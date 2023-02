Prezident ve střetu zájmů. Michálek chce protlačit změny, které ANO blokovalo pomocí ‚pozměňováku‘

Novelou to nešlo, předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek chce proto upravit pravidla pro střet zájmů přes pozměňovací návrh. A rozšířit je chce i na prezidenta. Opoziční hnutí ANO, které loni Michálkův návrh ve sněmovně obstruovalo, mluví o přílepku, který jde proti Andreji Babišovi (ANO). Praha 10:30 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference Pirátů před jednáním Poslanecké sněmovny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Museli jsme zvolit tuhle cestu, která je tedy v souladu s jednacím řádem, protože to rozšiřuje působnost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, aby kontroloval i politiky ve střetu zájmů,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Michálek důvod, proč se rozhodl jít cestou pozměňovacího návrh.

Dělí miliardové dotace, mimo zákon ale stojí i po novele ke střetu zájmů. Změna bude, slibují poslanci Číst článek

Ten načetl k novele zákona o sdružování v politických stranách, která upravuje především fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

„Je to v podstatě jediný úřad, který je kolektivní a má nejsilnější záruky nezávislosti ze všech úřadů, které tu máme, takže ti politici na něj pak nemůžou tlačit,“ popsal, proč by podle něj měl střet zájmů kontrolovat právě tento úřad.

O úpravu pravidel pro střet zájmů se přitom Piráti snaží už delší dobu. Loni chtěli zákon novelizovat, hnutí ANO ale opakovaně zablokovalo jednání Sněmovny.

Rozšíření pravidel

Novela by měla přinést několik změn: jednak by se nově zákaz, aby poslanci vlastnili média, měl týkat jen vydavatelství s více než 50 zaměstnanci, jednak by se odstřihnutí firem vlastněných členy vlády od veřejných zakázek a dotací týkalo nově i těch ve vlastnictví prezidenta republiky.

Rozdělují miliardové dotace, zákon o střetu zájmů se jich ale netýká. Novela odstraní ‚skulinu‘ v zákoně Číst článek

Třetí změnou je právě to, že by měl na dodržování zákona dohlížet Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Návrh by ale měl také „zalepit“ díry, které má aktuální zákon a kvůli nimž se netýká řady českých institucí, které rozdělují národní nebo evropské peníze. Aktuální zákon totiž hovoří o rozpočtových pravidlech, řada českých úřadů jsou ale zřízena podle vlastních zákonů a tato pravidla se na ně nevztahují.

Zákon se tak nyní netýká třeba Státního zemědělského intervenčního fondu, Podpůrného a garančního rolnické a lesnického fondu nebo Státního fondu životního prostředí. Všechny přitom rozdělují miliardy z veřejných peněz.

„Na nenárokové dotace by se to vztahovat mělo, tedy i na ty, které vyplácí třeba Státní zemědělský intervenční fond,“ potvrdil Michálek.

Proti jednomu muži

Na Michálkův návrh i způsob, jakým se snaží změny prosadit, se redakce iROZHLAS.cz zeptala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové. Ta ale na zaslané dotazy nereagovala.

Hnutí ANO s tím ale problém má. „Je to podle mého přesvědčení přílepek podle nálezu Ústavního soudu z roku 2007 o přílepcích a nemůže obstát. Procesní pravidla byla porušena,“ uvedla pro Českou televizi poslankyně a exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO).

Návrh navíc podle ní míří proti „jednomu muži“, tedy proti šéfovi hnutí ANO, který se neúspěšně ucházel o prezidentské křeslo, Andreji Babišovi. „Nechci to personifikovat Babišem, i když Babiš za tím je,“ dodala v ČT.

O návrhu jednal kontrolní výbor Sněmovny, poslanci k němu ale nezaujali žádné stanovisko, protože jich pro i proti hlasoval stejný počet. To bylo způsobeno tím, že těsně před tímto bodem dorazil poslanec hnutí ANO Milan Wenzl, jak pospal Deník N.

Ten je přitom dlouhodobě vážně nemocný a zasedání Sněmovny a výborů se standardně neúčastní. Sám Wenzl Deníku N řekl, že na sněmovní výbor dorazil, protože ho o to požádal místopředseda výboru Roman Kubíček (ANO). Důvody, proč ho o to jeho stranický kolega žádal, mu prý nevysvětlil.

„To vám neřeknu, důvod mi neřekli. Jen mě požádali, jestli bych nemohl dorazit. Jel jsem zrovna z nemocnice, tak jsem se dostavil,“ dodal Wenzl.

Rozšíření zákona i na prezidenta dělí od schválení ve Sněmovně nyní jediné hlasování a to ve třetím čtení. „Je to koaliční návrh, takže předpokládám, že to projde. Pokud nebude ANO opět obstruovat celý parlament. Ale to už bychom měli zvládnout, protože to už je jen jedno čtení. Museli bychom to nějak přetrpět,“ míní Michálek.