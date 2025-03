Stanice metra C Florenc je znovu v provozu. Dopravní podnik ji v neděli uzavřel kvůli průsaku vody

Pražský dopravní podnik v úterý po 17.30 obnovil provoz ve stanici linky metra C Florenc, která byla uzavřená od nedělního podvečera kvůli průsaku vody. Vyplývá to z informací na webu podniku a potvrdila to také jeho mluvčí Aneta Řehková. Od nedělních zhruba 18.00 hodin stanicí vlaky metra pouze projížděly, na lince B byl provoz zachován.

Praha 18:43 11. března 2025