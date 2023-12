Slyšeli jsme, že za námi vylezl oknem, tak jsme skočili ze střechy na balkon, vzpomíná studentka

Prostřelil dveře. Utekli jsme oknem. Čekali jsme na římse, a když jsme slyšeli, že jde za námi, skočili jsme na balkon o patro níž. Takto popisuje odpolední střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jedna ze studentek druhého ročníku. Reportérka Radiožurnálu s ní mluvila ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kam ji převezli s poraněním ruky a silně rozrušenou. Praha 23:49 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelba na Filosofické fakultě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Měli jsme hodinu a pak se začaly ozývat zvláštní rány,“ říká dívka. Původně si studenti mysleli, že někdo blbne na chodbě, ale najednou někdo prostřelil dveře.

„Schovali jsme se pod lavice za všechno, co šlo. Pak odešel, ale vrátil se,začal střílet znova a snažil se vyrazit dveře,“ popisuje situaci. Říká, že byli ve čtvrtém patře a bylo štěstí, že za učebnou byla střecha, kam všichni vylezli.

„Zalezli jsme za roh za římsu. Tam jsme čekali poměrně dlouho, ale pak jsme slyšeli, že asi vylezl oknem. Pod námi byl balkon, tak jsme skočili domu na ten balkon. Tam jsme vyrazili okno, vlezli dovnitř a běželi dolů.

Na otázku, jak dopadli její spolužáci říká, že utrpěli zlomeniny, odřeniny. „Někdo z té římsy spadl dolů na ulici,“ vzpomíná.

Ani to, že se dostali dolů, nebyl konec. Policisté je nejprve nechali stát u budovy fakulty, pak je odvedli za roh do kavárny a nakonec k Rudolfinu. Teprve potom se dívka dostala do sanitky a nemocnice.

Kdo byl střelec dívka neví, do tváře mu neviděla.