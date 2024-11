Tendr silničářů ve středních Čechách padl. Kraj se vrátí ke starým smlouvám a vymýšlí další postup

Krajská správa a údržba silnic se chtěla zbavit 20 let starých smluv na letní a zimní údržbu silnic. Vyhlášený tendr ale skončil fiaskem, vedení ho už oficiálně zrušilo. Středočeští silničáři se tak musí vrátit k původním dodavatelům. Vznikají už ale plány na další postup. Kraj by mohl vypsat zakázky po menších celcích, ale i vybudovat vlastní kapacity. Server iROZHLAS.cz přináší dosud nezveřejněné detaily zamýšleného dvoumiliardového tendru. Původní zpráva Praha 5:00 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajská správa musí opět navázat spojení se společnostmi, proti jejichž postupu se několikrát ohradila (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

V údržbě silnic II. a III. třídy kolem středočeského Mnichova Hradiště se příští rok zřejmě nic nezmění. Krajská správa silnic se sice snažila vyvléknout z dvacet let starých smluv s dosavadními dodavateli, jenže se jí to nepovedlo.

„Tendr jsme zrušili,“ potvrdila mluvčí krajské správy Petra Kučerová serveru iROZHLAS.cz. Do vyhlášené zakázky se totiž přihlásilo pouze sdružení původních firem, které navíc požadovalo o miliardu více, a správa tak na konci října přistoupila ke kroku, který dopředu avizovala.

Sdružení dodavatelů Do tendru se přihlásila většina stávajících dodavatelů v jednom sdružení RD oblast Mnichovo Hradiště: ČNES dopravní stavby

Pozemní komunikace Bohemia

USK

Silnice Čáslav

B E S

Údržba silnic

Údržba komunikací

ZKP Kladno Server iROZHLAS.cz některé zástupce oslovil s žádostí o vyjádření, zatím ale neodpověděli.

Sdružení celkem osmi dodavatelů bylo jediným uchazečem o údržbu silnic. Kraj počítal s tím, že osm let údržby silnic vyjde maximálně na 2,2 miliardy korun bez daně. Vytvořené sdružení ale nabídlo cenu 3,2 miliardy, tedy o miliardu více, což „vysoce přesáhlo stanovenou předpokládanou hodnotu“.

Na čtvrtině území Středočeského kraje tak hrozilo, že od dubna nebude nikdo opravovat výmoly, odklízet sníh, sekat zeleň a celkově se starat o silnice. Správa proto na popud krajské rady pro letošek ustoupila z ambicí nové kontrakty přesoutěžit a vrací se k původním dodavatelům.

„Dle rozhodnutí Rady kraje právě probíhají jednání s dodavateli o zpětvzetí výpovědí,“ uvedla Kučerová. Krajští radní o tom rozhodli na konci října.

První kontakty již proběhly a správě by tento krok mohl vyjít. „Z jednání se zástupci dodavatelů plyne závěr, že dodavatelé jsou ochotni v údržbě pokračovat,“ zaznělo na říjnové dozorčí radě.

Vybudování vlastních kapacit

To by mohlo platit ale opět pouze dočasně. Ve hře je totiž hned několik variant, jak by mohla krajská správa dál pokračovat. Návrhy mají předložit nový radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS) a ředitel správy Aleš Čermák do konce listopadu.

Správa by podle informací serveru iROZHLAS.cz mohla zkusit znovu vyhlásit tendr, ale tentokrát po menších oblastech tak, aby na zakázky dosáhly i menší firmy.

Ve hře je také varianta, že by silničáři vybudovali vlastní kapacity a údržbu by si alespoň v některých oblastech zajišťovali sami. Museli by na to ale sehnat kvalifikované zaměstnance a potřebné stroje. Takový postup již dříve doporučila vedení společnosti dozorčí rada.

Zmiňovala ho taky hejtmanka Petra Pecková (STAN): „Domnívám se, že je na stole i varianta modelu, kdy budeme tyto služby zajišťovat jako kraj sami prostřednictvím vlastních zaměstnanců krajské správy a údržby silnic, a nikoliv najímaných firem, které evidentně využívají svého postavení na trhu.“

Podle starých smluv

Jisté zatím je, že se v následujících měsících žádné další smlouvy vypovídat nebudou a zrušený tendr se v blízké době znovu nevyhlásí. „Opakovat tendr, který jednou neuspěl, považuji za zbytečné. Výpovědi budeme dávat jen v případě, že budeme mít jasno o tom, co se bude dít po skončení výpovědních lhůt tak, abychom neopakovali letošní scénář,“ uvedl radní Pátek pro server iROZHLAS.cz.

Krajská správa tak musí opět navázat spojení se společnostmi, proti jejichž postupu se několikrát ohradila. Naposledy na posledním jednání dozorčí rady, když v zápise stojí: „Postup zájemců se jeví jako účelový, i pokud by částky byly nereálné, přišly by samostatné nabídky, byť vyšší. Nevzniklo by však takového konsorcium zahrnující prakticky všechny stávající dodavatele.“

Scénář pro příští rok je tak již načrtnutý, smlouvy totiž mají roční výpovědní lhůtu, takže nejbližší pravděpodobný termín pro případnou změnu se jeví až rok 2026. „Dynamický nákupní systém se zatím ukazuje jako praktický nástroj pro efektivní a rychlé zadávání veřejných zakázek. Fungovat tedy bude dál,“ předestřel radní Pátek.

Antimonopolní šetření

Zatímco hejtmanka Pecková dlouhodobě prohlašuje, že dvacet let staré smlouvy jsou pro veřejné finance nevýhodné, stávající dodavatelé si myslí opak. Například společnost AVE, která pro kraj spravuje silnice v jiné části středních Čech a výpovědi by se jí v budoucnu mohly týkat, podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na zadání dnes již zrušeného tendru.

„Měli jsme pochybnosti o způsobu nastavení zejména obchodních podmínek dané zakázky. Rozporovali jsme mimo jiné ceny, které byly nastaveny významně pod reálnými náklady,“ popsala mluvčí společnosti Pavla Ivácková.

Společnost podle ní během zadávacího řízení podala několik námitek týkajících se právě nacenění jednotlivých služeb, ale správa je odmítla.

Šetření u antimonopolního úřadu ale skončilo předtím, než stihl cokoliv posoudit. Krajská správa totiž mezitím tendr zrušila. „Pokud je zadávací řízení zrušeno, úřad již zákonnost postupu zadavatele nemůže v řízení zahájeném na návrh přezkoumávat,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Bývalý radní pro silniční dopravu Karel Bendl (ODS) dostal za úkol historické kontrakty přesoutěžit už v listopadu 2022. A to poté, co středočeští politici odvolali šéfa krajských silničářů Jana Lichtnegera kvůli vazbám na aktéry korupční kauzy Dozimetr.

Kolem organizace tak panovalo podezření, že se tam zakázky nerozdělují férově. Už dříve se policie zaměřila také na Lichtnegerova předchůdce ve funkci Zdeňka Dvořáka, kterého ale následně soud osvobodil.

To, že jsou stávající kontrakty pro kraj nevýhodné, koncem února konstatovala dozorčí rada krajské správy a údržby silnic. Silničáři totiž podle zápisu z jednání testovali, jaké ceny nabízí konkurence. Přišli na to, že by mohli na opravách všech silnic ušetřit až 400 milionů ročně.