STAN a Spolu podepsaly ve Středočeském kraji programové prohlášení. Mají většinu jednoho hlasu

Zástupci koalice STAN a Spolu ve Středočeském kraji v pondělí podepsali programové prohlášení na nynější volební období. Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) se koalice zavázala k transparentnosti a otevřené komunikaci. Hejtmančin náměstek Jan Skopeček (ODS) označil za zásadní zdravé hospodaření kraje a investování do silnic, zdravotnictví, školství, sportovní infrastruktury a sociální oblasti. Praha 11:49 20. ledna 2025

Programové prohlášení bylo podle Peckové hotové v listopadu, do Vánoc ho lídři nestihli podepsat kvůli technikáliím a kvůli tomu, že někteří politici byli nemocní. Kromě Peckové a Skopečka v pondělí dokument stvrdili ještě zástupci TOP 09 a lidovců Václav Švenda a Robert Pecha.

Skopeček uvedl, že koalice nechce kraj zadlužovat. „S jedinou výjimkou - pokud by byly nějaké výhodné úvěry na investice, které Středočeský kraj potřebuje,“ řekl. Vedení hejtmanství bude podle něj chtít snižovat vnitřní dluh kraje, který vyčíslilo na 100 miliard korun, a chce investovat 30 miliard.

Silnice a zdravotnictví

Pecková mezi prioritami jmenovala stavbu úseků silnic a obchvatů měst a spolupráci při dokončení dálniční sítě na území kraje. Hejtmanství by mělo podle ní výrazně investovat do zdravotnictví, v nejbližší době se chystá například stavba porodnice v Mladé Boleslavi. Kraj kromě toho počítá i s investicemi do záchytných parkovišť a cyklostezek.

Byť vyjednávání o koalici nebyla krátká, práce na jednotlivých bodech programového prohlášení byla podle hejtmanky bezproblémová a konstruktivní.

Skopeček podpis označil spíše za formální krok, který má potvrdit, že se zástupci koalice dokázali dohodnout na řadě priorit.

Podle něj jde o jakýsi jízdní řád, do kterého bude dobré jednou za čas nahlédnout. Věří také, že se programové prohlášení podaří naplňovat a za čtyři roky bude celé nebo z velké části splněno.

Většina jednoho hlasu

Starostové a Spolu se na koalici domluvili loni na podzim. Koalice má v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů. ANO získalo 25 křesel, Starostové 20 a Spolu 13. Koalice SPD, Trikolora a PRO má čtyři zastupitele a Stačilo! tři.

V jedenáctičlenné radě Starostům připadlo pět křesel včetně hejtmanky a Spolu šest. Pecková už loni připustila, že jednání krajského zastupitelstva kvůli těsné většině pro koalici nebudou jednoduchá. Šest jejích zástupců muselo na ustavující zasedání přijet ze zahraničí.

Skopeček od té doby zaznamenal jediný problém, který se týkal hlasování. „Zatím nastal jediný problém. Při posledním zastupitelstvu, kdy jsem si odskočil, se kolegové z opozice snažili po vzoru Sněmovny vytahovat karty z hlasovacího zařízení a učinit zastupitelstvo neusnášeníschopné. Nicméně byl jsem na to upozorněn, tak jsem se rychle vrátil a bylo vše v pořádku,“ řekl Skopeček.