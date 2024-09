České a slovenské školy obdržely další výhružný e-mail. Podobá se tomu, který hrozil zaminováním

České školy ve středu ráno nahlašují, že dostaly dopis, který je podobný úterní výhrůžce o zaminování stovek škol. Informovali o tom policisté na síti X. „I dnes přijmeme opatření, která budou co nejméně zasahovat do běžného výukového režimu,“ uvedli. Výhružka by měla být tentokrát orientovaná na všechny typy škol, nikoliv pouze na základní. Stejně jako v úterý dostalo výhružný e-mail také více škol na Slovensku.

