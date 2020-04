Vadí mi, že vláda ignoruje Ústavu, říká senátor Smoljak. Chystá stížnost kvůli zákazu cestování

Hnutí Starostů a nezávislých (STAN) chystá ústavní stížnost na rozhodnutí vlády zakázat kvůli pandemii koronaviru vycestovat z České republiky. Předložit ji mají senátoři. Senátor David Smojlak na twitteru uvedl, že žádná vláda nesmí takto lehkovážně zacházet se základními právy a svobodami a uzavírat hranice jen pouhým usnesením. K plošnému uzavření hranic není podle něj žádný důvod ani kvůli šíření nákazy a v Evropě nemá obdoby. Praha 20:20 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor David Smoljak (STAN) | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Vadí mi lehkost a ledabylost, s jakou vláda zachází s tak zásadní věcí, jako je uzavření našich hranic. Vadí mi ujišťování, že je to tady nejlepší a kdo by kam jezdil. Vadí mi, že vláda ignoruje Ústavu a pouhým svým usnesením rozhoduje o tak zásadních věcech, jako jsou naše základní práva a svobody,“ prohlásil senátor.

"Žádná vláda – tahle, ani příští – nesmí se svobodami svých občanů zacházet takhle lehkovážně," říká senátor našeho klubu @DavidSmoljak (@STANcz)

Smoljak řekl serveru Česká justice, že se sběrem podpisů v horní komoře Parlamentu teprve začíná. Je přesvědčen, že jich shromáždí dostatek. Stížnost napadne rozhodování vlády v době epidemie koronaviru. „Vláda v některých věcech postupuje bez opory v zákoně. Chceme, aby byly i do budoucnosti jasně vymezeny mantinely. Nechceme, aby vláda mohla svými usneseními porušovat základní občanská práva,“ vysvětlil senátor.

Je společně se svými kolegy přesvědčen o tom, že pro zákaz opustit republiku není ani logický důvod, protože samotné vycestování nijak neohrožuje epidemiologickou situaci v České republice. Návrat občanů se dá podle Smojlaka upravit tak, aby po návratu nikoho neohrožovali možnou nákazou.

Stížnost má být podle Deníku N hotova příští týden, kdy se Senát sejde k dalšímu zasedání.

Vládní nařízení před soudem

Kabinet cestování zakázal na základě krizového zákona. Někteří právníci zpochybňují ústavnost toho, že Češi podle vládního rozhodnutí nesmějí až na výjimky opustit republiku. Ústavní stížnost připravuje europoslanec STAN Stanislav Polčák. Stížnost musí podepsat nejméně 17 senátorů, senátorský klub Starostů má 19 členů.

Různá vládní nařízení, včetně zákazu vycestování, napadli u Ústavního soudu v uplynulých týdnech také individuální stěžovatelé. Ti se však na rozdíl od skupiny zákonodárců nemohou až na výjimky domáhat zrušení zákonů nebo předpisů.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí uvedl, že po skončení nouzového stavu je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zdůraznil však, že by muselo jít o přiměřený krok. Ústavní právník Marek Antoš ale řekl, že zákaz vycestování z České republiky, který by byl podložen zákonem o ochraně veřejného zdraví, by byl neústavní.