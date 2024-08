Spor o název olympiáda? Zákon jsme neporušili. Víc než tohle nás trápí finance, přiznává organizátor

Pořadatelé školních znalostních a vědomostních oborových soutěží zatím neví, jestli budou pro tyto akce moci používat název „olympiáda“. Ze zákona je totiž držitelem práva na toto slovo Český olympijský výbor (ČOV), který se o toto právo nyní hlásí. „Jde o nedorozumění,“ míní náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS). „Věřím, že nikdo z organizátorů zákon neporušil,“ říká pro Český rozhlas Plus Petr Štěpánek z vedení Olympiády v českém jazyce. Praha 13:14 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít školské zařízení (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Zákon o ochraně olympijských symbolů existuje už dvě desítky let a až nyní se začalo řešit to, jestli je možné slovo olympiáda používat u oborových soutěží. „Nikdo to nevymyslel teď v létě,“ upozorňuje Petr Štěpánek z vedení Olympiády v českém jazyce a z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, která soutěž pořádá.

Podle něj organizátoři žádné z oborových olympiád zákon o ochraně olympijských symbolů nikdy neporušovali a kauza se objevila jen kvůli tomu, že se v dotačních podmínkách nově objevila věta o jeho dodržování.

V současnosti se pořadatelé oborových soutěží musí podílet z deseti procent na financování soutěže, aby jim ministerstvo školství udělilo dotaci.

„Na všechna národní finále z jednotlivých předmětů i na další soutěže máme sedm milionů korun,“ připomíná Štěpánek s tím, že organizátoři soutěží spíš potřebují podporu než popotahování kvůli tradičnímu názvu.

Náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) ve vysílání Českého rozhlasu Plus uznává, že systém dotování znalostních soutěží není optimální forma financování a říká, že by se do budoucna mohla změnit.

„Jinou formu financování zatím nemáme. Ale může to být na delší úvahu, jestli by financování nemělo být jiné. V tuto chvíli je podle mě dobře, že je tam desetiprocentní spolufinancování. To umožňuje firmám a dárcům dát najevo společenskou odpovědnost,“ míní Nantl.

A připomíná, že dosud nikdo neřešil, že pokud mají oborové soutěže komerčního sponzora, tak nemohou používat slovo olympiáda a věří, že jde o nedorozumění, které si ministerstvo školství s olympijským výborem vyjasní.

Předvídatelnost, nebo soutěžení o peníze?

Náměstek Nantl předpokládá, že označení „olympiáda“ oborovým soutěžím zůstane. Používá se totiž i v zahraničí, kde se podobné soutěže konají. Souhlas s použitím slova olympiáda je potřeba pouze u komerčních účelů, míní. A to podle něj znalostní soutěže nejsou, i když mají sponzory.

Jenže ani kdyby stát dotoval soutěže zcela, tak jejich pořadatelé nemají jistotu, že ty peníze dostanou, poukazuje Štěpánek.

„Největší problém je, že ministerstvo nám vlastně říká, že si cení toho, že soutěže pořádáme padesát sedmdesát let. Ale protože o dotace se soutěží, tak se klidně může za rok přihlásit někdo jiný a ten peníze dostane. Tohle je náš hlavní problém,“ kritizuje.

„Když používáte formu dotačního programu, tak nemůžete někomu říct, že tu soutěž vyhraje, to by bylo protiprávní,“ namítá Nantl. Uznává ale, že nejde o nejlepší řešení. Do budoucna by proto chtěl uspořádat kulatý stůl ohledně financování oborových soutěží.

„Na takovou schůzku už pár let čekáme,“ souhlasí Štěpánek. „Doufám, že díky kauze o označení soutěže se teď podaří vyřešit to, co je mnohem zásadnější.“

O práva na název olympiáda se nyní hlásí nejen Český olympijský výbor, ale také ministr školství Mikuláš Bek. Jednat o tom budou v pondělí večer. Olympijský výbor se do té doby odmítl ke kauze vyjádřit a nevyužil tak možnost promluvit ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Poslechněte si celý rozhovor z Ranního Plusu výše.