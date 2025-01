Smlouva s Vatikánem ochrání predátory, říká Michálek. ‚Piráti se na ní podíleli také,‘ tvrdí Benešík

Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem narazila v parlamentu na kritiku některých poslanců i senátorů. Podle nich jde o nevyváženou jednostrannou úmluvu, která posiluje neúměrně práva katolické církve, a není jasné, co z ní bude mít Česká republika. „Mají ji všechny vyspělé země Evropy,“ argumentuje poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík. „Podívejte se na Francii, to je sekulární stát,“ oponuje mu v Pro a Proti Jakub Michálek (Piráti). Pro a proti Praha 13:00 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci již v prosinci podpořili uzavření smlouvy s Vatikánem | Foto: Miloš Ruml | Zdroj: ČTK

Existuje podle vás riziko, že Česká republika uzavře s Vatikánem pro sebe nevýhodnou smlouvu, pane Benešíku?

Benešík (KDU-ČSL): Neexistuje. Abych ale nebyl takhle stručný, tak tu smlouvu dojednávalo ministerstvo, které v té době vedli Piráti až do jejich konce ve vládě.

Michálek (Piráti): Ta smlouva nepřináší vůbec žádnou konkrétní výhodu pro Českou republiku. Přináší pouze výhody pro funkcionáře katolické církve, kteří to budou mít o něco jednodušší.

Chci říct, že si na jednu stranu obrovsky vážíme všech lidí, kteří dělají důležitou práci v libovolné náboženské organizaci a v duchovním rozvoji i v oblasti neziskové činnosti a pomoci.

Tato věc je ale o úplně jiné záležitosti. Toto je o lidech, kteří sexuálně útočí na ty, které mají chránit. A i když je to menšina, tak to poškozuje pověst všech církví. Nyní se tím zhoršuje možnost rozkrývání a řešení těchto zločinů, zejména sexuálního zneužívání dětí. To je problémem na celém světě v katolické církvi a v řadě států už bylo podrobně rozkryto.

A my nyní připravujeme dohodu, kterou vyjednala vláda Petra Fialy (ODS), která má výrazný potenciál rozšířit zpovědní tajemství a zkomplikovat vyšetřování této trestné činnosti.

Jaké výhody přinese smlouva občanům České republiky?

Benešík: Například kulturní dědictví. Když se podíváme na otázku záležitostí ministerstva kultury, tak většina památek, které navštěvují naši i zahraniční turisté, spravuje katolická církev.

Pane Michálku, vy tam tuto výhodu nevidíte?

Michálek: Já z toho neslyším žádnou výhodu, protože se jedná o konstatování obecného problému s péčí o kulturní dědictví. Znamená to tedy, že se církev zaváže převzít větší míru péče o kulturní dědictví a nebude po státu požadovat tolik dotací? To by byla konkrétní výhoda. Ale nic takového nezaznělo, protože to v té smlouvě není.

Myslím, že problém pana Benešíka a dalších kolegů je, že sklouzávají k osobním útokům, když nemají argumenty.

Chtěl bych reagovat ještě na to, že my, klub poslanců Pirátské strany, jsme tu smlouvu před podpisem neviděli.

A to z důvodu, že ji vláda Petra Fialy vyjednávala v utajení. Ve Vatikánu ji vyjednávali Petr Fiala a Marek Benda (oba ODS). A teď víme proč. Jsou tam totiž problematická ustanovení, které nejsou dotaženy do konce.

‚Smlouvu mají i další státy‘

Z věcného pohledu mě zajímá, co smlouva přinese, nikoliv jak se hádáte ve Sněmovně. Pane Benešíku, objevují se nyní mezi Českou republikou a Vatikánem nějaké problémy, když tato smlouva neexistuje?

Benešík: Minimálně nejsme v klubu vyspělých států Evropské unie, které tuto smlouvu mají. A podle mě je i méně ambiciózní. Ale to je daň za to, že schvalujeme aspoň nějakou smlouvu.

A to, co říká pan Michálek, jsou nehorázné věci. Každá smlouva se vyjednává mezi dvěma stranami. I tato smlouva prošla klasickým připomínkovým řízením, když byli Piráti ve vládě.

A jaké problémy vznikají kvůli tomu, že takovou smlouvu nyní nemáme?

Benešík: Normálně je to politická póza. Ta smlouva nejde nad rámec českého právního řádu. Samozřejmě smlouva má přednost před právním řádem každého státu, ale nejde nad jeho rámec. A to, že pan Michálek něco nevěděl, jsou prostě bláboly. Ta smlouva byla dojednána předtím, než Piráti vystoupili z koalice. To je celé.

Pane Michálku, pro vás není argument, že podobnou smlouvu má řada evropských zemí a nikde to nevypadá, že by vznikly nějaké potíže?

Michálek: Já jsem zásadně proti, abychom se tvářili, že stát, který nemá smlouvu s Vatikánem, není vyspělý. Podívejme se třeba do Francie. To je sekulární stát, který se neváže k žádnému náboženství a nemá smlouvu s Vatikánem.

A když se podíváte na to, jak vypadají smlouvy ostatních států, jako třeba smlouva německá, která byla podepsána po nástupu fašismu v roce 1933, tak ta formulace je tam jiná než v české smlouvě.

Nevadilo by mi, kdybychom tam měli standardní formulace. Ale my máme tu smlouvu jinou. V článku čtyři se zavádí právo pastoračních pracovníků na právo podobné zpovědnímu tajemství. A to je právě to zásadní rozšíření. Německá smlouva nic takového nemá.

Kdybychom se nemuseli bát toho, že každý den čteme o třech případech různých sexuálních zneužití v církvi, tak toto nemusíme vůbec řešit.

Zmiňované zpovědní tajemství je jistě nejvíce diskutovanou částí schvalované smlouvy. Pane Benešíku, jak významně se podle této smlouvy rozšiřuje? Mění se zásadně jeho podmínky?

Benešík: Nerozšiřuje se. Jistou míru mlčenlivosti má řada profesí, například psychologové a psychiatři.

