na post děkana údajně kvůli podmínce fakultního senátu, aby do svého týmu zapojil v případě svého jmenování právě Ševčíka.

Své důvody adresoval předsedovi fakultního senátu Ján Pavlíkovi, který na pátečním jednání Řežábkova tvrzení odmítl.

Informaci o tom, že se do vedení fakulty vrací odvolaný děkan jako první přinesl server iROZHLAS.cz, který se kauzou dlouhodobě zabývá.

Akademický senát „národoshopodářů" zůstává i po jarních volbách Ševčíkovi nakloněný. Všech šest zvolených akademiků bývalého děkana podporuje, naopak tři studenti volají po změně na fakultě.

„Mohu potvrdit, že jsem členům akademického senátu spolu s dalšími navrhla na proděkana také doc. Ševčíka, konkrétně jako proděkana pro ekonomiku Národohospodářské fakulty VŠE. Výslovně podotýkám, že není navržen do funkce statutárního zástupce,“ uvedla před zasedáním fakultního akademického senátu Zubíková pro iROZHLAS.cz.

Rektor Dvořák už dříve vyjádřil obavy, že návrat Ševčíka nepřinese to, čeho chtěl jeho odvoláním docílit. „Tento krok bohužel nepřispěje k řešení a uklidnění situace na Národohospodářské fakultě a velmi ztíží i samotné paní děkance naplnit její deklarovanou snahu zlepšit pověst fakulty i atmosféru jak mezi studenty, tak i zaměstnanci fakulty,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Uvedl také, že pokud by se Zubíkové nepodařilo vybrat tým, který by situaci uklidnil a posílil, mohlo by to znamenat i konec celé fakulty.