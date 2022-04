Bývalý advokát Michal má nastoupit do vězení v úterý, soud jeho žádost o prodloužení lhůty zamítl

Odsouzený právník David Michal, který je známý především kvůli zastupování lobbisty Ivo Rittiga v jeho kauzách, se odkladu nástupu k výkonu trestu nedočkal. Městský soud v Praze jeho žádost o prodloužení lhůty o 20 dní zamítl, serveru iROZHLAS.cz to potvrdil jeho mluvčí Adam Wenig. Podle něj si už Michalova advokátka rozhodnutí soudu vyzvedla a potvrdila, že advokát nastoupí do vězení v úterý. Původní zpráva Praha 13:23 25. 4. 2022 (Aktualizováno: 13:33 25. 4. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Michal (čelem k fotografovi druhý zprava) zastupoval v minulosti třeba i lobbistu Iva Rittiga (vpravo) | Zdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia

„Žádost odsouzeného Davida Michala o odložení lhůty dvaceti dnů k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody byla zamítnuta. Toto rozhodnutí si jeho obhájkyně vyzvedla z datové schránky,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Bývalý ‚Rittigův právník‘ Michal dostal šest let za krácení daní. Odvolací senát mu zpřísnil trest Číst článek

Ten zároveň redakci potvrdil, že podle advokátovy obhájkyně nastoupí Michal do vězení v úterý. „E-mailem a prostřednictvím datové schránky soudu sdělila, že do výkonu trestu nastoupí zítra – to je 26. dubna 2022 – jakmile si vyzvedne lékařskou zprávu,“ informovala podle Weniga soud.

Krácení daní

Bývalému advokátovi Davidu Michalovi uložil šestiletý trest vězení pražský vrchní soud za krácení daní. Zpřísnil tak prvoinstanční rozsudek, podle kterého si měl za mřížemi odpykat pět let. Podnikateli Ferdinandu Überallovi, který byl souzený ve stejné, potvrdil odvolací senát pětiletý trest.

Soud navíc uložil Michalovi peněžitý trest ve výši 3,65 milionu korun a na deset let mu zakázal vykonávat advokacii. Überall musí zaplatit půl milionu korun. Finanční úřad s nárokem na zaplacení škody odkázal na civilní řízení.

Muži úmyslně nepodali v roce 2016 u českých finančních úřadů daňové přiznání a nezaplatili daň z příjmů právnických osob, a to konkrétně „nastrčených“ kyperských společností Varvadi Limited a Certonia Trading Limited. Zkrácení daní obžaloba vyčíslila na 29,8 milionu korun, odvolací soud částku snížil na zhruba 28 milionů.

Nemocnice na Homolce

Bývalý „Rittigův advokát“ Michal byl již pravomocně odsouzen v souvislosti se zmanipulovanými zakázkami Nemocnice Na Homolce. Podle soudu podplácel někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého a ze soudní síně kvůli tomu odcházel s dvouletou podmínkou a finančním trestem ve výši 2,4 milionu korun.

Tento trest ale Vrchní soud na začátku února svým verdiktem z počátku února zrušil a uložil mu trest souhrnný.

V kauze Oleo bývalého advokáta justice pravomocně osvobodila. Soudy ho společně s Rittigem definitivně zprostily viny i v kauze údajného vyzrazení utajované zprávy BIS a spolu s Überallem i v případu dopravního podniku.