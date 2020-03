Energetičtí šmejdi využívají nouzového stavu a volají lidem domů. Hrozí jim větší postih

Takzvaní šmejdi začínají zneužívat pandemie koronaviru. Do karet jim hraje fakt, že Češi tráví více času doma a mají prostor na telefonování. Zákazníky nově lákají i na to, že díky koronaviru můžou ušetřit na dodávce energií. Na první případy už upozorňuje Sdružení obrany spotřebitelů a také Energetický regulační úřad. Praha 11:52 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starší lidé se stávají často terčem pochybných obchodních praktik tak zvaných šmejdů. (Ilustrační snímek) | Foto: Sabine van Erp | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Dobrý den, víte, že můžete ušetřit na energiích?“ Začátek telefonátu a zdánlivě lákavá nabídka, která ovšem vyžaduje obezřetnost. Zvlášť v těchto dnech. Podobný telefonát dostala tento týden třeba jedna žena z Brna, které volal obchodník a nabízel úspory na poplatcích.

Česko je kvůli pandemii koronaviru ve stavu nouze. Co to znamená? A jaké začnou platit zákazy? Číst článek

„Ozval se mi pán s nabídkou, že jestli mě může navštívit doma. Tak já mu říkám – prosím vás, to myslíte vážně, tady v té situaci? A on na to, že teda až se to uklidní, tak přijde. Ještě mi řekl, že číslo na mě vzal od nějakého kolegy, který se mnou dřív uzavíral jinou smlouvu, ale to se mi teda zdálo velice nepravděpodobné,“ svěřila se Radiožurnálu.

Žena nabídku odmítla, telefon zavěsila. Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová potvrzuje, že takovýchto pokusů začalo tento týden přibývat.

„Využívají toho, že lidi teď sedí doma, většinou, a nikdo nechodí ven. A někteří lidé se teď i bojí chodit ven. Takže přibylo jednak telefonátu, ale i návštěv přímo doma. Potíž je i v tom, že teď můžou mít někteří i strach smlouvu písemně zrušit a jít s papíry třeba na poštu. A to šmejdům taky nahrává do karet,“ popisuje Mazalová.

Lidé by podle ní neměli cizí čísla vůbec zvedat nebo ihned pokládat. Na podvodné telefonáty upozorňuje i Energetický regulační úřad. „Máme zprávy přinejmenším o jedné zprostředkovatelské firmě, která již školí své lidi právě v tom duchu, že ceny energie kvůli koronaviru rekordně klesly,“ říká mluvčí úřadu Michal Kebort.

Zákon proti ‚šmejdům‘

Možné snížení cen u dodavatelů se podle něj projeví v řádu měsíců. „Většina dodavatelů nakupuje energie na burze průběžně, čímž vyhlazuje rychlé změny cen. A případný pokles i růst cen pro koncové spotřebitele bývá postupný a za burzou má zpoždění. Slib okamžitých úspor kvůli koronaviru je spíše lákadlem, na které by si spotřebitelé měli dát pozor,“ dodává Kebort.

Stížnosti na energetické šmejdy. Vydávali se za pracovníky obchodní inspekce a nutili lidi k podpisu Číst článek

Za podvodné nabídky obecně může nyní ve stavu nouze hrozit i větší postih. „U každé pokuty je potřeba zvážit polehčující a přitěžující okolnosti. A tou přitěžující by tady bylo, že by spotřebitele klamali v této těžké době,“ potvrzuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Energetický trh má od takzvaných šmejdů pročistit nový registr zprostředkovatelů. „Má to řešit novela energetického zákona, která nově zavede takzvanou zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění udělovaného Energetickým regulačním úřadem. Ten bude dozorovat všechny ty, kteří budou nabízet aukce energií. Navíc budou mít spotřebitelé možnost vypovědět závazek bez smluvní sankce do patnáctého dne od zahájení dodávek elektřiny nebo plynu,“ doplňuje Fröhlich.

Novelu zákona tento týden schválila vláda. „Má to v gesci ministerstvo průmyslu a obchodu a půjde o řešení, které ovšem bude účinné nejdříve od začátku příštího roku,“ upřesňuje mluvčí Energetického regulačního úřadu Kebort.