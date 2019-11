Ministr školství selhal, mohl vyjednat větší nárůst platů, říká předseda školských odborů

Kvůli stávce učitelů ve středu zůstalo zavřených přibližně 1200 škol, dalších 2700 omezilo výuku. Většina škol ale navzdory stávce fungovala bez omezení. Ministr školství Plaga (ANO) stávku označil za debakl. S tím předseda školských odborů František Dobšík důrazně nesouhlasí. 20 minut Radiožurnálu Praha 21:35 6. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českomoravského odborového svazu František Dobšík | Zdroj: Profimedia

„Stávka není debakl, jak tvrdí pan ministr, je to velmi silný názor tisíců lidí, kteří nejsou spokojeni s tím, jak situace ve školství vypadá,“ shrnuje. Tisíce dalších lidí prý stávce vyjádřilo podporu prostřednictvím dopisů a zpráv.

Učitelé, kteří se chtěli zúčastnit stávky, podle Františka Dobšíka museli čelit silným tlakům. „Například na pražských školách některé paní ředitelky řekly, že by učitelé nemuseli dostat odměny. Řádově jde o necelých deset tisíc na hlavu, to já osobně považuji za nátlak. Chceme o tom komunikovat se zřizovatelem a podívat se na klima dané školy,“ naznačuje.

Nedostatečný nárůst platů

Odborům se nelíbí, že by příští rok měli učitelé dostat přidáno do tarifů jen osm procent a další dvě procenta by šla na odměny.

„Když byla jednání na počátku, bylo nám řečeno, že je maximum 10 procent do objemu. My jsme se to snažili od začátku rozporovat,“ uvádí odborář. Sliby se podle něj nenaplnily, do tarifní složky mělo jít nejméně devět procent částky jako kompromis. „Pan ministr selhal, mohl vyjednat víc a naplnit náš požadavek 10 procent,“ soudí František Dobšík.

„Není to otázka školských odborů, jak se to snaží neustále prezentovat ministr,“ říká Dobšík. Stávce prý vyjádřilo podporu i 3000 škol, které samy nestávkovaly, odborářům přišly podle něj „tisíce a tisíce“ odpovědí. Odbory mají podle něj necelých 20 000 členů.

