Loď Vilík nahradí 40 kamionů. Štěrkopísek na stavbu metra D pochází z Nučniček

„Z Nučniček nám to trvá tak dva dny. Vyložíme to, a pak jeden den dolů,“ popisuje pro Český rozhlas Sever kapitán s 22letou praxí Felix Kašpar. Každý den jsou tak pracovníci někde jinde. „Na lodi se dá spát, je tady plnohodnotné ubytování – sprcha, koupelna, toaleta, kuchyň,“ vyjmenovává.

Mezitím se kovová tlačná vana plní štěrkopískem. Jakmile se naplní, tak loď jménem Vilík odrazí od břehu Labe.

„Majitel má rád pohádkové postavy,“ vysvětluje název lodi další člen posádky Filip Bednář. „Má i lodě, které se jmenují Obelix, Gargamel, Falco,“ doplňuje.

Loď teď čeká cesta dlouhá 85 kilometrů. Cílem jsou říční betonárny v pražské Libni a na Rohanském nábřeží. Po vodě materiál firma převáží hlavně z ekonomických důvodů. Spotřeba nafty je přibližně poloviční.

„Když si představíte, že jedna loď uveze 1000 tun kameniva, tak to je množství, které by muselo převézt 40 plně naložených nákladních automobilů. To je kolona více než půl kilometrů,“ přibližuje mluvčí Českých štěrkopísků Petr Dušek.

Štěrkopísek, který se vozí z Nučniček, se používá i při stavbě nové linky metra D | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Zdejší štěrkopísek v současnosti putuje například na opravy Staroměstského jezu nebo na výstavba u Masarykova nádraží. A nově i na stavbu trasy pražského metra D.

„Kamenivo směřuje do betonu, který jde na stavbu metra. Bavíme se o nějakých desítkách tisíc tun kameniva,“ upřesňuje Dušek.

Štěrkopísek ale není jediným zbožím, které se vyplatí převážet po vodě. Lodě podle Jana Bukovského z Ředitelství vodních cest vozí například stavební odpad nebo nadměrné náklady:

„Jsou to speciální nádoby například na LNG nebo pro chemický průmysl, které se vyrábí v České republice. Prakticky jiným způsobem než lodí se dopravit do zahraničí nedají. Technicky to nelze.“

Z pískovny v Nučničkách budou lodě vozit štěrkopísek ještě minimálně rok.