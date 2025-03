Skupina senátorů se obrátila na Ústavní soud. Ten má posoudit, zda je smlouva s Vatikánem lidskoprávní

Skupina senátorů se obrátila na Ústavní soud kvůli smlouvě mezi Českou republikou a Vatikánem, kterou ratifikovaly Poslanecká sněmovna a Senát. Senátoři chtějí posoudit, zda je smlouva v souladu s českou ústavou. Na síti X to v pátek uvedl senátor Václav Láska (SEN 21), který návrh připravoval s pirátskou senátorkou Adélou Šípovou. Návrh podalo 17 členů Senátu, což je minimální nutný počet. Doručení soudu potvrdila jeho mluvčí Kamila Abbasi. Praha 9:55 7. 3. 2025 (Aktualizováno: 10:55 7. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud by měl rozhodnout o tom, zda je smlouva s Vatikánem lidskoprávní (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Ústavní soud by podle něj měl rozhodnout o tom, zda je smlouva lidskoprávní, a stane se tedy součástí českého ústavního pořádku, což při projednávání ve Sněmovně odmítl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Soud by měl také posoudit, zda je smlouva vyvážená, a nikoli jednostranně výhodná pro Vatikán, zda je v souladu s ústavně zaručenou svobodou náboženského vyznání a zda je zpovědní tajemství pojato tak, že jen církev bude určovat, kdo je jeho nositelem.

Abbasi řekla, že o návrhu bude rozhodovat plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Plenární řízení v průměru trvají devět až deset měsíců. Plénum se ale může dát konkrétnímu návrhu prioritu a rozhodnout rychleji. „Plénum se na nejbližším zasedání poradí, jakou prioritu bude mít tento návrh,“ řekla Abbasi.

Předseda Josef Baxa už dříve uvedl, že soud by smlouvu s Vatikánem projednával přednostně. Pokud by soud dospěl k závěru, že smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, bude jeho nález bránit ratifikaci do doby, než bude nesoulad odstraněn.

Sněmovna ve čtvrtek i přes výhrady kvůli pasážím o zpovědním tajemství schválila rafitikaci smlouvy mezi ČR a Vatikánem, stejně v lednu postupoval i Senát. Dolní komora přitom odmítla žádost Pirátů o odklad schvalování kvůli předběžnému soudnímu přezkumu souladu smlouvy s ústavním pořádkem.

V doprovodném usnesení uvedla, že záměrem jejího souhlasu se smlouvou nebylo rozšiřovat institut zpovědního tajemství nad rámec platného právního řádu. Současně požádala vládu o to, aby pokračovala v opatřeních na ochranu obětí zneužívání a dojednala s církvemi vymezení okruhu pastoračních pracovníků.

Smlouvu odhlasovala většina poslanců

Pro smlouvy hlasovalo 92 ze 152 přítomných poslanců, proti jich bylo devět. Smlouvu podpořili zástupci všech poslaneckých klubů, přičemž proti byli jednotně pouze Piráti, poslanci SPD se hlasování s výjimkou Jaroslava Foldyny zdrželi, podobně jako polovina poslanců ANO. Pro schválení smlouvy byli jednotně pouze poslanci vládních stran.

V Senátu souhlas s potvrzením smlouvy vyjádřilo 52 ze 73 přítomných senátorů, přičemž jednotně pro byli jen členové lidovecké frakce. Pro návrh, aby Senát požádal o ústavní přezkum smlouvy, bylo 32 ze 72 přítomných senátorů ze všech frakcí, tedy více, než kolik se jich podepsalo pod podaný podnět.

Skupina senátorů se na Ústavní soud kvůli přezkumu obrátila dříve, než o podpisu smlouvy kvůli dokončení její ratifikace rozhodne prezident Petr Pavel. Prezident své stanovisko zatím neřekl. Chtěl vyčkat, až se senátoři obrátí na soud, teprve poté zváží další kroky. Na podpis smlouvy nemá v ústavě stanovenou žádnou lhůtu. Může smlouvu podepsat, s podpisem otálet, nebo smlouvu nepodepsat vůbec, a ratifikaci tím fakticky zablokovat.

Dohoda stanovuje uznání zpovědního tajemství

Česko-vatikánská dohoda uvádí, že Česko uznává zpovědní tajemství. Podle Blažka smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem neboli konkordát nevymezuje rozsah zpovědního tajemství a ani na rozdíl od obdobných smluv s jinými státy nestanovuje, že by toto právo bylo nedotknutelné a absolutní. Proto podle ministra nezhorší ani postavení obětí zneužívání v církvi.

Smlouva rovněž stanoví, že pastorační pracovníci mají právo obdobné zpovědnímu tajemství „za podmínek stanovených zákonem“. Kritici tvrdí, že pastoračním pracovníkem by mohl být kdokoli, koho tak představitelé církve označí. Termín „pastorační pracovníci“ byl podle ministerstva zahraničí do smlouvy vložen kvůli tomu, že Vatikán pojem duchovní nepoužívá. Může být použit pro všechny církve, aby se nevztahoval jen na kněze nebo biskupy.

Česká biskupská konference uvedla, že „zpovědní tajemství nedává příležitost k institucionálnímu krytí zločinů, jak někteří tvrdí“. Přezkum smlouvy u Ústavního soudu „v zásadě vítá, neboť hlas Ústavního soudu přispěje k rozptýlení těchto obav účinněji než opakovaná vyjádření a ujištění orgánů církve“.

Konkordát zakotvuje, že Česko zaručuje v souladu s právním řádem plnou svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Zároveň zaručuje právo odmítnout vojenskou službu i odmítnout poskytnutí zdravotní služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání za zákonných podmínek.

Manželství uzavřená v katolické církvi mají podle dohody stejnou platnost a totožné právní důsledky jako občanské sňatky. Česko a katolická církev mají také spolupracovat při ochraně a udržování kulturního dědictví.