Spor o slovo olympiáda. ‚Nechápeme argumentaci ČOV. Zákon je účelový,‘ říká šéf biologické olympiády

Pořadatelé školních olympiád se dostali do sporu s Českým olympijským výborem (ČOV). Zakázal jim používat slovo „olympiáda" či „olympijský". Rozhodnutí opírá o zákon o ochraně olympijských symbolik z roku 2000. Vědci odmítají zneužití symbolů a zmiňují problematiku financování soutěží. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek (STAN) bude mít v pondělí s ČOV schůzku, sdělila pro iROZHLAS.cz ředitelka komunikace ČOV Barbora Žehanová. Praha 5:00 17. srpna 2024

„Nechápeme argumentaci Českého olympijského výboru. Bereme tento zákon jako účelový, prolobbovaný, jako zaplevelení našeho právního systému o něco, co nemá být. Bereme to jako chybu právního systému a parlamentu České republiky,“ říká k zákonu imunolog a předseda biologické olympiády Jan Černý. Jako první zkusil požádat olympijský výbor o souhlas s používáním slova olympiáda a získal odmítavou odpověď.

„Existuje sněmovní záznam předkladatele zákona o olympijských symbolech Augustina Bubníka. Když předkládal zákon, tak jednoznačně konstatoval, že ochrana komerčních zájmů pro Český olympijský výbor nesmí křížit cestu pro bohulibé činnosti, které používají také přídavné jméno olympijský nebo podstatné jméno olympiáda,“ vysvětluje člen Učené společnosti Libor Grubhoffer, proč podle něj nemá argumentace ČOV opodstatnění.

Zákon o ochraně olympijských symbolik

V původním návrhu zákona se totiž ochrana neměla vztahovat na slova „olympijská“ a „olympiáda“.

„Podávám jeden pozměňovací návrh (...). Po diskusi s olympijským výborem a se členy bychom znovu rádi, aby toto jméno ‚olympijský‘, ‚olympiáda‘ bylo do tohoto zákona dáno, protože by toto mohlo být zneužito,“ vysvětloval tehdejší poslanec Augustin Bubník.

Zákon o ochraně olympijských symbolik Jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného zmocnění; tím nejsou dotčena ustanovení části třetí zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský výbor.

Poté dodal: „My víme o tom, že jsou různé šachové olympiády, dětské olympiády, různé olympiády a olympijské jméno se používá všude. Určitě nechce olympijský výbor na tomto slovu vydělávat nebo chtít, aby tyto organizace, které to použijí, byly nějak zavázány určitým finančním přínosem.“

Bubník tedy řekl, že tato slova nesmí být komerčně zneužita, což přímo neznamená, že by školním olympiádám Český olympijský výbor nesměl křížit cesty, tak jak popisuje například Grubhoffer. Bubník pouze slíbil, že nebude od školních olympiád brát poplatky za použití slov.

Zapojení sponzorů

Otázka tedy zní, jestli je argumentace výboru podložená a existuje někdo, kdo na slově olympiáda vydělává. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje 90 procent výdajů školních olympiád. Vypisuje takzvané dotace se spoluúčastí. Zbylých 10 % financí jsou tedy pořadatelé olympiád nuceni získat jiným způsobem. Figurují zde drobní sponzoři.

Podle chemika Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technické, který na problém upozorňoval na sociální síti X na účtu Malý vědec, není zapojení sponzorů problematické.

Podle chemika Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technické, který na problém upozorňoval na sociální síti X na účtu Malý vědec, není zapojení sponzorů problematické.

„Nevnímám to jako komerční činnost. Když máte neziskovou činnost, tak to potřebujete dokrýt z nějakých fondů a ministerstvo školství po nás vyžaduje, abychom si peníze sehnali. To znamená, že my jsme mezi dvěma mlýnskými koly v tom, že po nás se vyžaduje, abychom si peníze sehnali a na druhou stranu nám nechtějí povolit, že si sháníme peníze,“ popisuje situaci, ve které se ocitají organizátoři školních olympiád.

Proč ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyžaduje zbylých 10 procent dofinancovat? „Spoluúčast na projektech je nejen běžnou praxí, ale i efektivním nástrojem, který motivuje žadatele k odpovědnému a promyšlenému využití prostředků. Míra spoluúčasti ve výši deseti procent patří ve srovnání s obdobnými projekty na nízkou úroveň,“ vysvětluje mluvčí resortu Tereza Fojtová.

„Objem prostředků, které může MŠMT na tyto soutěže vyčlenit, závisí na rozpočtových možnostech ministerstva. Počet žadatelů o podporu zůstává každoročně stejný, ale jejich finanční požadavky rostou,“ podotýká Fojtová.

Pondělní schůzka

Český olympijský výbor sdělil serveru iROZHLAS.cz, že schůzka, kterou již avizoval na sociálních sítích ministr školství Bek, se uskuteční v pondělí 19. srpna. „S ČOV, stejně jako s organizátory vědomostních olympiád, budu jednat. Věřím, že nic nebrání tomu, aby se studentské soutěže s dlouholetou tradicí a nesporným přínosem konaly beze změny i nadále," napsal Bek.

