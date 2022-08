‚Nevhodné a život ohrožující.‘ Domovy pro seniory kritizují návrh na snížení teplot uvnitř budov

Domovy sociálních služeb nesouhlasí s návrhem ministerstva průmyslu a obchodu, aby se budovy vytápěly na nižší teploty. Ministerstvo tím chce reagovat na možný výpadek dodávek zemního plynu kvůli ruské agresi na Ukrajině. Podle provozovatelů domovů pro seniory by nižší teploty v místnostech mohly oslabeným seniorům i ublížit. Hradec Králové 9:13 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domovy pro seniory kritizují návrh na snížení teplot uvnitř budov (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senioři na psychiatrickém oddělení v Domově U Biřičky v Hradci Králové často trpí stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Komunikace s nimi bývá obtížná.

Podle vedoucí oddělení Markéty Tomkové by snížení teplot, které navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu, mohlo práci s nimi ještě ztížit.

„Při další intervenci, že se jdeme koupat, si už budou pamatovat, že jim v té koupelně nebylo pohodlně a byla jim tam zima,“ říká pro královéhradecký rozhlas.

Právě v koupelnách sociálních služeb by se měla teplota v případě nouze a nedostatku paliva snížit z 24 na 20 stupňů Celsia. Podle viceprezidentky Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitelky Domova U Biřičky Daniely Luskové by to mohlo seniorům způsobit zdravotní komplikace.

„V 85 letech mají různé geriatrické syndromy, poruchy termoregulace. Je to krajně nevhodné a troufám si říct, že i život ohrožující,“ míní.

Ministerstvo kritiku odmítá

Ministerstvo průmyslu a obchodu s výtkou nesouhlasí. „Hraniční teploty stanovené v návrhu vyhlášky vychází z úprav hygienických norem, které připravuje ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto svůj návrh vyhlášky s resortem zdravotnictví konzultovalo,“ říká mluvčí resortu průmyslu Vojtěch Srnka.

Návrh pro případ nouze stejně jako platná vyhláška pro běžný stav pevně stanovuje minimální a od toho se odvíjející maximální teploty v jednotlivých místnostech. Ty je teď možné za běžného stavu překročit, pokud se na tom shodnou dvě třetiny konečných spotřebitelů. V nouzové vyhlášce to ale už nepůjde, a podle Daniely Luskové tak maximální limity zařízení nedokážou dodržet.

„Nejsme v sociálních službách schopni zajistit horní hranici regulace teplot, protože naše technické systémy tomu neodpovídají,“ upozorňuje.

Pravidla by vstoupila v platnost v případě vyhlášení takzvaného předcházení stavu nouze a nouzového stavu v teplárenství. Na podání dalších připomínek mají instituce čas do 19. srpna.