Soud zamítl žaloby proti antimonopolnímu úřadu ohledně supervize dozoru stavby metra D

Krajský soud v Brně zamítl žaloby firem Inženýring dopravních staveb a Inženýring TKB proti antimonopolnímu úřadu (ÚOHS) v souvislosti s jeho rozhodnutím o tendru pražského dopravního podniku (DPP) na supervizi technického dozoru stavby linky metra D. Soud tím potvrdil platnost rozhodnutí ÚOHS, podle kterého byl tendr v pořádku. Žalobci ještě mohou podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Na vyjádření firem se čeká. Praha 13:04 12. dubna 2024

Firmy dříve napadly u ÚOHS zadání tendru z roku 2022, ve kterém DPP hledal firmu na kontrolu a supervizi technického dozoru. Samotný dozor vykonává právě firma Inženýring dopravních staveb, ale s ohledem na komplexnost zakázky a plánované čerpání úvěru od Evropské investiční banky chtěl podnik zajistit další úroveň kontroly.

V tendru uspělo sdružení firem FRAM Consult a SGS Czech Republic s cenou zhruba 137,3 milionu korun bez DPH.

ÚOHS loni rozhodl ve prospěch dopravního podniku, což po odvolání potvrdil i předseda úřadu Petr Mlsna.

Firmy následně rozhodnutí napadly u soudu. Nelíbilo se jim zejména to, že DPP s pomocí takzvané vyhrazené změny závazku rozšířil předmět tendru i o samotný technický dozor pro případ, že by firma Inženýring dopravních staveb smlouvu vypověděla. To podle společností nebylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Podle rozsudku Krajského soudu v Brně DPP postupoval podle zákona, protože i po rozšíření předmětu si zakázka zachovala „věcně shodný charakter služeb, který uspokojuje tutéž primární potřebu zadavatele“.

„Krajský soud v Brně nám podobně jako ÚOHS dal za pravdu v tom, že charakter vyhrazené změny byl v daném případě vhodný a akceptovatelný,“ sdělil vedoucí komunikačního odboru DPP Daniel Šabík.

DPP se dostal s firmou Inženýring dopravních staveb v roce 2022 do medializovaného sporu, když firma uvedla, že jí hlavním městem vlastněný podnik odmítá zaplatit za provedené práce. Podle podniku je nikdy neprovedla.

Tehdejší primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) postup společnosti označil za vydírání. Firma poté podle serveru iDNES.cz podala na DPP žalobu o 373 milionů korun. Hrozila také, že od smlouvy na dozor stavby metra D odstoupí, což však podle informací podniku neudělala.