S ČOV, stejně jako s organizátory vědomostních olympiád, budu jednat. Věřím, že nic nebrání tomu, aby se studentské soutěže s dlouholetou tradicí a nesporným přínosem konaly beze změny i nadále. — Mikuláš Bek (@MikulasBek) August 8, 2024

Vědecká komunita věří, že se za ně resort postaví. „Po tom, co proběhlo médii, se za nás ministr nemůže nepostavit. Myslím, že podpora tam bude. Snad se tam postaví na stůl nějaký zdravý rozum,“ doufá Černý.

Za pořadatele školních olympiád se postavil také ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09) nebo náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).

„ČOV i MŠMT mají jednoznačný zájem na kontinuální podpoře školních olympiád a nebrání v tom žádný zásadní problém. K dořešení zůstávají jen některé techničtější záležitosti, jako konkrétní pravidla pro zapojování komerčních partnerů ve vztahu k ochraně olympijských symbolik. To budeme s MŠMT společně řešit ihned po mém návratu z olympijských her v Paříži,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Důvody ČOV

Zatímco pondělní schůzka nabízí příslib vyřešení problému, tak stále není zřejmé, zda ČOV měl ke svému kroku nějaký konkrétní důvod. Oslovení vědci vypověděli, že přesné důvody neznají a Český olympijský výbor na otázky serveru iROZHLAS.cz neodpověděl.

„Jak jsme uvedli ZDE, u nekomerčních školních olympiád není problém a detaily se budou řešit na pondělní schůzce,“ byla jediná odpověď, kterou ředitelka komunikace Českého olympijského výboru Barbora Žehanová na otázky poskytovala.

Konkrétní případ vědci neznají. „Argumentují tím, že jsou nějaké živé kauzy s velkými firmami, že to řeší a že my jsme se svezli víceméně s tím. My si myslíme, že to je nějaký agilní právník, který dostal úkol: ‚Hele snaž se, abychom měli monopol na tenhle termín‘ a možná to bylo i v souvislosti s olympiádou, že si chtěli vyčistit veřejný prostor v tomto roce, aby na to měli monopol,“ přemítá nad důvody Černý.

„O konkrétním případu nevím, ale to neznamená, že není, protože typově jsou to různé neziskovky, které přispívají k tomu, aby vůbec tato činnost rozvíjející schopnosti mládeže mohla fungovat, protože všichni, kteří jsou zapojení do olympiád, tak to dělají zadarmo. Dělají to opravdu, jak se říká, z lásky a nic z toho nemají. Není to absolutně výdělečná záležitost,“ popisuje Grubhoffer.

Jací konkrétní sponzoři se zapojují, vysvětluje pořadatel biologické olympiády Černý. „Je to tak, že třeba jedna z možností, jak podpořit olympiádu, je jednostránková inzerce v textu v učebnici, který vydáváme každý rok, kde je téma olympiády a cena stránky je deset tisíc korun bez DPH. Těmi, kdo takhle dávají inzerci, tak jsou vysoké školy, které tam inzerují své studijní programy, to znamená lékařské fakulty, přírodovecké fakulty, pak tam jsou firmy třeba, které vybavují laboratoře mikroskopy, jako je Olympus.“

Odkaz slova

Respondenti se shodují, že slovo olympiáda je pro odkaz soutěže důležitý. „Porušila by se tradice, dlouhá tradice a určité také mezinárodní kontinuum, protože hlavní předmětové olympiády mají už také mezinárodně etablované olympiády,“ říká Grubhoffer.

„Naplňujeme olympijskou myšlenku kalokagathia mnohem víc než současná komerčně zaměřená olympiáda pod pěti kruhy. Naše pozice je taková, že v žádném případě název nebudeme měnit, protože je to naše vzácná značka aktivity, která má hrozně dlouhou tradici. Kdyby se to jmenovalo jinak, tak se formálně nic nestane, ale obsahově a pocitově se toho stane hrozně moc. A já beru tyhle dvě věci na podobné úrovni,“ vysvětluje Černý.

Možnost právního sporu

Dodává také, že „na sebe jako předseda biologické olympiády beru zodpovědnost za to, že budeme stále používat slovo olympijský a olympiáda, a pokud by došlo k nějakému soudnímu řízení, tak se ho rádi zúčastníme. A soud ukáže, jak se věci mají“.

„Medializaci jsme neplánovali, protože jsme chtěli ještě předtím udělat fakultní odvolání proti jejich rozhodnutí, to náš právník teď řeší, a až potom jsme to když tak chtěli medializovat. To, že se to už stalo, tak otevřelo téma podpory talentů v České republice a zapojilo do toho politiky, Akademii věd, Učennou společnost a tak dál. Připravilo nám to docela dobrou půdu pro nějaké další aktivity. Takže všechno špatné je pro něco dobré,“ zakončuje Černý.

Téma podpory talentů v České republice zmiňuje také chemik Havlík. „Aktivity, které jsou určené pro talentované žáky, jsou dlouhodobě podfinancované. Chápu z politického hlediska, že oni mají nějaké evropské fondy (...), na druhou stranu dělají třeba takové věci, že zpřísňují podmínky pořádání právě různých odborných soutěží tak, aby se nezapojovalo tolik soutěží jako dříve. Takže to vnímám jako něco, co je proti smyslu toho, že chceme být mozkovna a ne montovna.“